3Cat acomiadarà el 2026 amb un mes de desembre carregat d’estrenes i novetats amb la mirada posada en el Nadal. Entre les propostes més destacades hi ha l’estrena de Magnesi per compassió, una sèrie de quatre amigues de més de cinquanta anys que s’enfronten a les circumstàncies típiques d’aquesta edat amb el característic toc d’humor de T de teatre. A més a més, el mateix 2 de desembre veurem capítols nous de Joc de cartes en la que serà l’última temporada amb Marc Ribas. I no podem oblidar l’emissió de la 35a edició de La Marató, que enguany posa el focus en les malalties neurodegeneratives i neuromusculars amb Roger Escapa, Raquel Sans i Miki Núñez de presentadors.
Però atents perquè la programació d’aquest mes també reservarà espai per a la cultura, els documentals, l’entreteniment familiar i les tradicionals celebracions nadalenques. Entre els principals titulars? El retorn de Les Tres Bessones en una versió modernitzada, nous capítols mai doblats al català de Doraemon, el monòleg de Nadal amb Quim Masferrer i la programació especial que han preparat per a la nit de Cap d’Any amb humor i les clàssiques campanades. Analitzem com s’ampliarà el catàleg en les pròximes setmanes.
Magnesi per compassió i el retorn de Joc de cartes, entre les grans estrenes del mes
El dimecres 2 de desembre vindrà carregadet de novetats perquè ha estat el dia escollit per a dues de les grans estrenes del mes. A la plataforma, arribarà a la plataforma la comèdia Magnesi per compassió. Més de dues dècades després de l’exitosa Jet lag, tornarem a veure Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla i Àgata Roca de protagonistes. Ara, però, el focus es posa en una etapa vital encara poc representada a la pantalla: la de les dones que travessen la cinquantena i s’enfronten als canvis físics i emocionals que comporta fer anys. La gestió del niu buit, les males jugades del cos, els canvis en les relacions personals o el moment de començar a cedir el seient al transport públic són algunes de les situacions quotidianes que abordarà aquesta ficció, amb una bona dosi d’humor, tendresa i també ironia.
I, el mateix dia, els teleespectadors de TV3 tenen una cita amb Marc Ribas i Joc de cartes. Aquest dimecres s’emetrà els primers dels cinc últims capítols que han gravat amb Marc Ribas, que s’acomiadarà d’aquesta llarga etapa al capdavant del concurs. Després de deu temporades conduint el programa, el xef donarà pas a una nova etapa que començarà el gener del 2027 amb Arnau París com a nou presentador. Abans d’aquest relleu, però, els espectadors podran gaudir de programes especials. Quatre d’ells recuperaran alguns dels concursants més recordats de la història del format, que tornaran a posar-se a prova en una competició marcada per la rivalitat entre restaurants, la gastronomia de proximitat i la descoberta del territori.
La Marató de 3Cat, la gran cita solidària del desembre
El 13 de desembre serà una altra data d’aquelles a emmarcar. Diumenge s’emetrà el programa més solidari de l’any, ara en una 35a edició que han dedicat a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars. La corporació desplegarà una programació especial a TV3, Catalunya Ràdio, la plataforma 3Cat i les xarxes socials per a una Marató que estarà presentada per Raquel Sans, Miki Núñez i Roger Escapa. L’emissió televisiva començarà a les 9.30 h des de la Torre de Collserola i, a partir de les 16 h, l’acció es traslladarà al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, des d’on continuarà fins ben entrada la matinada. En total, seran més de 17 hores de programació per donar veu a les persones que conviuen amb aquestes malalties i al seu entorn.
Pau Casals, el Teatre Lliure i la crisi climàtica
La cultura, la memòria històrica i els grans reptes globals també tindran un paper destacat en la programació de desembre. 3Cat estrenarà tres documentals que convidaran a mirar el passat i el present des de perspectives molt diferents. L’1 de desembre s’emetrà, a TV3, un documental sobre el Teatre Lliure. Esperit Lliure. 50 anys commemora el cinquantè aniversari d’aquesta icona amb un recorregut per la història, el present i el llegat d’una de les institucions teatrals més importants del país. El 8 de desembre, el tema central serà el canvi climàtic en un documental abordat a través de la mirada dels més petits. La producció viatja fins al delta de l’Ebre, Bangladesh i el Txad per mostrar com l’avenç del mar, les inundacions i la sequera transformen la vida dels infants que creixen en aquests territoris. I, finalment, el 22 de desembre els teleespectadors podran veure un retrat de Pau Casals en un espai del Sense ficció dedicat a aquesta gran figura de la música.
Les tres bessones i Doraemon sorprendran a TV3
Fa pocs dies que vam conèixer una gran sorpresa, que Les Tres Bessones tornarien al Super3 amb noves aventures. Serà el pròxim 30 de desembre quan podrem gaudir d’una nova versió de les petites creades per la il·lustradora Roser Capdevila fa més de trenta anys. A més a més, el 18 de desembre els fans de Doraemon també estaran d’enhorabona perquè arribarà un nou bloc de capítols que fins ara no s’havien doblat mai al català.
Quim Masferrer torna amb El monòleg de l’any
Quim Masferrer tornarà a posar-se al capdavant d’El monòleg de l’any, l’especial nadalenc que s’ha convertit en una de les cites habituals de la programació de 3Cat. La proposta, que s’estrenarà el 28 de desembre a TV3, plantejarà un repte molt particular: aconseguir que els catalans posin nota al 2026. A través de les històries personals i les vivències de ciutadans d’arreu del país, el presentador construirà un balanç col·lectiu de com ha estat l’any.
Què ha preparat TV3 per a la nit de Cap d’Any?
La nit del 31 de desembre, TV3 apostarà per l’humor una vegada més per acomiadar el 2026. Un dels protagonistes serà l’APM?, que per cinquè any consecutiu prepararà una programació especial amb alguns dels millors moments de l’any i les seves particulars dotze campanades, elaborades a partir dels talls més memorables seleccionats per l’equip. Després arribarà l’APM? Cap d’Any Session, una festa musical presentada per Joel Díaz i Nerea Sanfe on combinaran alguns dels grans èxits musicals del 2026, muntatges humorístics i els rètols característics de l’espai.
El Polònia també tindrà el seu especial de Cap d’Any, és clar, amb una selecció dels esquetxos més emblemàtics del 2026. En aquesta ocasió, el programa imaginarà quines parelles alternatives haurien pogut presentar les campanades, més enllà de Miki Núñez i Laura Escanes. I, efectivament, la parella de Catalunya tornarà a ser l’encarregada de menjar el raïm amb els teleespectadors catalans. Un desembre rodó que confien poder acabar líders d’audiència i amb bones crítiques.