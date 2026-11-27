3Cat despedirá el 2026 con un mes de diciembre cargado de estrenos y novedades con la mirada puesta en la Navidad. Entre las propuestas más destacadas está el estreno de Magnesio por compasión, una serie de cuatro amigas de más de cincuenta años que se enfrentan a las circunstancias típicas de esta edad con el característico toque de humor de T de teatre. Además, el mismo 2 de diciembre veremos nuevos capítulos de Joc de cartes en la que será la última temporada con Marc Ribas. Y no podemos olvidar la emisión de la 35ª edición de La Marató, que este año pone el foco en las enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares con Roger Escapa, Raquel Sans y Miki Núñez de presentadores.

Pero atentos porque la programación de este mes también reservará espacio para la cultura, los documentales, el entretenimiento familiar y las tradicionales celebraciones navideñas. ¿Entre los principales titulares? El regreso de Les Tres Bessones en una versión modernizada, nuevos capítulos nunca doblados al catalán de Doraemon, el monólogo de Navidad con Quim Masferrer y la programación especial que han preparado para la noche de Fin de Año con humor y las clásicas campanadas. Analizamos cómo se ampliará el catálogo en las próximas semanas.

La plataforma 3Cat estrena el 2 de diciembre la serie Magnesio por compasión | Mireia Comas

Magnesio por compasión y el regreso de Joc de cartes, entre los grandes estrenos del mes

El miércoles 2 de diciembre vendrá cargado de novedades porque ha sido el día elegido para dos de los grandes estrenos del mes. En la plataforma, llegará la comedia Magnesio por compasión. Más de dos décadas después de la exitosa Jet lag, volveremos a ver a Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla y Àgata Roca como protagonistas. Ahora, sin embargo, el foco se pone en una etapa vital aún poco representada en la pantalla: la de las mujeres que atraviesan los cincuenta y se enfrentan a los cambios físicos y emocionales que conlleva cumplir años. La gestión del nido vacío, las malas jugadas del cuerpo, los cambios en las relaciones personales o el momento de empezar a ceder el asiento en el transporte público son algunas de las situaciones cotidianas que abordará esta ficción, con una buena dosis de humor, ternura y también ironía.

Y, el mismo día, los telespectadores de TV3 tienen una cita con Marc Ribas y Joc de cartes. Este miércoles se emitirá el primero de los cinco últimos capítulos que han grabado con Marc Ribas, que se despedirá de esta larga etapa al frente del concurso. Después de diez temporadas conduciendo el programa, el chef dará paso a una nueva etapa que comenzará en enero del 2027 con Arnau París como nuevo presentador. Antes de este relevo, sin embargo, los espectadores podrán disfrutar de programas especiales. Cuatro de ellos recuperarán a algunos de los concursantes más recordados de la historia del formato, que volverán a ponerse a prueba en una competición marcada por la rivalidad entre restaurantes, la gastronomía de proximidad y el descubrimiento del territorio.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Joc de cartes? | TV3

La Marató de 3Cat, la gran cita solidaria de diciembre

El 13 de diciembre será otra fecha de aquellas para enmarcar. Domingo se emitirá el programa más solidario del año, ahora en una 35ª edición que han dedicado a las enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares. La corporación desplegará una programación especial en TV3, Catalunya Ràdio, la plataforma 3Cat y las redes sociales para una Marató que estará presentada por Raquel Sans, Miki Núñez y Roger Escapa. La emisión televisiva comenzará a las 9.30 h desde la Torre de Collserola y, a partir de las 16 h, la acción se trasladará al Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa, desde donde continuará hasta bien entrada la madrugada. En total, serán más de 17 horas de programación para dar voz a las personas que conviven con estas enfermedades y a su entorno.

Pau Casals, el Teatre Lliure y la crisis climática

La cultura, la memoria histórica y los grandes retos globales también tendrán un papel destacado en la programación de diciembre. 3Cat estrenará tres documentales que invitarán a mirar el pasado y el presente desde perspectivas muy diferentes. El 1 de diciembre se emitirá, en TV3, un documental sobre el Teatre Lliure. Esperit Lliure. 50 anys conmemora el cincuenta aniversario de este icono con un recorrido por la historia, el presente y el legado de una de las instituciones teatrales más importantes del país. El 8 de diciembre, el tema central será el cambio climático en un documental abordado a través de la mirada de los más pequeños. La producción viaja hasta el delta del Ebro, Bangladesh y el Chad para mostrar cómo el avance del mar, las inundaciones y la sequía transforman la vida de los niños que crecen en estos territorios. Y, finalmente, el 22 de diciembre los telespectadores podrán ver un retrato de Pau Casals en un espacio del Sense ficció dedicado a esta gran figura de la música.

Esperit Lliure, 50 anys será un documental de 3Cat

Les tres bessones y Doraemon sorprenderán en TV3

Hace pocos días que conocimos una gran sorpresa, que Les Tres Bessones volverían al Super3 con nuevas aventuras. Será el próximo 30 de diciembre cuando podremos disfrutar de una nueva versión de las pequeñas creadas por la ilustradora Roser Capdevila hace más de treinta años. Además, el 18 de diciembre los fans de Doraemon también estarán de enhorabuena porque llegará un nuevo bloque de capítulos que hasta ahora no se habían doblado nunca al catalán.

Quim Masferrer vuelve con El monólogo del año

Quim Masferrer volverá a ponerse al frente deEl monólogo del año, el especial navideño que se ha convertido en una de las citas habituales de la programación de 3Cat. La propuesta, que se estrenará el 28 de diciembre en TV3, planteará un reto muy particular: conseguir que los catalanes pongan nota al 2026. A través de las historias personales y las vivencias de ciudadanos de todo el país, el presentador construirá un balance colectivo de cómo ha sido el año.

Quim Masferrer volverá a presentar el monólogo del año | 3Cat

¿Qué ha preparado TV3 para la noche de Fin de Año?

La noche del 31 de diciembre, TV3 apostará por el humor una vez más para despedir el 2026. Uno de los protagonistas será elAPM?, que por quinto año consecutivo preparará una programación especial con algunos de los mejores momentos del año y sus particulares doce campanadas, elaboradas a partir de los cortes más memorables seleccionados por el equipo. Después llegará elAPM? Cap d’Any Session, una fiesta musical presentada por Joel Díaz y Nerea Sanfe donde combinarán algunos de los grandes éxitos musicales del 2026, montajes humorísticos y los rótulos característicos del espacio.

El Polònia también tendrá su especial de Fin de Año, claro, con una selección de los sketches más emblemáticos del 2026. En esta ocasión, el programa imaginará qué parejas alternativas podrían haber presentado las campanadas, más allá de Miki Núñez y Laura Escanes. Y, efectivamente, la pareja de Catalunya volverá a ser la encargada de comer las uvas con los telespectadores catalanes. Un diciembre redondo que confían poder acabar líderes de audiencia y con buenas críticas.