3Cat estrenará, el próximo 2 de diciembre, una comedia de ocho capítulos cortos sobre las situaciones que viven cuatro amigas en la cincuentena. Magnesi per compassió llega al catálogo de la plataforma, una ficción muy necesaria protagonizada por Mamen Duch (Barcelona, 1966), Marta Pérez (Barcelona, 1966), Carme Pla (Terrassa, 1966) y Àgata Roca (Barcelona, 1968). T de teatre regresa a la televisión pública catalana, pues, más de dos décadas después de Jet lag. Aquí, veremos cuatro maneras complementarias de enfrentar la madurez y los problemas reales con una complicidad construida a lo largo de tres décadas. El Món entrevista a las actrices para saber cómo representarán estas realidades de una edad a menudo invisibilizada.

Vuelve T de Teatre a 3Cat después de veinte años. ¿Cómo afrontan este gran estreno?

Carme Pla: Estamos con muchas ganas y con mucha expectativa. Estamos muy ilusionadas, nos apetece mucho, y además, este es un producto diferente, dentro de estar en nuestra línea y con nuestra comedia y todo eso. A ver qué pasa… Muy contentas de volver a estar aquí en TV3 o, ahora, en la plataforma 3Cat.

La plataforma 3Cat estrena el 2 de diciembre la serie Magnesi per compassió, una comedia de la compañía T de Teatre | Mireia Comas

Magnesi per compassió es una serie con cuatro mujeres protagonistas y, lamentablemente, todavía es un poco noticia que sean cuatro mujeres quienes encabecen el reparto.

Mamen Duch: Y, sobre todo, con cuatro mujeres de esta edad. Sí, es triste… pero, poco a poco, se están contando más historias de mujeres de esta edad. La idea también con esta serie es mostrar este mundo que estamos viviendo nosotras mismas, en el que nos vemos inmersas.

Àgata Roca: Aquí también se suma que somos nosotras las protagonistas, nosotras cuatro precisamente, a quienes nos apetecía hablar del momento vital en el que estamos ahora.

Las protagonistas son mujeres reales y no cincuentonas operadas, con Bótox y mucho dinero.

Mamen Duch: Sí, somos cuatro mujeres con problemas reales y cosas cotidianas con problemas muy pequeños. De hecho, la comedia surge de cosas muy pequeñas y muy cotidianas. Creo que esa es la gracia, o al menos lo que nos hace gracia a nosotras, que no presentamos un thriller sino una comedia real. Al final, hace gracia ver que a la protagonista le molesta muchísimo que la dejen sentarse en una silla cuando estaba sentada en el suelo porque la ven “con cierta edad”. Todas nos identificamos con escenas así.

Mamen Duch, una de las actrices protagonistas de Magnesi per compassió | Mireia Comas

¿Qué temas encontraremos en Magnesi per compassió?

Marta Pérez: Pues los temas que nos rodean. Hablaremos de la presión estética que notamos a esta edad, pero no solo de eso. E insistimos en que la gracia es que tratamos todo esto con mucho y mucho humor.

Àgata Roca: Yo creo que es una serie que no quiere reivindicar nada ni se quiere quejar de nada, sino sencillamente quiere relatar cómo es lo que vivimos y lo que nos rodea a las mujeres de esta edad. Además, de reírnos de nosotras mismas. Porque, quien más quien menos, está preocupada por tener buena cara y acaba comprándose una crema que esté bien. Eso es así y no pasa nada, tampoco. De ahí el título, también, que ironiza con este magnesio que nos recomiendan tomar con la llegada de la menopausia. Esta es una edad en la que se nos bombardea constantemente con todas las cosas que debemos aprender para estar bien, precisamente por querer estar bien. Y entonces, claro, si hacemos caso a todo, terminamos con una estantería llena de productos.

Carme Pla: Otro de los grandes temas que tratamos es el de los padres, ya que nos encontramos en una edad en la que estamos todas cuidando a los padres o que los padres se van.

Àgata Roca: Y quienes tenemos hijos, también, ya que nos encontramos que los estamos terminando de cuidar o que se van de casa y tenemos que gestionar todo lo que representa el nido vacío. Porque quieres que se vayan, sí, pero también te genera un duelo que lo hagan. Y no olvidemos el tema de relaciones, que es el tema eterno tanto en hombres como en mujeres. Quiero decir que eso nos importa de la misma manera ahora, yo creo, que a los 20 años. Y este también es un tema que se habla en esta serie. Como el tema de la pérdida de la memoria y el pequeño gag en el que hacemos referencia a los sentidos que notamos que van disminuyendo como el sentido de la vista, la memoria…

Mamen Duch: Y yo creo que un tema muy importante de la serie es la amistad, porque la base de toda esta ficción son las cuatro amigas. Esta serie va de la amistad, de la compañía, de apoyo y de decir que prefiero estar con mis amigas a quedar con mi novio. Que prefiero ir al cine con mis amigas en lugar de estar en casa con mi marido o con mi hijo y no pasa nada.

Àgata Roca promociona la nueva comedia de T de teatre, que llega a la plataforma 3Cat | Mireia Comas

¿Es una serie de mujeres para mujeres de vuestra edad o es una ficción intergeneracional?

Marta Pérez: Nosotras creemos que es intergeneracional, seguro. Aunque es cierto que nosotras tenemos una parte de un público femenino de nuestra edad que es muy seguidor nuestro, pero pienso que Magnesi per compassió también puede interpelar a hombres y a gente más joven. Más que nada, porque aquí verás y entenderás mejor el comportamiento de tu madre, padre o de la gente mayor. Yo pienso que sí, que funcionará para todo tipo de público.

Mamen Duch: Además, que usamos un humor que hace reír a todos, tengas la edad que tengas. El tema este de que una persona no pueda levantarse del suelo hace reír de por sí. Siempre hacen gracia las miserias, como ver que a uno se le escapa el pipí y cómo se las arregla para salir de ahí airoso. Eso te hace gracia si eres joven o si eres mayor.

Han preparado una serie con capítulos cortos, píldoras de solo 12 minutos. ¿Por qué hacerlo así?

Carme Pla: Mira, fue el formato al que llegamos finalmente… creíamos que nos podía funcionar de esta manera, que así gustaría más y que nos permitía presentar una situación concreta. Queríamos hacer algo muy en tiempo real, sin flashbacks, ya que funcionaba mejor. Cada capítulo es autoconclusivo pero sí que es cierto que hay algunas cosas que se mantienen de fondo, pero que tampoco se mantienen durante toda la serie.

Mamen Duch: El capítulo, de hecho, se plantea en los primeros minutos de qué tratará y después todo pasa en tiempo real. Es como si tú quedas con las amigas para ir al cine y vives esos 15 minutos antes de entrar al cine. Por eso creemos que deben ser cerrados y autoconclusivos.

Carme Pla es una de las protagonistas de la serie de mujeres de más de cincuenta años en 3Cat | Mireia Comas

Hace gracia que las cuatro amigas sean muy diferentes entre sí, además.

Carme Pla: Sí, creemos que este punto está muy bien porque nos ayuda, de alguna manera, a reivindicar la amistad siendo muy diferentes unas de otras. Ponemos sobre la mesa la tolerancia que tenemos y que se debe respetar cómo es cada uno.

Marta Pérez: Cada personaje atraviesa una situación concreta y está en un momento vital diferente, de hecho. Tenemos rasgos muy similares, pero a la vez somos muy diferentes.

Mamen Duch: Gracias a los guionistas hemos llegado a un punto muy bonito en el que los personajes están muy contrastados, pero no son personajes tan exagerados como en una sitcom. No obstante, te quedas con una idea muy clara sobre cómo es Nora, Vinyet, Àngels y Susi.

¿Es esta una comedia sin filtros?

Àgata Roca: Sí, la verdad es que podríamos decir que sí. Aquí no hay demasiado filtro y se hablan de temas complicados. Creo que también está bien que con el humor se suavice todo lo que tratamos como el tema de la incontinencia o el tema de la muerte. Evidentemente, podrían ser temas delicados, pero hablamos de ellos con un humor muy respetuoso; sin filtros, pero fino. Es una comedia fina y elegante, no es una comedia que pueda ofender ni demasiado burda.

Carme Pla: Pero es que tampoco se intenta nada concreto, no hay una moraleja detrás. En un capítulo se reivindica la naturalidad, pero tampoco decimos que haya un esclavitud porque cada uno debe hacer lo que quiera. Hacemos lo que podemos y no pretendemos más de la cuenta.

Marta Pérez acompaña a sus amigas en una comedia con el toque tan característico de T de teatre | Mireia Comas

A los temas históricamente de mujeres les ha costado hacerse un hueco en la ficción. Magnesi per compassió puede poner su granito de arena para intentar que se continúe hablando abiertamente de la menopausia, por ejemplo?

Carme Pla: Seguro. Sí que está comenzando a hablarse más, pero todavía queda mucho por hacer. Esta serie puede contribuir, sí.

Àgata Roca: A mí lo que me gusta destacar, y el otro día lo pensaba, es que creo que en ningún capítulo decimos ni siquiera mencionamos la palabra menopausia. No hace falta que la citemos porque ya es algo tan arraigado a nosotras que no creemos que sea necesario. Esta es nuestra realidad, la vivimos e intentamos vivirla con toda normalidad. No queríamos hablar de menopausia propiamente, la asimilamos como algo cotidiano y normal. Podemos hablar de cosas que tengan que ver, pero sin un peso demasiado destacado.

Ahora que el edadismo está de actualidad, muchos aplauden que 3Cat apueste por una serie con cuatro mujeres de esta edad.

Mamen Duch: Es que la televisión pública es el lugar donde se deben hacer estas apuestas. También es importante pensar que si sale en una televisión pública, pues quizás acaba dando alas a que otras televisiones dejen de estar con el edadismo y que escuchemos tantas historias sobre este tema… Porque, por ejemplo, en la BBC se hacen historias de policías de 50 años con mujeres maravillosas y, aquí, quizás todavía no. TV3 es un buen lugar para colocar protagonistas de 50 o de 60 años. Nosotras nos hemos sentido en nuestra casa y súper a gusto en 3Cat. Estamos encantadas de hacer la serie aquí.