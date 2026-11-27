El debate a cuatro ha dado a los candidatos la última oportunidad para intentar ganar el voto de los televidentes. En una emisión conjunta en cinco cadenas, la disputa dialéctica entre Pedro Sánchez, Ada Colau, Feijóo y Abascal ha hecho unos números brutales en la televisión catalana. TVE se ha llevado la mayor parte del pastel con el 22,9% de la cuota de pantalla, una cifra excelente con 412.000 personas de media detrás de la pantalla.

En segunda posición, La Sexta y los 129.000 catalanes más que quisieron ver el debate a través de su cadena (con el 7,2%). A este total debemos sumar el 5,8% de share de Cuatro y el 5,6% de Telecinco, con una suma de 206.000 personas más. Y, finalmente, Antena 3 que ha sido la opción menos elegida pero que igualmente se ha visto en el 5,4% de los hogares catalanes.

Si sumamos todo este batiburrillo de cifras, podemos extraer una idea mucho más clara. El debate electoral final ha atraído la atención del 46,9% de la cuota de pantalla y una media de 844.000 televidentes. Este grupito de cadenas ha obtenido mejores resultados que TV3 en su propio debate, emitido solo un día antes, que en clave catalana obtuvo el 22,5% del share de la noche.

¿Qué audiencia ha tenido el debate a cuatro en la televisión catalana? | TVE

La audiencia del debate a cuatro en Cataluña | RTVE

¿Qué audiencia ha tenido TV3 sin el debate de las otras cadenas?

En esta ocasión, la televisión pública catalana no quiso emitir el debate a cuatro y mantuvieron su programación habitual de los jueves. La noche del humor en TV3 no pudo competir y tuvo cifras más discretas de lo habitual, como ya le pasó a Quim Masferrer y su El foraster debido al debate a ocho del pasado lunes. Este jueves, Polònia se quedó con el 9,6% del share, mientras que Crackòvia y el APM? obtuvieron un 7,5% y un 4,7% respectivamente. Unas cifras que demuestran que la gran mayoría de la gente aún no se había cansado de ver pelearse a los líderes de los principales candidatos a la presidencia de España.

La buena noticia para ellos es que los enfrentamientos de los políticos -al menos en este formato televisivo- han terminado… hasta la siguiente campaña.