TVE acaba de desvelar uno de los misterios más clásicos de estas fechas y ha revelado los nombres de quienes serán los presentadores de las campanadas. La sorpresa ha sido mayúscula porque, este año, será un trío muy heterogéneo el encargado de despedir el 2026 desde la Puerta del Sol. Sílvia Abril, Jesús Vázquez y Manuel Carrasco se unirán en la retransmisión más mágica del año, con las uvas y el cava preparados para dar la bienvenida al nuevo año de la mano de la cadena pública.

Tres caras muy conocidas del mundo del humor, la música y la televisión que acompañarán a los telespectadores en una propuesta curiosa, teniendo en cuenta que combina tres perfiles muy diferentes. Eso sí, los tres disfrutan de una amplia experiencia ante las cámaras y una trayectoria consolidada en sus respectivos ámbitos.

La sorprendente combinación llega con la idea de intentar captar la atención y volver a convertir su retransmisión en una de las opciones preferidas de la noche de Fin de Año… al menos, en la televisión española. Y es que en Cataluña, nunca tienen nada que hacer contra el liderazgo recurrente de TV3. Este año, los catalanes repetirán su fórmula de éxito con Laura Escanes y Miki Núñez al frente de la retransmisión.

Sílvia Abril se quita la espina clavada y presentará las campanadas de TVE

Sílvia Abril se quedó con las ganas de presentar las campanadas el año pasado, recordémoslo. TVE había confirmado que la cómica catalana despediría el año con Andreu Buenafuente, pero tuvieron que cancelar su participación en el último momento cuando el presentador se vio forzado a coger la baja médica por estrés. Ahora, su esposa se quita la espinita y podrá ampliar su currículum con un programa especial que le hace muchísima ilusión.

A su lado no estará el marido, sino una estrella televisiva como es Jesús Vázquez. El gallego, que ha aterrizado en la cadena pública hace poco tiempo, sumará una nueva experiencia televisiva a sus más de tres décadas como uno de los presentadores estrella de la pequeña pantalla: «Qué fantasía«, ha aplaudido en un post en su perfil de Instagram.

Sílvia Abril, emocionada ahora que presentará las campanadas | Instagram

Y el tercer pilar de esta noche tan especial será Manuel Carrasco, el exconcursante de Operación Triunfo que debuta en televisión en un papel que nunca habría imaginado que acabaría teniendo. Después de casi 25 años de carrera musical, el cantante andaluz vuelve a la primera línea y por partida doble porque se ha confirmado que también formará parte de la programación navideña de la cadena con un programa especial.

TVE quiere repetir el éxito de audiencia del año pasado

Con este trío, la cadena pública busca mantener los buenos resultados de las últimas retransmisiones de Fin de Año. Las campanadas del año pasado, presentadas por Chenoa y Estopa, lograron liderar la audiencia con 5.969.000 espectadores y un 40,6% de cuota de pantalla en España sumamente espectacular. De hecho, fue el mejor resultado de share de RTVE desde 2015 y situó a la cadena casi doce puntos por encima de la segunda opción. Habrá que ver, ahora, si haber innovado tanto con el trío que han escogido les funciona y vuelven a dejar atrás el vestido estrafalario de Cristina Pedroche.