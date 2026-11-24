Jessica Goicoechea nunca ha disimulado que le preocupa la situación actual que atraviesa el país. La modelo ha lamentado públicamente que se esté viendo un aumento de la criminalidad en Barcelona, lo que ha vuelto a hacer en un comunicado muy contundente que ha compartido en su perfil de Instagram. No se ha cortado ni un pelo, cuando ha dicho que nota una “inseguridad” en la calle que no le gusta nada: “Robos con violencia, casas ocupadas, peleas en medio de la calle, agresiones sexuales que salen en las noticias cada semana… Y la sensación de que quien delinque entra por una puerta y sale por la otra, mientras el pueblo se siente cada vez más solo”.

Tampoco ha pasado por alto la sensación de que hacer la compra, pagar la luz y llenar el tanque cuesta “cada vez más”: “Los sueldos no suben al mismo ritmo y la vivienda ya es directamente imposible: gente que trabaja muchísimo y no puede ni alquilar un piso, imagínate comprarlo”. Ella, que tiene una empresa, nota que tampoco los autónomos lo tienen fácil: “Los pequeños empresarios arriesgan su dinero, crean empleo y sostienen buena parte de este país. Pero reciben cuotas más altas, más impuestos, más papeleo y nos tratan y persiguen (a mí también) como si fuéramos auténticos delincuentes, como si generar riqueza fuera un delito”.

La concursante de La travessa VIP ha lanzado una pregunta al aire: “Si pagamos más impuestos que nunca, ¿a dónde van a parar todo ese dinero? ¿Por qué no se nota ni en la seguridad, ni en la vivienda, ni en los servicios?”, dice de manera reivindicativa. Son años de decisiones de un gobierno “incompetente” que va “a peor” año tras año: “En todos los sentidos”: “Si queremos un resultado diferente, no podemos seguir votando lo mismo. Es necesario un cambio de rumbo de verdad, y eso pasa por apoyar a quien esté dispuesto a hacerlo de verdad”.

Jessica Goicoechea se desahoga en un comunicado | Instagram

Jessica Goicoechea se sincera con una opinión controvertida | Europa Press

Jessica Goicoechea pide un cambio de gobierno en las próximas elecciones

Un escrito en el que Jessica Goicoechea deja claro que irá a votar el próximo domingo porque cree, de verdad, que es importante votar con cabeza: “Piense en el país que quiere dentro de cuatro años”. Poco después de que Laura Escanes revelara públicamente que ella es votante de Pedro Sánchez, es la modelo quien se sincera sobre el tema. No ha sido tan concreta, pero puede intuirse a favor de quién está: “Estoy cansada de escuchar, cada vez que hay elecciones, que si gana la derecha iremos hacia atrás. Es el mismo mensaje de siempre y ya no cuela”. “La derecha ya ha gobernado este país y nadie nos quitó el divorcio, el aborto ni el matrimonio igualitario”, suelta.

“Y pedir una inmigración ordenada y legal tampoco es ir hacia atrás, ni ser racista (que os encanta utilizar esta palabra a la ligera). Es lo que está haciendo buena parte de Europa. Lo que NO es normal es que en lo que llevamos de año hayan entrado de manera irregular más de 44,000 personas, casi un 40% más que el año pasado”, añade. Y prosigue el comunicado con sinceridad: “¿Sabéis qué es ir hacia atrás? Que nuestros padres se pudieran comprar un piso a nuestra edad y nosotros no podamos ni alquilarlo. Que dé miedo volver a casa de noche e incluso a plena luz del día. Que el sueldo dure cada vez menos. Que emprender sea una carrera de obstáculos y que las pequeñas empresas cierren a pesar de tanto esfuerzo”.

La modelo deja claro qué piensa de la situación actual | Instagram

Y Jessica Goicoechea termina con un llamamiento de cara a las próximas elecciones del domingo: “Así que no, no me da miedo el cambio. Me da miedo continuar igual”.



