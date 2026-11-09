Miki Núñez y Raquel Sans forman la pareja de moda de TV3 y, nos atreveríamos a decir, que de toda Cataluña. Que la cadena los juntara como tándem sorpresa de La travessa VIP les ha salido de lo más bien, teniendo en cuenta que los televidentes están encantados con la idea de verlos también como presentadores de La Marató de este año. Ahora, han concedido una entrevista a Eloi Vila en la que se han mostrado muy cómplices y en la que han compartido algunas intimidades de su paso por el concurso de aventuras.

Por ejemplo, hemos descubierto la anécdota de la primera noche. Ellos no se conocían previamente, como sí lo hacía el resto de parejas, así que se quedaron helados cuando les dijeron desde la organización que debían compartir la habitación del hotel: «Menos mal que nos caímos bien y que él es tan buen chico como parecía en televisión… Nos dijeron que dormiríamos juntos, pues qué íbamos a hacer. Al final, estuvimos hablando hasta la una de la madrugada«.

Raquel Sans, la veterana de La travessa VIP

A la presentadora del TN le daba miedo que el cuerpo no respondiera tan bien como a los demás, ya que era la veterana de la edición: «No sabía cómo sería mi recuperación, también porque no pude entrenar todo lo que hubiera querido porque supe que iría al programa con poco tiempo». De hecho, ninguno de los dos confiaba en llegar muy lejos en esta aventura televisiva: «El primer día dejamos claro que lo que no queríamos era que nos echaran los primeros, que después ya está. Nosotros queríamos vivir la experiencia y hacer un par de días de comunidad, de recreo y colonias«.

Eso sí, cuando vieron que el tercer día continuaban compitiendo, pues les fue entrando «el gusanillo»: «Ves que no lo estás haciendo mal y que podríamos apretar un poco». Tuvieron mala suerte, sin embargo, cuando Raquel Sans sufrió una caída en bicicleta que la forzó a abandonar: «Derrapé y el pedal tropezó con una piedra pequeña. Caí con todo mi peso sobre el pie y me tuvieron que llevar al hospital«. En un principio, confiaban que todo quedaría en un susto… pero ella se dio cuenta enseguida de que había algo más grave: «Me dolía mucho y en la radiografía vieron que tenía tres huesos del pie rotos«. Afortunadamente, sin embargo, la fractura fue limpia y no fue necesario operarla.

De su convivencia, han sacado a la luz que a Raquel le costaba mucho levantarse por las mañanas y que eso ponía de los nervios a Miki: «Yo eso de madrugar nunca lo he llevado demasiado bien», reconocía ella. Y el cantante ha puesto el dedo en la llaga: «Le tenía que insistir y pedirle que venga, que teníamos que ir a desayunar. ¡Era la última en levantarse cada día!». Pero ella lo niega: «La última no era… pero sí que es cierto que yo me levantaba un poco zombi mientras que él ya lo hacía a tope de energía y haciendo alguna de sus bromas«.

La pareja más querida de La travessa comparte intimidades del programa | TV3

Miki Núñez y Raquel Sans se han complementado muy bien en este programa, también cuando tocaba acabar el día con la entrevista de rigor con el equipo: «Acababas muerto… Yo recuerdo sentarme y pedirle a Miki que hablara él porque yo no podía más. Y luego le decía que lo estaba exagerando todo, pero sí». Sin móvil y en un ambiente digno de colonias con juegos de cartas y mucha charla, confiesan que solo pudieron hablar con la familia un día y que aquella llamada la recuerdan con emoción: «Acabamos todos llorando«. Un programa de televisión en el que han hecho piña y que parece claro que no olvidarán.