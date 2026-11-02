TV3 ha vuelto a demostrar sus buenos resultados durante el mes de octubre. La cadena pública catalana ha sido líder de audiencia con el 14% de cuota de pantalla, casi un punto por encima de la segunda opción, que vuelve a ser La 1. Una fuerza que también se hace evidente en la plataforma 3Cat, que ha conseguido el mejor registro de su historia con más de 27,2 millones de reproducciones.

Los buenos resultados se explican, en buena parte, por el empuje de los informativos, que han tenido un papel destacado en la cobertura del accidente ferroviario en Toledo y de las lluvias que afectaron a varios puntos de Cataluña durante el primer fin de semana del mes. También han contribuido a estas cifras los estrenos de ficción, con Gènesi y In vitro como grandes protagonistas. No podemos olvidar la buena acogida que ha tenido el retorno de un clásico como Crackòvia o el gran éxito conseguido por La travessa VIP, que ha logrado convertirse en el estreno de entretenimiento más exitoso de toda la trayectoria de la plataforma.

La presentación de Crackòvia ha tenido dos presentadores muy especiales | J. N

Los informativos, uno de los grandes éxitos de TV3

Como decíamos, la actualidad ha tenido un peso importante en las audiencias de este octubre. El ecosistema de 3CatInfo en la televisión ha alcanzado los 4,5 millones de espectadores, 557.000 más que durante el mismo período del año pasado. Todas las ediciones del Telenotícies han mejorado sus registros, de hecho, con especial protagonismo del TN migdia, que alcanza un espectacular 30,2% de cuota de pantalla.

Uno de los momentos más destacados llegó el domingo 4 de octubre, en plena cobertura de las lluvias. Ese día, nos dicen que el TN migdia firmó su mejor audiencia de todo el año. En conjunto, cerca de 2,8 millones de personas siguieron la actualidad a través de TV3 y 3CatInfo durante ese fin de semana. También fue una jornada especialmente buena para el canal 3CatInfo. El lunes 5 de octubre alcanzó un 3,7% de cuota de pantalla, el mejor dato diario desde el retorno de Carles Puigdemont en agosto de 2024.

Buenas noticias también para El matí de Catalunya Ràdio. El magazín matutino de Ricard Ustrell cierra un mes espectacular con un 23% más de oyentes respecto a la audiencia de septiembre y un 8% más que el año pasado. En total, una muy buena cifra de 1.200.000 reproducciones en directo y a la carta que les hace estar bien orgullosos.

Gènesi y In vitro, las grandes apuestas de ficción

La ficción catalana ha sido otro de los grandes atractivos del mes. Gènesi ha cerrado la temporada con unas cifras muy destacadas, especialmente con la emisión de su último capítulo que escaló hasta el 21,9% de cuota de pantalla y una media de 605.000 espectadores.

En total, hasta 1,2 millones de catalanes han conectado con alguno de los seis episodios de la serie, que ha terminado su emisión con una cuota media del 20,7%. En 3Cat, la producción centrada en la revolución gastronómica de Ferran Adrià también ha triunfado. Se aproxima a los dos millones de reproducciones y encadena el segundo mes consecutivo a la cabeza del ranking de contenidos más vistos por capítulo a la carta.

David Verdaguer y Bruna Cusí, actores de la nueva serie In Vitro | Mireia Comas

Y si hablamos de ficciones, también podemos destacar In vitro, que ha acumulado 680.000 espectadores en TV3. El primer episodio logró un 18,7% de cuota de pantalla, mientras que en la plataforma ya ha superado las 330.000 reproducciones que la sitúan entre los contenidos con más seguimiento por capítulo.

La travessa VIP firma el mejor estreno de entretenimiento de 3Cat

Otro de los grandes éxitos de la plataforma ha sido La travessa VIP. La tercera temporada del programa que presenta Laura Escanes ha cerrado con más de 1,8 millones de reproducciones, una cifra brutal que la convierte en el mejor estreno de entretenimiento de toda la historia de 3Cat.

Pero el éxito no se limita a esta última edición, si se tienen en cuenta las cuatro temporadas disponibles. El concurso de aventuras puede presumir, de hecho, de haber superado los 7,8 millones de reproducciones desde el estreno de la primera entrega.

Los concursantes de La Travessa VIP ayudan a que sea un éxito | TV3

Con estos resultados, TV3 cierra octubre manteniendo el liderazgo televisivo y 3Cat confirma su crecimiento digital con un récord histórico de consumo.