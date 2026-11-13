Jueves intenso en la televisión catalana. Los televidentes tenían una programación bien cargada de fútbol, entre el partido de Champions del Barça femenino, el de la selección española masculina y los gags de Crackòvia. Ahora bien, también los apasionados de la política tenían una cita con el televisor porque era el día de Polònia y también cuando El perro verde entrevistaba a Pedro Sánchez. Que el presidente del gobierno español regresara a TVE era destacable, pero las cifras de audiencia han sido mucho inferiores a su paso por La Revuelta. Analizamos qué ha dado de sí una jornada que ha tenido como grandes triunfadoras a las culés.

El programa más visto de todo el día ha sido el match que enfrentaba a las chicas del Barça y las del Arsenal. A las 19 horas, comenzó un partido muy intenso que terminaría en un empate a 1. Las de Pere Romeu tuvieron ocasiones para hacer más goles, pero un montón de palos y paradas de la portera rival impidieron que se llevaran la victoria. Aun así, televisivamente pueden sacar pecho porque han obtenido un 29,1% de share sumamente espectacular.

Ninguna otra emisión ha hecho tanta cuota de pantalla en el día, con casi 400.000 televidentes que no superan a los de La Roja pero sí en la cifra de share que, al final, es lo que cuenta en estas comparativas. La victoria de la selección española contra la República Checa por 2-0 congregó a 520.000 personas, sí, pero se quedan con el 27,9% de cuota de pantalla así que no pueden contra las chicas.

La victoria de La Roja ha obtenido buena audiencia, pero menos que el Barça femenino | TVE

Las chicas del Barça no ganan, pero sí en audiencia | TV3

TV3, líder de audiencia del jueves solo por la tarde

TV3 ya puede agradecer el superéxito a las culés, porque la noche claramente ha sido para TVE con el fútbol masculino (27,9%) y la entrevista al líder del PSOE que obtiene el 22,9%. La cadena pública catalana, mientras tanto, obtenía cifras muy bajas para una noche de jueves en la que siempre suele ser líder. El Polònia se queda con un escaso 13,3%, mientras que la segunda vida del Crackòvia pierde un poco y obtiene el 13,1% de la audiencia.

Sí que han ganado a Telecinco y Antena 3, pero, y eso que los más curiosos tenían la gran final de Supervivientes que en Cataluña solo ha interesado al 7,3%. El Hormiguero ha sido el gran perjudicado de todo este asunto y no ha podido hacer nada con tanta competencia, ya que ellos tenían una entrevista con Eduard Fernández que solo hace el 6,1%.

La entrevista de Pedro Sánchez al Perro andaluz no tiene tanta audiencia | TVE

Con todo, un día con mucha oferta televisiva y unos beneficios que se han repartido las dos televisiones públicas.