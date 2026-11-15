El programa Col·lapse y TV3 están de enhorabuena este domingo. Los responsables de la cadena de televisión pública catalana se han despertado con un dato de audiencia que la convierte en líder muy destacada del prime time del sábado. Con una cuota de pantalla excepcional en medio de una fase en la que las polémicas entrevistas de David Broncano con líderes políticos les están amargando muchas noches. El lunes mismo, con la presencia de Santiago Abascal en La revuelta, La 1 de TVE se llevó un 31,9% de share, frente al 14,2% que logró TV3 con la emisión de la grabación del espectáculo de El foraster que se vio en mayo en directo en el Palau Sant Jordi. Al día siguiente, con Ada Colau, Broncano logró un 28,3% y Nits sense ficció tuvo que conformarse con un 11,1%.

La balanza se equilibró un poco el jueves, en que la retransmisión del partido de Champions del Barça femenino fue líder del día, por delante del partido de la Roja y de la presencia de Pedro Sánchez en el programa El perro andaluz by Manu Sánchez. Pero la victoria fue estrecha y no en el prime time, en el que el fútbol de la selección española derrotó a Polonia, que se quedó con un share inédito del 13,3%.

Bala de oxígeno para TV3, con ‘Tarda de cine’ y ‘Col·lapse’

Este sábado, por tanto, ha sido una bala de oxígeno para TV3. Después de comer, Tarda de cine, con Caiguda lliure –con Belén Rueda–, ya le sacó dos puntos de ventaja a Sesión de Tarde, de La 1, que emitió El mayordomo inglés: el marcador de cuota de pantalla quedó 16,2% a 14,1% a favor de la cadena catalana. Pero el plato fuerte fue el de la noche, con Col·lapse. El programa de entrevistas, debates y entretenimiento logró un espectacular share del 17,8%, con un promedio de 216.000 espectadores. En La 1, una de las grandes apuestas de TVE, que es el polémico espacio de actualidad política Malas lenguas, hizo un modesto 10,1%, a pesar de ser más largo –lo que siempre permite una cuota de pantalla más alta– y terminarse a las dos y media de la madrugada: el promedio de espectadores fue de 90.000.

Un éxito como no se veía desde el programa sobre Jordi Pujol y Juan Carlos de Borbón

Col·lapse conseguía así una cuota de pantalla fuera de lo habitual, ya que esta temporada no había pasado, el día que tuvo más seguimiento, el 24 de octubre, del 15,2% (190.000 espectadores de promedio). Hay que remontarse al 15 de noviembre de 2025 para encontrar un pico de audiencia superior al de este sábado: ese día, con una polémica emisión que habló en paralelo de Jordi Pujol y Juan Carlos de Borbón, obtuvo un share del 18,5%, con 249.000 espectadores.

Un momento del programa de ‘Col·lapse’ en el que Jordi González ha entrevistado a Guillem Gisbert / 3Cat

Esta vez, las claves del éxito del programa de Jordi González han sido bien diferentes: lo ha conseguido con una entrevista al excantante de Manel, Guillem Gisbert, que acaba de lanzar El detector de mentiras, su segundo disco en solitario; otra a un antiguo ladrón de cobre –los robos de este metal son una de las causas recurrentes de retrasos en Rodalies– y la visita de la periodista Julia Otero, que recordó su paso por TV3 y reflexionó sobre la situación del periodismo, ahora que lleva años consolidando su espacio Julia en la Onda, en Onda Cero.