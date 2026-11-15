El programa Col·lapse i TV3 estan d’enhorabona aquest diumenge. Els responsables de la cadena de televisió pública catalana s’han despertat amb una dada d’audiència que la fa líder molt destacada del prime time de dissabte. Amb una quota de pantalla excepcional enmig d’una fase en què les polèmiques entrevistes de David Broncano amb líders polítics els estan amargant moltes nits. Dilluns mateix, amb la presència de Santiago Abascal a La revuelta, La 1 de TVE es va endur un 31,9% de share, davant el 14,2% que va arrencar TV3 amb l’emissió de l’enregistrament de l’espectacle d’El foraster que es va veure al maig en directe al Palau Sant Jordi. L’endemà, amb Ada Colau, Broncano va aconseguir un 28,3% i Nits sense ficció es va haver de conformar amb un 11,1%.
La balança es va equilibrar una mica dijous, en què la retransmissió del partit de Champions del Barça femení va ser líder del dia, per davant del partit de la Roja i de la presència de Pedro Sánchez al programa El perro andaluz by Manu Sánchez. Però la victòria va ser estreta i no en el prime time, en què el futbol de la selecció espanyola va derrotar Polònia, que es va quedar amb un share inèdit del 13,3%.
Baló d’oxigen per a TV3, amb ‘Tarda de cine’ i ‘Col·lapse’
Aquest dissabte, per tant, ha estat un baló d’oxigen per a TV3. Després de dinar, Tarda de cine, amb Caiguda lliure –amb Belén Rueda–, ja va arrencar-li dos punts d’avantatge a Sesión de Tarde, de La 1, que va emetre El mayordomo inglés: el marcador de quota de pantalla va quedar 16,2% a 14,1% a favor de la cadena catalana. Però el plat fort va ser el de la nit, amb Col·lapse. El programa d’entrevistes, debats i entreteniment va aconseguir un espectacular share del 17,8%, amb una mitjana de 216.000 espectadors. A La 1, una de les grans apostes de TVE, que és el polèmic espai d’actualitat política Malas lenguas, va fer un modest 10,1%, tot i ser més llarg –cosa que sempre permet una quota de pantalla més alta– i acabar-se a dos quarts de tres de la matinada: la mitjana d’espectadors va ser de 90.000.
Un èxit com no es veia des del programa sobre Jordi Pujol i Joan Carles de Borbó
Col·lapse aconseguia així una quota de pantalla fora del que és habitual, ja que aquesta temporada no havia passat, el dia que va tenir més seguiment, el 24 d’octubre, del 15,2% (190.000 espectadors de mitjana). Cal remuntar-se al 15 de novembre del 2025 per trobar un pic d’audiència superior al d’aquest dissabte: aquell dia, amb una polèmica emissió que va parlar en paral·lel de Jordi Pujol i Joan Carles de Borbó, va obtenir un share del 18,5%, amb 249.000 espectadors.
Aquesta vegada, les claus de l’èxit del programa de Jordi González han estat ben diferents: ho ha aconseguit amb una entrevista l’excantant de Manel, Guillem Gisbert, que acaba de llançar El detector de mentides, el seu segon disc en solitari; una altra a un antic lladre de coure –els robatoris d’aquest metall és una de les causes recurrents de retards a Rodalies– i la visita de la periodista Julia Otero, que va recordar el seu pas per TV3 i va reflexionar sobre la situació del periodisme, ara que fa anys que té consolidat el seu espai Julia en la Onda, a Onda Cero.