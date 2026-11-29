L’enfrontament entre els professionals de plantilla del 3Cat i Ricard Ustrell –director d’El matí de Catalunya Ràdio a través de la seva productora, La Manchester– s’agreuja. Després de les acusacions creuades divendres entre el Consell Professional de l’emissora radiofònica i el mateix Ustrell, aquest diumenge a la tarda acaba d’intervenir-hi el Consell Professional d’Informatius de l’altra pota de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), TV3. Tot i que la tensió s’arrossega des de fa anys pel desacord de la plantilla amb la designació del propietari de La Manchester –que produeix també el programa Col·lapse a TV3–, divendres va esclatar divendres una guerra que pot acabar com el rosari de l’aurora arran del cas Juliana Canet. El Consell Professional de Catalunya Ràdio va denunciar “censura” de les paraules de la líder del programa de la casa Que no surti d’aquí en recollir un premi Ondas en una gala dijous a la nit. Canet, que mai ha amagat la seva concepció de país, va fer una reivindicació contundent de la llengua catalana i va assegurar que Catalunya és “un país colonitzat i ocupat des de fa segles”. L’endemà, el fragment clau del discurs de Canet, tot i la brevetat, va ser eliminat en la crònica que va emetre El matí de Catalunya Ràdio, i el Consell Professional ho va criticar públicament.
Ustrell va reaccionar a aquest retret amb un comunicat de quatre pàgines a través de la xarxa X. En el text, negava que hi hagués censura, defensava que la normativa i les instruccions rebudes limiten les manifestacions polítiques que es poden reproduir en campanya fora dels anomenats blocs electorals –el Consell li havia recordat que aquesta limitació és per als candidats, i no per a algú que no es dedica a la política i que no feia campanya per cap partit–, mantenia que en la resta del programa s’havia parlat de la qüestió obertament i no s’havia limitat l’opinió de ningú i assenyalava el responsable del Consell Professional, Albert Manyà, del qual considera que va redactar un comunicat “profundament partidista, esbiaixat i construït sobre una interpretació interessada dels fets“. Acusava Manyà fer servir l’organisme per qüestionar reiteradament el criteri editorial del programa i de convertir les discrepàncies internes en un “posicionament col·lectiu”.
Una resposta dura que qüestiona el paper d’Ustrell a l’emissora
La resposta arriba ara, en defensa de Manyà, des de TV3. “Des del Consell Professional d’Informatius i Esports de TV3 volem recordar al senyor Ustrell que els Consells Professionals som òrgans triats democràticament pels professionals dels mitjans públics de comunicació. I mentre dura el mandat, som els representants dels treballadors i vetllem pel bon exercici del periodisme i pel compliment del llibre d’estil de la CCMA”, adverteixen al director d’El Matí de Catalunya Ràdio. Per al consell de TV3, és “intolerable” que el responsable del programa “actuï atacant personalment un company que vetlla per la feina ben feta”.
Comunicat: "Demanem respecte pels Consells Professionals" https://t.co/oCiyrdttp7— Consell Professional TV3 (@CProfTV3) November 29, 2026
I acaben llançant dos dards a la línia de flotació d’Ustrell, que van més enllà del cas Canet: asseguren que consideren “anòmal” que el programa estrella de la ràdio nacional de Catalunya “no depengui d’Informatius sinó de Programes, cosa que dificulta que es pugui intervenir per denunciar quan cal”, i afegeixen, com a colofó: “Ens preocupa molt que ara mateix, per motius personals, el director d’El Matí de Catalunya Ràdio estigui massa condicionat als interessos del poder”.