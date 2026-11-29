El 29-N arriba amb un pronòstic generalitzat a les enquestes: el bloc de PP i Vox obtindrien majoria absoluta al Congrés dels Diputats i desbancarien l’aliança del PSOE amb la resta de forces polítiques de l’arc parlamentari espanyol. Un pronòstic que té una excepció molt cridanera en l’enquesta del CIS -un ens públic de l’Estat-, que apunta a una victòria de Pedro Sánchez, que a més, podria ser investit sense necessitar els vots de Junts per Catalunya. Però més enllà de les enquestes, el factor participació pot desmuntar esquemes i donar sorpreses.
Tradicionalment, s’ha considerat que una mobilització elevada afavoreix les esquerres, perquè amplia la possibilitat que vagin a votar electors menys fidels o més propensos a l’abstenció, mentre que una participació baixa acostuma a beneficiar la dreta, amb un electorat més constant a les urnes. És una tendència històrica, però no una regla matemàtica. Les enquestes situen la participació al voltant del 73,1%, 2,7 punts per sobre de la registrada el 2023. Les estimacions de les deu empreses demoscòpiques que han publicat dades oscil·len entre el 65,5% i el 77,3%, una forquilla prou àmplia per evidenciar fins a quin punt la mobilització continua sent una incògnita.
PP i Vox, ja molt mobilitzats abans del 29-N
Els sondeigs electorals apunten a una predisposició elevada a participar en les eleccions, però també evidencien diferències importants entre els electorats. El tracking de 40dB per a El País i la Cadena SER situa en el 68,1% els ciutadans que asseguren que aniran a votar amb tota seguretat. Segons aquest mateix sondeig, el percentatge de vot segur arriba al 77,8% entre els votants del PP, al 77,4% entre els de Vox i al 76,8% entre els de Frente Amplio. En el cas del PSOE, se situa en el 71,8%. La dreta presentaria, per tant, una predisposició lleugerament superior a acudir a les urnes, tot i que Frente Amplio també registra un nivell elevat de mobilització. Una altra dada significativa és la dels electors que ja es van abstenir en les eleccions del 2023. L’enquesta del GESOP publicada per El Periódico assenyalava que només el 26,5% d’aquests abstencionistes sí que votaria el 29-N. El percentatge contrasta amb el 88,5% dels antics votants de Vox que afirmaven que tornarien a participar-hi.
Un vot molt poc fidel, segons el CIS
El CIS ofereix una fotografia una mica diferent. En el seu estudi preelectoral, el 83,1% dels enquestats afirmava que aniria a votar amb tota seguretat, davant del 77,7% que ho deia en el sondeig preelectoral del 2023. Entre els ciutadans que no havien votat en els últims comicis, el 49,1% assegurava que aquesta vegada participaria. La diferència respecte del GESOP respon, en part, a les preguntes i els períodes de camp diferents, però totes dues enquestes coincideixen a assenyalar els antics abstencionistes com un dels col·lectius determinants. El CIS també detecta una fidelitat electoral limitada: el 49,1% dels ciutadans afirma que escull partit segons l’opció que més el convenç en cada moment, mentre que només el 23,5% assegura que sempre vota la mateixa formació. Aquest comportament reforça la importància de la mobilització final i de la capacitat dels partits per convèncer un electorat menys fidel.
1982, rècord de participació a l’Estat
La perspectiva històrica permet dimensionar la incògnita de la mobilització del 29-N. Des de les primeres eleccions democràtiques del 1977, l’Estat espanyol ha celebrat setze convocatòries al Congrés dels Diputats. La participació més elevada es va registrar el 28 d’octubre del 1982, quan el 79,97% del cens va anar a votar. Aquells comicis van donar una majoria absoluta al PSOE de Felipe González i van posar fi a l’etapa de la Unió de Centre Democràtic (UCD). En les primeres eleccions de la Transició, el juny del 1977, la participació havia estat del 78,83%. Posteriorment, també es van registrar nivells elevats el 1996, amb un 77,38%, el 1993, amb un 76,44%, i el 2004, amb un 75,66%. Són convocatòries que van coincidir amb moments de forta competició política, alternança o expectatives de canvi de govern.
El contrast amb les convocatòries més recents és notable. El novembre del 2019 es va registrar la participació més baixa de tota la sèrie, amb un 66,23%, en una repetició electoral que va arribar només sis mesos després dels comicis de l’abril. El 2023, la participació va remuntar fins al 66,59%, encara lluny dels registres dels anys vuitanta i noranta. La trajectòria apunta a una tendència de desmobilització respecte dels primers anys de la democràcia, amb repunts en moments de forta competència política. El 1982 continua sent el gran referent, però també ho són les eleccions del 1996 i del 2004 -amb els atemptats d’Atocha pocs dies abans-, en què una part important de l’electorat va percebre que el resultat podia obrir una nova etapa política.
Catalunya va votar més que mai el 2017
Catalunya presenta una particularitat en l’evolució de la participació: durant els anys més intensos del procés independentista, les eleccions al Parlament van aconseguir mobilitzar més electors que les eleccions espanyoles. El punt culminant va arribar el 21 de desembre del 2017, quan el 79,1% del cens va anar a votar. És el rècord històric de participació en unes eleccions al Parlament de Catalunya, on va guanyar Ciutadans. La convocatòria es va produir en un context polític excepcional, després del referèndum de l’1 d’octubre, l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i la destitució del Govern de Carles Puigdemont. La polarització entre els partidaris de la independència i els contraris a la secessió va convertir aquells comicis en una cita de gran transcendència política. De fet, la mobilització ja havia crescut en les convocatòries anteriors: les eleccions del 2012 van registrar un 69,6% de participació i les del 2015 van arribar al 74,9%.
El descens posterior ha estat molt pronunciat. A les eleccions del febrer del 2021, celebrades en plena pandèmia, la participació va caure fins al 51,3%, el registre més baix de la història del Parlament. El 2024 es va recuperar lleugerament, fins al 54,8%, però encara va quedar molt lluny dels nivells assolits durant el procés independentista. Entre el màxim del 2017 i els comicis del 2021 hi ha una diferència de 27,8 punts percentuals. La comparació amb les eleccions espanyoles també permet observar diferències importants. En els comicis al Congrés del 1982, Catalunya va registrar una participació del 80,7%. El 1977 havia estat del 79,1%, mentre que el 2004 i el 1996 es va situar en el 77%. A les eleccions espanyoles del 2023, en canvi, la participació a Catalunya va baixar fins al 62,1%.
Aquesta evolució situa la desmobilització com un dels fenòmens més rellevants de la política catalana dels darrers anys. La caiguda de la participació en les eleccions al Parlament coincideix en el temps amb el desgast dels partits independentistes, la pèrdua de centralitat del conflicte territorial i una fragmentació més elevada de l’espai polític. El contrast amb el 2017 és especialment significatiu perquè evidencia fins a quin punt la percepció de transcendència d’una convocatòria pot alterar la predisposició a votar.
Una participació que pot condicionar el resultat
La perspectiva històrica deixa una conclusió clara: les grans mobilitzacions electorals acostumen a coincidir amb moments en què una part important de la ciutadania percep que el resultat de les urnes pot comportar un canvi polític rellevant. Va passar el 1982, el 1996 i el 2004 a Espanya i, amb unes característiques pròpies, a Catalunya el 2017. El 29-N arriba després d’un període de participació més baixa i amb un electorat més fragmentat i menys fidel als partits. Les enquestes detecten diferències en el grau de mobilització entre els blocs polítics i mantenen oberta la incògnita sobre el comportament dels ciutadans que es van abstenir en les últimes eleccions. En aquest 29-N, el gran interrogant és quin dels dos blocs sumarà majoria absoluta, i no tant qui guanyarà les eleccions.
La participació no determina per si sola qui guanyarà les eleccions, però pot alterar l’equilibri entre les forces polítiques. El repte dels partits no és només convèncer els indecisos, sinó aconseguir que els seus simpatitzants considerin prou important la cita electoral per anar a votar.