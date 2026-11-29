El 29-N llega con un pronóstico generalizado en las encuestas: el bloque de PP y Vox obtendría mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y desbancaría la alianza del PSOE con el resto de fuerzas políticas del arco parlamentario español. Un pronóstico que tiene una excepción muy llamativa en la encuesta del CIS -un ente público del Estado-, que apunta a una victoria de Pedro Sánchez, que además, podría ser investido sin necesitar los votos de Junts per Catalunya. Pero más allá de las encuestas, el factor participación puede desmantelar esquemas y dar sorpresas.

Tradicionalmente, se ha considerado que una movilización elevada favorece a las izquierdas, porque amplía la posibilidad de que vayan a votar electores menos fieles o más propensos a la abstención, mientras que una participación baja suele beneficiar a la derecha, con un electorado más constante en las urnas. Es una tendencia histórica, pero no una regla matemática. Las encuestas sitúan la participación alrededor del 73,1%, 2,7 puntos por encima de la registrada en 2023. Las estimaciones de las diez empresas demoscópicas que han publicado datos oscilan entre el 65,5% y el 77,3%, una horquilla lo suficientemente amplia para evidenciar hasta qué punto la movilización sigue siendo una incógnita.

Elaboración propia EL MÓN

PP y Vox, ya muy movilizados antes del 29-N

Los sondeos electorales apuntan a una predisposición elevada a participar en las elecciones, pero también evidencian diferencias importantes entre los electorados. El tracking de 40dB para El País y la Cadena SER sitúa en el 68,1% los ciudadanos que aseguran que irán a votar con toda seguridad. Según este mismo sondeo, el porcentaje de voto seguro llega al 77,8% entre los votantes del PP, al 77,4% entre los de Vox y al 76,8% entre los de Frente Amplio. En el caso del PSOE, se sitúa en el 71,8%. La derecha presentaría, por tanto, una predisposición ligeramente superior a acudir a las urnas, aunque Frente Amplio también registra un nivel elevado de movilización. Otro dato significativo es el de los electores que ya se abstuvieron en las elecciones de 2023. La encuesta del GESOP publicada por El Periódico señalaba que solo el 26,5% de estos abstencionistas sí votaría el 29-N. El porcentaje contrasta con el 88,5% de los antiguos votantes de Vox que afirmaban que volverían a participar.

Un voto muy poco fiel, según el CIS

El CIS ofrece una fotografía algo diferente. En su estudio preelectoral, el 83,1% de los encuestados afirmaba que iría a votar con toda seguridad, frente al 77,7% que lo decía en el sondeo preelectoral de 2023. Entre los ciudadanos que no habían votado en los últimos comicios, el 49,1% aseguraba que esta vez participaría. La diferencia respecto del GESOP responde, en parte, a las preguntas y los períodos de campo diferentes, pero ambas encuestas coinciden al señalar a los antiguos abstencionistas como uno de los colectivos determinantes. El CIS también detecta una fidelidad electoral limitada: el 49,1% de los ciudadanos afirma que elige partido según la opción que más le convence en cada momento, mientras que solo el 23,5% asegura que siempre vota la misma formación. Este comportamiento refuerza la importancia de la movilización final y de la capacidad de los partidos para convencer a un electorado menos fiel.

Alejandro Fernández, Alberto Núñez Feijóo y Xavier García Albiol, en el mitin de inicio de campaña del PP para el 29-N, en Badalona / ACN

1982, récord de participación en el Estado

La perspectiva histórica permite dimensionar la incógnita de la movilización del 29-N. Desde las primeras elecciones democráticas de 1977, el Estado español ha celebrado dieciséis convocatorias al Congreso de los Diputados. La participación más elevada se registró el 28 de octubre de 1982, cuando el 79,97% del censo fue a votar. Esos comicios dieron una mayoría absoluta al PSOE de Felipe González y pusieron fin a la etapa de la Unión de Centro Democrático (UCD). En las primeras elecciones de la Transición, en junio de 1977, la participación había sido del 78,83%. Posteriormente, también se registraron niveles elevados en 1996, con un 77,38%, en 1993, con un 76,44%, y en 2004, con un 75,66%. Son convocatorias que coincidieron con momentos de fuerte competencia política, alternancia o expectativas de cambio de gobierno.

El contraste con las convocatorias más recientes es notable. En noviembre de 2019 se registró la participación más baja de toda la serie, con un 66,23%, en una repetición electoral que llegó solo seis meses después de los comicios de abril. En 2023, la participación remontó hasta el 66,59%, aún lejos de los registros de los años ochenta y noventa. La trayectoria apunta a una tendencia de desmovilización respecto a los primeros años de la democracia, con repuntes en momentos de fuerte competencia política. 1982 sigue siendo el gran referente, pero también lo son las elecciones de 1996 y de 2004 -con los atentados de Atocha pocos días antes-, en las que una parte importante del electorado percibió que el resultado podía abrir una nueva etapa política.

Cataluña votó más que nunca en 2017

Cataluña presenta una particularidad en la evolución de la participación: durante los años más intensos del proceso independentista, las elecciones al Parlamento lograron movilizar más electores que las elecciones españolas. El punto culminante llegó el 21 de diciembre de 2017, cuando el 79,1% del censo fue a votar. Es el récord histórico de participación en unas elecciones al Parlamento de Cataluña, donde ganó Ciudadanos. La convocatoria se produjo en un contexto político excepcional, después del referéndum del 1 de octubre, la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la destitución del Gobierno de Carles Puigdemont. La polarización entre los partidarios de la independencia y los contrarios a la secesión convirtió esos comicios en una cita de gran trascendencia política. De hecho, la movilización ya había crecido en las convocatorias anteriores: las elecciones de 2012 registraron un 69,6% de participación y las de 2015 llegaron al 74,9%.

El descenso posterior ha sido muy pronunciado. En las elecciones de febrero de 2021, celebradas en plena pandemia, la participación cayó hasta el 51,3%, el registro más bajo de la historia del Parlamento. En 2024 se recuperó ligeramente, hasta el 54,8%, pero aún quedó muy lejos de los niveles alcanzados durante el proceso independentista. Entre el máximo de 2017 y los comicios de 2021 hay una diferencia de 27,8 puntos porcentuales. La comparación con las elecciones españolas también permite observar diferencias importantes. En los comicios al Congreso de 1982, Cataluña registró una participación del 80,7%. En 1977 había sido del 79,1%, mientras que en 2004 y 1996 se situó en el 77%. En las elecciones españolas de 2023, en cambio, la participación en Cataluña bajó hasta el 62,1%.

Esta evolución sitúa la desmovilización como uno de los fenómenos más relevantes de la política catalana de los últimos años. La caída de la participación en las elecciones al Parlamento coincide en el tiempo con el desgaste de los partidos independentistas, la pérdida de centralidad del conflicto territorial y una fragmentación más elevada del espacio político. El contraste con 2017 es especialmente significativo porque evidencia hasta qué punto la percepción de trascendencia de una convocatoria puede alterar la predisposición a votar.

Pedro Sánchez blande una senyera en el mitin central de campaña del PSC/ACN

Una participación que puede condicionar el resultado

La perspectiva histórica deja una conclusión clara: las grandes movilizaciones electorales suelen coincidir con momentos en que una parte importante de la ciudadanía percibe que el resultado de las urnas puede conllevar un cambio político relevante. Sucedió en 1982, 1996 y 2004 en España y, con características propias, en Cataluña en 2017. El 29-N llega tras un período de participación más baja y con un electorado más fragmentado y menos fiel a los partidos. Las encuestas detectan diferencias en el grado de movilización entre los bloques políticos y mantienen abierta la incógnita sobre el comportamiento de los ciudadanos que se abstuvieron en las últimas elecciones. En este 29-N, la gran incógnita es cuál de los dos bloques sumará mayoría absoluta, y no tanto quién ganará las elecciones.

La participación no determina por sí sola quién ganará las elecciones, pero puede alterar el equilibrio entre las fuerzas políticas. El reto de los partidos no es solo convencer a los indecisos, sino lograr que sus simpatizantes consideren suficientemente importante la cita electoral para ir a votar.