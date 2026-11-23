A seis días del 29-N, las encuestas presentan una fotografía con un encuadre algo diferente al de la primera semana de campaña, en la que Feijóo superaba con creces a Sánchez y sumaba una mayoría absoluta incuestionable con Vox. Ahora, con el último fotograma de sondeo, el PSOE acorta distancias con el PP, pero no lo suficiente como para asegurarse la llave de Moncloa. Solo una encuesta, la del CIS, dibuja un panorama radicalmente diferente: da a los socialistas una victoria holgada, y además, una mayoría absoluta para gobernar sin los votos de Junts. Sea como sea, los estudios demoscópicos difundidos entre el viernes 20 y este lunes 23 de noviembre muestran que el bloque de la derecha conserva un colchón cómodo para superar la barrera de los 176 escaños, impulsado por el empuje de Vox, mientras que Pedro Sánchez tropieza con el desgaste de su espacio aliado, Frente Amplio. En Cataluña, el PSC sigue liderando de forma clara, seguido por una ERC que gana más peso dentro del bloque independentista.

La última entrega del tracking de 40dB para El País y la Cadena SER confirma esta disputa en la delantera sin alterar la suma de bloques: atribuye 130 diputados al PP (incluidos dos de UPN) dentro de un margen de 127 a 136, y sitúa al PSOE en 124 escaños (con un margen de entre 116 y 127). A pesar del acercamiento de los socialistas, los 57 diputados de Vox (margen de 51 a 61) elevan la suma conservadora hasta los 187 escaños, once por encima de la mayoría absoluta. Aún más llamativa es la fotografía de Cluster17 para Agenda Pública, también difundida este lunes con trabajo de campo del 19 al 21 de noviembre: aunque sitúa al PSOE en primera posición por delante del PP, la suma de populares y Vox alcanza igualmente los 180 diputados y garantiza la mayoría absoluta de la derecha.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en un acto de precampaña / EP

El resto de estudios demoscópicos de este lunes y del fin de semana amplían aún más la ventaja de las derechas. La última entrega del tracking de Data10 sitúa al PP en 130 escaños y al PSOE en 113, pero los 64 diputados de Vox consolidan el bloque conservador en 194 representantes. En la misma línea, la encuesta de NC Report para La Razón otorga entre 130 y 133 escaños a los populares y entre 108 y 111 a los socialistas, que sumados a los 64-66 de Vox sitúan a la derecha entre los 194 y los 199 diputados. Estos registros confirman la tendencia de los sondeos del fin de semana: Ipsos para La Vanguardia otorgaba 127 diputados al PP (con UPN), 119 al PSOE y 63 a Vox (190 en total); GAD3 para ABC proyectaba 131 escaños para el PP, 110 para el PSOE y 63 para Vox (194); Sigma Dos (El Mundo) dejaba a la derecha entre 183 y 194 diputados; SocioMétrica (El Español) la elevaba hasta los 199 con los socios navarros. Las dos únicas excepciones relevantes entre las últimas publicaciones son SW Demoscopia (La Séptima), que mantiene al PSOE al frente con 134 escaños y deja la suma de PP (123) y Vox (50) en 173 diputados, a tres de la mayoría absoluta, y el CIS, el único barómetro público.

El último sondeo del CIS, conocido este lunes a las 12h, vuelve a desmarcarse completamente del consenso demoscópico y dibuja un escenario opuesto. Aunque esta entrega de última hora no incluye proyección de escaños, a diferencia de la macroencuesta del 12 de noviembre, el organismo que dirige José Félix Tezanos amplía aún más la ventaja del PSOE sobre el PP y hace retroceder a Vox, reforzando la tesis de su estimación preelectoral: un Congreso donde la suma de las derechas quedaría lejos de la mayoría absoluta (entonces proyectaba entre 134 y 143 diputados para los socialistas por solo 98-106 para los populares) y donde Pedro Sánchez tendría vía libre para revalidar la investidura con el apoyo de un Frente Amplio en alza y de los socios territoriales, sin necesidad del concurso de Junts.

El líder de Vox, Santiago Abascal, interviniendo en el debate final de la amnistía en el pleno del Congreso / Europa Press

ERC acelera y Junts retrocede, pero suman más escaños

En Cataluña, las encuestas dibujan un cambio de jerarquía dentro del espacio soberanista que altera las piezas de una eventual negociación en Madrid, pero que no modifica la correlación general de bloques. Todas las encuestas coinciden en que el PSC se mantendrá como primera fuerza catalana, con un margen de entre 15 y 22 diputados, pero sitúan a ERC como segunda fuerza clara, capitalizando el retroceso de Junts. Así, tanto NC Report como Sigma Dos otorgan 9-10 escaños a los republicanos y 4-5 a los juntaires, mientras que Cluster17 concede 8 diputados a ERC por 6 a Junts, SW Demoscopia otorga 11 a ERC y 4 a Junts, y el tracking de 40dB sitúa a los republicanos en 10 escaños frente a los 3 o 4 de Junts. En una línea muy similar se movían ya los estudios previos al tramo final de campaña, como el barómetro preelectoral del CIS, que proyectaba entre 10 y 14 representantes para ERC y entre 2 y 4 para Junts, o la encuesta de YouGov para el ARA, que elevaba a ERC hasta los 13 escaños —casi doblando los 7 actuales— y dejaba a Junts en 4. La única excepción relevante entre las casas demoscópicas es SocioMétrica, que mantiene a los juntaires en los 7 diputados actuales. Sea como sea, las encuestas apuntan a un crecimiento de los escaños independentistas, que pasarían de 14 a un margen de 15-17.

Gabriel Rufián saluda a los asistentes al acto central de ERC en Barcelona/ Kike Rincón / Europa Press

En última instancia, el peso real del independentismo a partir del 29-N dependerá de la aritmética estatal. Si PP y Vox confirman la mayoría absoluta por encima de los 176 escaños, la reordenación interna entre ERC y Junts tendrá impacto en la política catalana -con la mirada puesta en las municipales y las elecciones al Parlamento-, pero quedará neutralizada en el Congreso; solo si la movilización de última hora frena al bloque de la derecha por debajo de este umbral, los diputados republicanos, y quizás también los juntaires, volverían a tener la clave de la gobernabilidad.

La izquierda alternativa se hunde

Más allá del pulso entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, la clave de la gobernabilidad radica también en el equilibrio interno de cada bloque. A la derecha, la ligera erosión que varios sondeos detectan en el PP respecto a los 137 escaños del 2023 queda compensada con creces por la fortaleza de Vox. La formación de Santiago Abascal se mueve de manera estable entre los 55 y los 66 escaños —casi doblando los 33 de las anteriores elecciones— y se consolida como tercera fuerza imprescindible para articular cualquier ejecutivo conservador.

En el bloque progresista, en cambio, el crecimiento del PSOE se produce por trasvase interno y no por expansión del espacio. Los socialistas recuperan terreno absorbiendo votantes del antiguo espacio de Sumar —según los datos de NC Report y 40dB, alrededor de uno de cada cuatro electores de Sumar del 2023 opta ahora por el PSOE—, pero sus socios a la izquierda sufren una fuerte caída respecto a los 31 diputados obtenidos hace tres años. En la entrega final de 40dB de este lunes, el Frente Amplio y el resto de candidaturas territoriales de izquierda suman apenas 9 escaños en conjunto (en línea con los 8-9 que pronostica NC Report, los 4 de SocioMétrica, los 13 de EM-Analytics o los 11-14 de Sigma Dos), mientras que Podemos queda reducido a una presencia residual de entre 0 y 2 escaños. Esta debilidad de la izquierda estatal deja la suma de PSOE, Frente Amplio y Podemos muy lejos de la mayoría absoluta, moviéndose alrededor de los 120-140 diputados en conjunto. Una aritmética que, en caso de no ser superada por una mayoría absoluta de PP y Vox, obligaría a Sánchez a depender nuevamente de un pacto coral con todas las fuerzas nacionalistas e independentistas para tener opciones de revalidar la Moncloa.

La última semana: el factor de los indecisos y la incógnita de la participación

Con la prohibición legal de publicar nuevos sondeos durante los cinco días previos a la cita con las urnas, la recta final de campaña se concentra en la batalla por el electorado que aún no ha decidido el voto y en el nivel de participación del próximo domingo. Los datos demoscópicos publicados este lunes revelan que el margen de movimiento aún es amplio: de media alrededor de un 15%-20% de los encuestados se declara aún indeciso. Ahora bien, ¿a dónde pueden ir a parar estos indecisos?

Vista general de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados / Europa Press

La encuesta final de 40dB advierte que una movilización elevada no beneficiaría necesariamente al PSOE, ya que entre los ciudadanos que se abstuvieron en 2023 hay un grupo significativo de electores dispuestos a votar ahora partidos de la derecha. En paralelo, NC Report destaca que la participación prevista sube cinco puntos respecto a julio de hace tres años y subraya una asimetría decisiva en la fidelidad de voto: Vox retiene casi nueve de cada diez votantes de 2023, por delante del PP (que mantiene cerca de ocho de cada diez) y del PSOE (que retiene poco más de siete de cada diez).

Por eso, los dos grandes partidos juegan partidas diferentes hasta el viernes. El PSOE confía en que el mensaje del voto útil acabe robando votos al Frente Amplio y active al electorado progresista reticente para intentar dejar al PP y Vox por debajo de los 176 escaños. A su vez, los populares buscan concentrar el voto conservador de los indecisos de centro para evitar que una distribución excesivamente favorable a Vox les haga perder escaños clave en circunscripciones medianas y pequeñas, donde el sistema D’Hondt premia a la candidatura más votada.