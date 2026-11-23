A sis dies del 29-N, les enquestes deixen una fotografia amb un enquadrament una mica diferent del de la primera setmana de campanya, en què Feijóo superava de llarg Sánchez i sumava una majoria abosoluta inqüestionable amb Vox. Ara, amb el darrer fotograma de sondeig, el PSOE retalla distàncies amb el PP, però no prou com per assegurar-se la clau de Moncloa. Només una enquesta, la del CIS, dibuixa un panorama radicalment diferent: dona als socialistes una victòria folgada, i a més, una majoria absoluta per governar sense els vots de Junts. Sigui com sigui, els estudis demoscòpics difosos entre el divendres 20 i aquest dilluns 23 de novembre mostren que el bloc de la dreta conserva un coixí còmode per superar la barrera dels 176 escons, impulsat per l’empenta de Vox, mentre que Pedro Sánchez topa amb el desgast del seu espai aliat, Frente Amplio. A Catalunya, el PSC continua liderant de forma clara, seguit per una ERC que guanya més pes dins del bloc independentista.
L’última entrega del tracking de 40dB per a El País i la Cadena SER confirma aquesta disputa al capdavant sense alterar la suma de blocs: atribueix 130 diputats al PP (inclosos dos d’UPN) dins d’una forquilla de 127 a 136, i situa el PSOE en 124 escons (amb un marge d’entre 116 i 127). Tot i l’aproximació dels socialistes, els 57 diputats de Vox (forquilla de 51 a 61) eleven la suma conservadora fins als 187 escons, onze per sobre de la majoria absoluta. Encara més cridanera és la fotografia de Cluster17 per a Agenda Pública, també difosa aquest dilluns amb treball de camp del 19 al 21 de novembre: tot i situar el PSOE en primera posició per davant del PP, la suma de populars i Vox assoleix igualment els 180 diputats i garanteix la majoria absoluta de la dreta.
La resta d’estudis demoscòpics d’aquest dilluns i del cap de setmana amplien encara més l’avantatge de les dretes. L’última entrega del tracking de Data10 situa el PP en 130 escons i el PSOE en 113, però els 64 diputats de Vox consoliden el bloc conservador en 194 representants. En la mateixa línia, l’enquesta d’NC Report per a La Razón atorga entre 130 i 133 escons als populars i entre 108 i 111 als socialistes, que sumats als 64-66 de Vox situen la dreta entre els 194 i els 199 diputats. Aquests registres confirmen la tendència dels sondejos del cap de setmana: Ipsos per a La Vanguardia atorgava 127 diputats al PP (amb UPN), 119 al PSOE i 63 a Vox (190 en total); GAD3 per a ABC projectava 131 escons per al PP, 110 per al PSOE i 63 per a Vox (194); Sigma Dos (El Mundo) deixava la dreta entre 183 i 194 diputats; SocioMétrica (El Español) l’enfilava fins als 199 amb els socis navarresos. Les dues úniques excepcions rellevants entre les darreres publicacions són SW Demoscopia (La Séptima), que manté el PSOE al davant amb 134 escons i deixa la suma de PP (123) i Vox (50) en 173 diputats, a tres de la majoria absoluta, i el CIS, l’únic baròmetre públic.
L’últim sondeig del CIS, conegut aquest dilluns a les 12h, torna a desmarcar-se completament del consens demoscòpic i dibuixa un escenari oposat. Tot i que aquest lliurament d’última hora no inclou projecció d’escons, a diferència de la macroenquesta del 12 de novembre, l’organisme que dirigeix José Félix Tezanos amplia encara més l’avantatge del PSOE sobre el PP i fa retrocedir Vox, reforçant la tesi de la seva estimació preelectoral: un Congrés on la suma de les dretes quedaria lluny de la majoria absoluta (llavors projectava entre 134 i 143 diputats per als socialistes per només 98-106 per als populars) i on Pedro Sánchez tindria via lliure per revalidar la investidura amb el suport d’un Front Ampli a l’alça i dels socis territorials, sense necessitat del concurs de Junts.
ERC accelera i Junts retrocedeix, però sumen més escons
A Catalunya, les enquestes dibuixen un canvi de jerarquia dins l’espai sobiranista que altera les peces d’una eventual negociació a Madrid, però que no modifica la correlació general de blocs. Tots els sondejos coincideixen que el PSC es mantindrà com a primera força catalana, amb una forquilla d’entre 15 i 22 diputats, però situen ERC com a segona força clara, capitalitzant el retrocés de Junts. Així, tant NC Report com Sigma Dos atorguen 9-10 escons als republicans i 4-5 als juntaires, mentre que Cluster17 concedeix 8 diputats a ERC per 6 a Junts, SW Demoscopia n’atorga 11 a ERC i 4 a Junts, i el tracking de 40dB situa els republicans en 10 escons davant dels 3 o 4 de Junts. En una línia molt semblant es movien ja els estudis previs al tram final de campanya, com el baròmetre preelectoral del CIS, que projectava entre 10 i 14 representants per a ERC i entre 2 i 4 per a Junts, o l’enquesta de YouGov per a l’ARA, que elevava ERC fins als 13 escons —gairebé doblant els 7 actuals— i deixava Junts en 4. L’única excepció rellevant entre les cases demoscòpiques és SocioMétrica, que manté els juntaires en els 7 diputats actuals. Sigui com sigui, les enquestes apunten a un creixement dels escons independentistes, que passarien de 14 a una forquilla de 15-17.
En última instància, el pes real de l’independentisme a partir del 29-N dependrà de l’aritmètica estatal. Si PP i Vox confirmen la majoria absoluta per sobre dels 176 escons, la reordenació interna entre ERC i Junts tindrà impacte en la política catalana -amb la mirada posada den les municipals i les eleccions al Parlament-, però quedarà neutralitzada al Congrés; només si la mobilització d’última hora frena el bloc de la dreta per sota d’aquest llindar, els diputats republicans, i potser també els juntaires, tornarien a tenir la clau de la governabilitat.
L’esquerra alternativa s’enfonsa
Més enllà del frec a frec entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez, la clau de la governabilitat rau també en l’equilibri intern de cada bloc. A la dreta, la lleugera erosió que diversos sondejos detecten al PP respecte als 137 escons del 2023 queda compensada amb escreix per la fortalesa de Vox. La formació de Santiago Abascal es mou de manera estable entre els 55 i els 66 escons —gairebé doblant els 33 de les anteriors eleccions— i es consolida com a tercera força imprescindible per articular qualsevol executiu conservador.
Al bloc progressista, en canvi, el creixement del PSOE es produeix per transvasament intern i no per expansió de l’espai. Els socialistes recuperen terreny absorbint votant de l’antic espai de Sumar —segons les dades d’NC Report i 40dB, al voltant d’un de cada quatre electors de Sumar del 2023 opta ara pel PSOE—, però els seus socis a l’esquerra pateixen una forta davallada respecte als 31 diputats obtinguts fa tres anys. En l’entrega final de 40dB d’aquest dilluns, el Frente Amplio i la resta de candidatures territorials d’esquerra sumen tot just 9 escons en conjunt (en línia amb els 8-9 que pronostica NC Report, els 4 de SocioMétrica, els 13 d’EM-Analytics o els 11-14 de Sigma Dos), mentre que Podemos queda reduït a una presència residual d’entre 0 i 2 escons. Aquesta feblesa de l’esquerra estatal deixa la suma de PSOE, Frente Amplio i Podemos molt lluny de la majoria absoluta, movent-se al voltant dels 120-140 diputats en conjunt. Una aritmètica que, en cas de no ser trepitjada per una majoria absoluta de PP i Vox, obligaria Sánchez a dependre novament d’un pacte coral amb totes les forces nacionalistes i independentistes per tenir opcions de revalidar la Moncloa.
L’última setmana: el factor dels indecisos i la incògnita de la participació
Amb la prohibició legal de publicar nous sondejos durant els cinc dies previs a la cita amb les urnes, la recta final de campanya es concentra en la batalla per l’electorat que encara no ha decidit el vot i en el nivell de participació del pròxim diumenge. Les dades demoscòpiques publicades aquest dilluns revelen que el marge de moviment encara és ampli: de mitjana al voltant d’un 15%-20% dels enquestats es declara encara indecís. Ara bé, on poden anar a parar aquests indecisos?
L’enquesta final de 40dB adverteix que una mobilització elevada no beneficiaria necessàriament el PSOE, ja que entre els ciutadans que es van abstenir el 2023 hi ha una bossa significativa d’electors disposats a votar ara partits de la dreta. En paral·lel, NC Report destaca que la participació prevista puja cinc punts respecte al juliol de fa tres anys i subratlla una asimetria decisiva en la fidelitat de vot: Vox reté gairebé nou de cada deu votants del 2023, per davant del PP (que en manté prop de vuit de cada deu) i del PSOE (que reté poc més de set de cada deu).
Per això, els dos grans partits juguen partides diferents fins divendres. El PSOE confia que el missatge del vot útil acabi de robar vots al Fente Amplio i activi l’electorat progressista reticent per intentar deixar PP i Vox per sota dels 176 escons. Al seu torn, els populars busquen concentrar el vot conservador dels indecisos de centre per evitar que una distribució excessivament favorable a Vox els faci perdre escons clau en circumscripcions mitjanes i petites, on el sistema D’Hondt premia la candidatura més votada.