El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la dissolució de les Corts espanyoles i la decisió d’avançar les eleccions espanyoles, previstes per a l’any vinent. La decisió arriba després d’un cap de setmana de reflexió –amb converses amb càrrecs del PSOE i de l’executiu– a causa de la impossibilitat de tirar endavant els reials decrets llei sobre habitatge impulsats per la Moncloa en el Consell de Ministres de la setmana passada. El detonant definitiu ha estat la incapacitat de tirar-los endavant per la posició de Junts per Catalunya, que havia reclamat formalment a l’executiu del PSOE i Sumar que retirés els dos decrets i obrís una negociació a partir d’un text de mínims que els de Carles Puigdemont van entregar a la ministra d’Habitagte durant el ple. Així, Sánchez ha anunciat que les eleccions se celebraran el 29 de novembre, i ha demanat a la ciutadania “mobilitzar-se” per tenir un Congrés amb una “majoria progressista molt més àmplia”. “Hem comès errors i no hem fet tot allò que ens havíem proposat. Per fer més necessitem renovar el suport de la gent”, ha reblat.
De fet, el mateix Sánchez va intervenir per sorpresa en el debat i, just abans de les votacions va fer un discurs amb un clar contingut electoral advertint els grups que van votar en contra dels decrets, especialment a PP i Junts, que “la història els jutjarà abans del que creuen i amb més contundència de la que imaginen”. Aquest dilluns, Sánchez ha subratllat “hem hagut de treballar amb un Congrés molt aspre, on alguns consideren pactar amb trair i bloquejar amb vèncer”. “Una oposició sense cap sentit d’Estat, que votar en contra de mesures que eren bones per al país”, ha sentenciat. “Fa més de tres anys les urnes i el Congrés van decidir tornar a apostar per un govern de coalició progressista perquè Espanya continués avançant pel camí de l’ambició i la justícia social, aconseguir-ho no ha estat fàcil”, ha subratllat.
Així, el president espanyol ha decidit accelerar el tram final de la legislatura i fixar la data dels nous comicis generals per al pròxim 29 de novembre. El cap de l’Executiu espanyol comunicarà la decisió al rei Felip VI aquest mateix dilluns i convocar immediatament una reunió del Consell de Ministres per aprovar el decret de convocatòria. Segons estableix la legislació electoral vigent, la publicació del decret en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) –prevista per a aquest dimarts– activa de manera automàtica un termini ineludible de 54 dies fins a la celebració de les eleccions. Aquest còmput temporal és el que desemboca directament en la jornada del diumenge 29 de novembre com el primer escenari d’urnes sobre la taula de la Moncloa.
Aprofitar la tensió social per frenar un eventual govern de PP i Vox
Amb aquesta decisió, Sánchez busca aprofitar la tensió social que hi ha al carrer per resoldre la fragilitat de la majoria parlamentària que el sostenia des de la investidura, un bloc que s’ha anat esquerdant progressivament per les discrepàncies de fons amb la formació de Carles Puigdemont en matèria econòmica i social. Tot i això, les enquestes auguren que una majoria formada per PP i Vox podria assaltar la Moncloa i donar per acabada l’etapa de Sánchez com a president espanyol. De fet, el president espanyol ha advertit durant el seu discurs que la ciutadania haurà de decidir entre ells o “lliurar les regnes del país a una coalició ultradretana que no ha proposat res” i que només vol “beneficiar una minoria privilegiada”. “Els espanyols heu de decidir quin paper jugar, si sumar-nos a aquesta onada ultradretana o que Espanya continuï sent un baluard d’obertura i justícia social i responsabilitat mediambiental, si que retrocedeixi o continuï avançant”. “Confio en els meus compatriotes”, ha conclòs.