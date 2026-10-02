El grup parlamentari de Junts per Catalunya ha formalitzat aquest matí la seva exigència al PSOE perquè retiri immediatament els dos reials decrets llei sobre habitatge que es porten a votació al Congrés dels Diputats. La decisió, avalada aquest dijous a la nit per unanimitat a l’executiva nacional de la formació, busca frenar el que consideren que tindria “efectes negatius i irreversibles” sobre el mercat immobiliari i sobre la situació d’emergència que travessen moltes famílies.
Fonts de la formació juntaire emfasitzen que la retirada d’aquests decrets és una “condició prèvia” i irrenunciable per continuar qualsevol mena de negociació. En lloc de les propostes de l’executiu de Pedro Sánchez, Junts reclama obrir una nova etapa de treball conjunt per elaborar un nou marc normatiu que incorpori “mesures efectives” davant la greu crisi d’accés a l’habitatge.
Una alternativa pròpia sobre la taula
Per demostrar la voluntat d’avançar en la matèria, Junts lliurarà avui mateix una proposta de reial decret llei redactada pel seu propi equip. Segons fonts juntaires, aquest document vol servir de “punt de partida” per a avançar cap a una “solució real i solvent” que sigui capaç d’aplegar un ampli suport al Congrés dels Diputats. El text elaborat per la formació independentista actua, segons detallen, amb contundència contra les pràctiques dels fons especulatius i fons voltor, alhora que reforça la protecció de totes les famílies vulnerables.
Amb aquest moviment, Junts vol desplaçar la pressió cap a la Moncloa i evidenciar que la proposta socialista careix dels suports parlamentaris necessaris. L’ofensiva de Junts posa al límit el marge de maniobra de l’executiu espanyol en una de les carpetes més sensibles de la legislatura. Si el PSOE no accepta retirar els textos abans de la votació, s’exposa a un nou rerevés parlamentari que tornaria a evidenciar la fragilitat de Sànchez a la cambra espanyola i deixaria en l’aire l’estratègia estatal en matèria d’habitatge.
El PSOE rebutja retirar els decrets
Tot i la pressió de Junts, el govern de Sánchez ha deixat clar a la formació de Puigdemont que no retirarà cap dels dos decrets d’habitatge aprovats dimarts al Consell de Ministres després d’un tens estira i arronsa entre el PSOE i Sumar, els dos socis de l’executiu. L’executiu estatal defensa que han treballat “durant mesos” per incloure la visió dels diferents grups parlamentaris i, a parer seu, els textos contenen mesures “eficaces” per frenar l’especulació, els fons voltor i els desnonaments sense afectar petits propietaris. “Ha arribat l’hora de la veritat. PP, Vox i Junts han de triar: o estan amb la majoria social o amb els especuladors. Demà, el seu vot els retratarà davant de generacions senceres”, ha sentenciat el mateix Sánchez a X.
Des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha qualificat d'”incomprensible i irresponsable” la decisió de Junts, a qui ha reclamat una rectificació. “No es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l’habitatge”, ha dit en un missatge bilingüe a X, on ha retret a Junts, PP i VOX que no defensin els catalans. La rèplica de Junts no s’ha fet esperar. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, li ha recordat el revés en habitatge al debat de política general al Parlament: “També els dirà irresponsables?”, ha preguntat, defensant la decisió presa per Junts perquè consideren que votar a favor d’uns “mals decrets” significaria “una derrota per als catalans, simplement, per evitar una derrota del PSOE”.