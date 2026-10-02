Els psicòlegs desmenteixen el mite: acumular coses no és desordre, és una profunda tendència a l’afecció emocional

Totes tenim un calaix misteriós, un armari que ja no tanca o una prestatgeria que amaga més coses de les que mostra. Durant anys, hem assumit que era simple desordre, una manca d’organització o, en el pitjor dels casos, una batalla perduda contra el caos domèstic. Però, i si us digués que la ciència acaba de desmuntar aquest mite amb una revelació que ho canvia tot?
Els psicòlegs estan coincidint en una tendència molt més profunda i, segurament, més personal del que imaginàvem. El que sembla ser un simple cúmul d’objectes podria ser, en realitat, una manifestació visible d’un mecanisme intern que ens sorprèn i ens redefineix.
La veritat és que acumular coses no és tant una qüestió de tenir una casa poc endreçada, sinó una potent i gairebé ancestral tendència a l’afecció emocional. Així ho revelen els experts, que han explorat aquesta conducta més enllà de les aparences, desvetllant una nova perspectiva que trenca amb la idea preconcebuda del desordre com a un defecte de caràcter. I no, no estem parlant del síndrome de Diògenes, un trastorn molt més complex i extrem, sinó d’un patró de conducta comú en moltes de nosaltres.
Aquesta revelació, que parteix d’estudis recents, ens obliga a mirar amb altres ulls tot allò que guardem. Darrere de cada objecte hi ha una història, un record o, el que és més sorprenent, una sensació de seguretat. És un impuls gairebé inconscient que ens connecta amb el nostre passat i, alhora, ens dóna una certa estabilitat en el present incert. Un autèntic descobriment que pot canviar la manera com gestionem els nostres espais i, sobretot, les nostres emocions.
El secret ocult darrere de cada objecte
La tendència a acumular objectes no és una moda moderna, sinó un ressò d’un impuls biològic molt antic. Des dels inicis de la humanitat, els nostres avantpassats acumulaven provisions, eines i roba per garantir la seva supervivència. Aquest instint primari, que ens assegurava aliments per als dies de fam o un recer davant el fred, s’ha transmès generació rere generació, tot i que ara es manifesti de maneres diferents.
Avui dia, la publicitat i el consumisme han sabut explotar magistralment aquesta tendència. Se’ns ha fet creure, de manera subtil però incessant, que el nostre valor, la nostra identitat i fins i tot la nostra felicitat depenen de les possessions que tenim. Aquesta idea, coneguda com el «jo estès», vincula estretament els objectes amb la nostra imatge social, les nostres ambicions i els nostres records, creant una necessitat gairebé insaciable de tenir més i més coses, sense importar si realment ens són útils o no.
No es tracta de ser una perfeccionista de l’ordre, sinó d’entendre que allò que guardem parla de nosaltres, dels nostres records i de les nostres necessitats inconscients. Si ho comprenem, tenim una eina poderosa per a la nostra pau mental.
Aquests objectes, per innocents que semblin, es converteixen en extensions de la nostra persona. Expressen els nostres gustos, reforcen la nostra memòria i ens proporcionen una sensació de control. Pensem en aquella entrada d’un concert de fa anys, o aquella samarreta que ja no et poses però que et recorda un estiu inoblidable. Són molt més que simples possessions materials; són càpsules del temps, ancoratges emocionals que ens connecten amb moments i persones significatives del nostre passat.
El preu emocional d’aferrar-nos a tot
Un dels aspectes més fascinants d’aquesta psicologia de l’acumulació és el concepte del “per si de cas”. Com diu Stéphane Rusinek, un reconegut psicòleg i professor de psicologia clínica, tendim a guardar-ho tot “per si de cas” ho necessitem algun dia. Aquesta simple frase revela un profund mecanisme de control davant la incertesa, una manera d’intentar dominar el futur conservant els elements del present. (Clar que si ho penses bé, aquesta incertesa ens genera més angoixa que no pas la llibertat d’escollir de nou.)
Però hi ha una altra raó, encara més punyent, per la qual ens costa tant desfer-nos d’alguns béns materials: la por de triar. Segons Elvira Petit, una altra experta en la matèria, desprendre’s d’un objecte implica acceptar una pèrdua i, alhora, assumir la responsabilitat d’aquesta decisió. Moltes de nosaltres preferim viure en un entorn atapeït d’objectes abans que enfrontar-nos a la dificultat d’aquesta elecció i les seves conseqüències emocionals. És una fugida de la responsabilitat que, a la llarga, ens pot passar factura.
Aquesta acumulació, tot i que sembli inofensiva, pot tenir conseqüències molt reals. Pot generar estrès i ansietat al nostre dia a dia, especialment quan l’espai es torna insuficient. A més, no és estrany que provoqui tensions familiars, ja que la percepció de l’ordre i l’ús dels espais pot variar molt entre els membres de la llar. El que per a una és un tresor, per a una altra pot ser un obstacle insalvable.
Afronta el teu armari abans que t’ofegui
Entendre que el desordre darrere de moltes cases és, en realitat, una expressió d’afecció emocional o un mecanisme de control contra la incertesa, és el primer pas per a una autèntica solució. No és una qüestió de neteja o organització superficial, sinó de connectar amb les nostres emocions més profundes i els nostres pors més íntims. És hora de fer-li front a aquest “jo estès” que ens connecta amb les nostres possessions, i decidir què ens aporta valor real i què només ens reté en el passat.
La gestió dels nostres objectes és, en última instància, una gestió de nosaltres mateixes. És una oportunitat per reflexionar sobre què volem conservar de la nostra història i què estem preparades per deixar anar per crear espai per a noves experiències. El món no para i la nostra llar, el nostre refugi, ha de ser un lloc de calma i no un magatzem d’emocions estancades. (Ho dic per la nostra salut mental i pel nostre preciós temps.)
Aquesta informació és imprescindible per a qualsevol que hagi sentit alguna vegada el pes d’un “per si de cas” o la nostàlgia d’un objecte. Ara saps que no estàs sola i que la raó és molt més profunda del que mai havies imaginat. Quina peça creus que et costa més de deixar anar?