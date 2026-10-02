Acumular no es desorden: es apego emocional, según psicólogos.

Todas tenemos un cajón misterioso, un armario que ya no cierra o una estantería que esconde más cosas de las que muestra. Durante años, hemos asumido que era simple desorden, una falta de organización o, en el peor de los casos, una batalla perdida contra el caos doméstico. Pero, ¿y si os dijera que la ciencia acaba de desmontar este mito con una revelación que lo cambia todo?

Los psicólogos están coincidiendo en una tendencia mucho más profunda y, seguramente, más personal de lo que imaginábamos. Lo que parece ser un simple cúmulo de objetos podría ser, en realidad, una manifestación visible de un mecanismo interno que nos sorprende y nos redefine.

La verdad es que acumular cosas no es tanto una cuestión de tener una casa desordenada, sino una potente y casi ancestral tendencia al apego emocional. Así lo revelan los expertos, que han explorado esta conducta más allá de las apariencias, desvelando una nueva perspectiva que rompe con la idea preconcebida del desorden como un defecto de carácter. Y no, no estamos hablando del síndrome de Diógenes, un trastorno mucho más complejo y extremo, sino de un patrón de conducta común en muchas de nosotras.

Esta revelación, que parte de estudios recientes, nos obliga a mirar con otros ojos todo lo que guardamos. Detrás de cada objeto hay una historia, un recuerdo o, lo que es más sorprendente, una sensación de seguridad. Es un impulso casi inconsciente que nos conecta con nuestro pasado y, al mismo tiempo, nos da una cierta estabilidad en el presente incierto. Un auténtico descubrimiento que puede cambiar la manera como gestionamos nuestros espacios y, sobre todo, nuestras emociones.

El secreto oculto detrás de cada objeto

La tendencia a acumular objetos no es una moda moderna, sino un eco de un impulso biológico muy antiguo. Desde los inicios de la humanidad, nuestros antepasados acumulaban provisiones, herramientas y ropa para garantizar su supervivencia. Este instinto primario, que nos aseguraba alimentos para los días de hambre o un refugio ante el frío, se ha transmitido generación tras generación, aunque ahora se manifieste de maneras diferentes.

Hoy en día, la publicidad y el consumismo han sabido explotar magistralmente esta tendencia. Se nos ha hecho creer, de manera sutil pero incesante, que nuestro valor, nuestra identidad e incluso nuestra felicidad dependen de las posesiones que tenemos. Esta idea, conocida como el «yo extendido», vincula estrechamente los objetos con nuestra imagen social, nuestras ambiciones y nuestros recuerdos, creando una necesidad casi insaciable de tener más y más cosas, sin importar si realmente nos son útiles o no.

No se trata de ser una perfeccionista del orden, sino de entender que lo que guardamos habla de nosotros, de nuestros recuerdos y de nuestras necesidades inconscientes. Si lo comprendemos, tenemos una herramienta poderosa para nuestra paz mental.

Estos objetos, por inocentes que parezcan, se convierten en extensiones de nuestra persona. Expresan nuestros gustos, refuerzan nuestra memoria y nos proporcionan una sensación de control. Pensemos en aquella entrada de un concierto de hace años, o aquella camiseta que ya no te pones pero que te recuerda un verano inolvidable. Son mucho más que simples posesiones materiales; son cápsulas del tiempo, anclajes emocionales que nos conectan con momentos y personas significativas de nuestro pasado.

El precio emocional de aferrarnos a todo

Uno de los aspectos más fascinantes de esta psicología de la acumulación es el concepto del «por si acaso». Como dice Stéphane Rusinek, un reconocido psicólogo y profesor de psicología clínica, tendemos a guardarlo todo «por si acaso» lo necesitamos algún día. Esta simple frase revela un profundo mecanismo de control ante la incertidumbre, una manera de intentar dominar el futuro conservando los elementos del presente. (Claro que si lo piensas bien, esta incertidumbre nos genera más angustia que la libertad de elegir de nuevo.)

Pero hay otra razón, aún más punzante, por la cual nos cuesta tanto deshacernos de algunos bienes materiales: el miedo a elegir. Según Elvira Petit, otra experta en la materia, desprenderse de un objeto implica aceptar una pérdida y, al mismo tiempo, asumir la responsabilidad de esa decisión. Muchas de nosotras preferimos vivir en un entorno abarrotado de objetos antes que enfrentarnos a la dificultad de esta elección y sus consecuencias emocionales. Es una huida de la responsabilidad que, a la larga, nos puede pasar factura.

Esta acumulación, aunque parezca inofensiva, puede tener consecuencias muy reales. Puede generar estrés y ansiedad en nuestro día a día, especialmente cuando el espacio se vuelve insuficiente. Además, no es raro que provoque tensiones familiares, ya que la percepción del orden y el uso de los espacios puede variar mucho entre los miembros del hogar. Lo que para una es un tesoro, para otra puede ser un obstáculo insalvable.

Enfrenta tu armario antes de que te ahogue

Entender que el desorden detrás de muchas casas es, en realidad, una expresión de apego emocional o un mecanismo de control contra la incertidumbre, es el primer paso para una auténtica solución. No es una cuestión de limpieza u organización superficial, sino de conectar con nuestras emociones más profundas y nuestros miedos más íntimos. Es hora de hacer frente a ese «yo extendido» que nos conecta con nuestras posesiones, y decidir qué nos aporta valor real y qué solo nos retiene en el pasado.

La gestión de nuestros objetos es, en última instancia, una gestión de nosotras mismas. Es una oportunidad para reflexionar sobre qué queremos conservar de nuestra historia y qué estamos preparadas para dejar ir para crear espacio para nuevas experiencias. El mundo no para y nuestro hogar, nuestro refugio, debe ser un lugar de calma y no un almacén de emociones estancadas. (Lo digo por nuestra salud mental y por nuestro precioso tiempo.)

Esta información es imprescindible para cualquiera que haya sentido alguna vez el peso de un «por si acaso» o la nostalgia de un objeto. Ahora sabes que no estás sola y que la razón es mucho más profunda de lo que nunca habías imaginado. ¿Qué pieza crees que te cuesta más dejar ir?