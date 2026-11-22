Els experts adverteixen: el risc d’incendi és real.
L’Organització de Consumidors i Usuaris ha emès una advertència pública sobre un mètode que circula per les xarxes socials.
Aquest truc, tot i que s’ha popularitzat a TikTok i Instagram, no només és ineficaç, sinó que pot provocar greus accidents domèstics.
Consisteix a col·locar paper de cuina entre la paella i la placa vitroceràmica, una pràctica que podria acabar provocant incendis per autoinflamació.
El truc que es va fer viral: per què tanta gent l’està provant?
Aparentment inofensiu i fins i tot enginyós, el truc consisteix a col·locar un full de paper de cuina entre el recipient i la superfície de cocció.
La promesa: evitar taques, restes de greix o ratllades al vidre. Molts usuaris asseguren que la tècnica els permet mantenir la placa com nova, sense haver-la de netejar després de cada ús.
A les xarxes socials, els vídeos mostrant aquest mètode han acumulat milers de visualitzacions.
Alguns fins i tot el presenten com “el millor consell per mantenir la vitro neta”, cosa que ha afavorit la seva ràpida difusió.
Tanmateix, la popularitat no és sinònim de seguretat, i els experts han hagut d’intervenir davant el perill potencial de posar aquest truc en pràctica.
Què diu l’OCU: una advertència clara i urgent
La portaveu de l’OCU va ser taxativa en televisió: “Aquest paper s’autoinflamarà”.
L’organització insisteix que col·locar paper de cuina sobre una placa vitroceràmica o d’inducció pot provocar un incendi domèstic, fins i tot sense presència de flama directa.
El problema rau en el fet que aquests papers poden assolir temperatures crítiques superiors als 200 °C només pel contacte prolongat amb la paella o per la pròpia conducció tèrmica de la placa.
No cal que hi hagi flama visible perquè el paper es cremi.
A més, l’OCU recorda que els fabricants de plaques d’inducció desaconsellen qualsevol material estrany entre el recipient i la superfície.
Fins i tot el paper d’alumini, que alguns han intentat fer servir com a alternativa, es pot sobreescalfar a causa de les ones electromagnètiques i danyar la placa o provocar espurnes.
Què pot passar si utilitzes paper sota la paella?
Fer servir paper de cuina d’aquesta manera pot semblar innocent, però les conseqüències poden ser greus:
- Risc real d’incendi per autoinflamació silenciosa.
- Danys irreversibles a la vitroceràmica o placa d’inducció.
- Desperfectes a les paelles per no estar en contacte directe amb la font de calor.
- Desconfiguració del sensor de temperatura, especialment en plaques intel·ligents.
- Anul·lació de la garantia del fabricant si es detecta un ús inadequat.
La portaveu de l’OCU va ser contundent: “No tot el que veus a les xarxes és segur. Aquest truc et pot sortir molt car”.
Alternatives segures per protegir la teva vitroceràmica
Si el teu objectiu és mantenir neta i protegida la placa, hi ha formes segures i efectives de fer-ho:
- Neteja la vitroceràmica quan estigui tèbia o freda, mai en calent.
- Utilitza rascadors específics per a vidre vitroceràmic, disponibles a ferreteries o supermercats.
- Aplica productes dissenyats per netejar plaques de manera eficaç i sense ratllar.
- Evita estris amb fons rugosos que puguin ratllar el vidre.
- Asseca bé la superfície després de cuinar per evitar que quedin restes incrustades.
- Si tens una placa d’inducció, pots fer servir protectors especials homologats, resistents a altes temperatures i segurs.
Més enllà del viral: la seguretat a la cuina no és negociable
Aquest cas serveix com a recordatori que no tot el que es veu a les xarxes socials és recomanable.
Encara que alguns trucs puguin semblar útils o pràctics, la seguretat ha de prevaldre sempre a la llar, especialment a la cuina.
En paraules de l’OCU: “Potser el truc funcioni un cop, però el dia que no ho faci, l’incendi està assegurat”.
Els petits gestos poden marcar una gran diferència. I en aquest cas, evitar l’ús de paper pot prevenir danys materials i fins i tot salvar vides.