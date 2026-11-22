En un saló petit, l’error més car sol ser el mateix: triar peces que es veuen bé per separat, però que juntes es mengen el pas i converteixen l’espai en un passadís. Per evitar-ho, convé partir d’un conjunt ja pensat per combinar emmagatzematge i zona de TV, com el moble de TV amb estanteria BAGGEBO d’IKEA.
La clau no és sumar mòduls a l’atzar, sinó resoldre quatre necessitats alhora: donar suport al televisor, guardar, exposar i mantenir el terra visualment despejat. Quan una combinació ho aconsegueix sense augmentar la profunditat del moble, el saló comença a respirar.
La dada clau és que IKEA ha reunit en una sola composició llesta per utilitzar una llibreria, una vitrina, un moble de TV i un prestatge de paret sota la sèrie BAGGEBO, amb un format pensat per a estances compactes. A la fitxa oficial figura amb mides de 174 cm d’ample, 160 cm d’alt i 35 cm de fons, i un preu de 96,46 euros, disponible en blanc.
Per què aquesta combinació funciona en salons petits
Quan l’espai és limitat, no guanya qui compra més, sinó qui compra millor. Hi ha tres criteris que solen decidir si un moble “encaixa” o es converteix en un obstacle: el fons (profunditat), l’ús del pla vertical i la capacitat d’endreçar sense saturar el camp visual.
Un fons de 35 cm que evita l’efecte passadís
En molts salons petits, el problema no és la falta de metres, sinó el flux. Els mobles profunds obliguen a vorejar-los, estrenyen el pas i fan que el sofà quedi massa a prop del televisor. Amb 35 cm de fons, aquesta composició manté una línia més lleugera i deixa marge per circular o per apropar un sofà sense que el saló es “tanqui”.
Emmagatzematge vertical sense “paret” d’armari
La combinació aprofita l’alçada amb una llibreria de prestatges estrets i una vitrina. L’efecte és doble: guanyes superfície per a llibres, caixes o decoració, i redueixes la necessitat d’afegir mobles auxiliars. En un saló compacte, menys peces soltes sovint es tradueix en menys desordre visual.
Quatre funcions en una sola zona
El conjunt resol una part del saló que sol concentrar problemes: cables, aparells, llibres, objectes decoratius i emmagatzematge ràpid. En integrar el moble de TV amb buits oberts, una vitrina i una estanteria, l’ordre es torna més fàcil de mantenir, perquè cada cosa troba lloc sense envair la resta de l’estança.
Què inclou exactament i què aporta cada peça
La utilitat real d’un conjunt s’entén quan s’analitza per parts. En aquest cas, la composició s’articula al voltant del moble de TV i es completa amb elements que sumen emmagatzematge i exposició.
Moble de TV: suport i buits d’accés ràpid
La peça central actua com a base per al televisor i deixa zones d’emmagatzematge obert sota el taulell. Segons la informació del producte, està pensada per a televisors de fins a 32 polzades, i el panell superior està dissenyat per suportar un màxim de 10 kg. Aquest tipus de dada importa perquè marca el límit real del conjunt en llars on es planteja utilitzar una pantalla més gran.
Llibreria estreta: cinc nivells per ocupar paret
En un lateral, l’estanteria puja en vertical amb cinc nivells. Aquest format és útil quan el saló no admet mòduls amples: permet endreçar llibres, caixes o elements decoratius sense “robar” metres al centre de l’habitació.
Vitrina: exposar sense omplir de pols
La vitrina incorpora prestatges i porta, amb laterals i frontal envidrats. A la fitxa d’IKEA s’esmenta un detall pràctic: el panell posterior permet fer servir imants per fixar fotos o dibuixos, un recurs que ajuda a personalitzar sense penjar més coses a la paret.
Prestatge de paret: l’extra que despeja superfície
El prestatge de paret afegeix un punt de suport sense ocupar terra. En salons petits, la balda sol servir per a allò que més molesta sobre la taula: comandament, altaveu petit, llibres en curs o decoració lleugera. Segons la informació útil del producte, la balda suporta un màxim de 10 kg quan es munta correctament, i es recomana repartir el pes de manera homogènia.
Com treure’n partit en 3 distribucions típiques
Que un conjunt sigui compacte no vol dir que serveixi igual en tots els salons. La diferència és en la col·locació i en el que es decideix guardar a cada zona. Aquestes tres distribucions són les més habituals en pisos amb saló petit.
Distribució 1: tot en una paret principal
- Col·loca el conjunt centrat davant del sofà per mantenir simetria.
- Reserva la vitrina per a peces que vulguis veure, però no tocar cada dia.
- Fes servir caixes iguals a la llibreria perquè el conjunt no es vegi “carregat”.
Distribució 2: TV centrada i llibreria com a remat
- Si la paret és justa, centra el moble de TV i desplaça el pes visual cap a un lateral.
- Deixa la balda de paret per a objectes lleugers i evita saturar-la per no “aixafar” el conjunt.
- Prioritza emmagatzematge tancat a la vitrina si el teu saló acumula pols ràpid.
Distribució 3: saló amb menjador integrat
- Col·loca la composició a la zona d’estar i evita afegir aparadors extra a prop.
- Fes servir la vitrina com a transició estètica entre saló i menjador (vaixella lleugera o cristalleria si encaixa amb el teu ús real).
- Evita duplicar funcions: si la taula del menjador ja guarda, no repeteixis caixes en excés a l’estanteria.
El punt que sol decidir la compra: mides, materials i seguretat
En mobles compactes, un centímetre importa. Abans de comprar, convé revisar no només l’ample, l’alt i el fons, sinó també el que implica el muntatge i la seguretat a casa.
Taula ràpida per comprovar si encaixa
|Dada
|Valor
|Per què importa
|Ample
|174 cm
|Evita sorpreses en parets amb endolls, radiadors o motllures
|Alt
|160 cm
|Marca fins on “puja” visualment i si competeix amb quadres o prestatgeries
|Fons
|35 cm
|Defineix si el pas queda còmode o s’estreny el saló
|Compatibilitat TV
|Fins a 32 polzades
|Clau si la pantalla és gran o si es preveu canviar-la
|Preu
|96,46 euros
|Ajuda a comparar amb comprar peces soltes
Materials i manteniment: què esperar
A la informació d’IKEA apareixen materials habituals en mobiliari lleuger: taulers de partícules i fibres, laminats i làmines de paper, a més d’acer i vidre temperat a la vitrina. Per al manteniment, la recomanació és directa: netejar amb un drap humitejat amb detergent suau i eixugar amb un drap sec, una pauta que sol ser suficient per mantenir el blanc sense marques si es fa amb regularitat.
Seguretat: l’ancoratge no és opcional
A l’apartat de seguretat i compliment, IKEA inclou advertiments sobre el risc de bolcada i la necessitat d’ancorar el moble de manera segura, fent servir cargols i tacs adequats. En llars amb infants, mascotes o zones de pas estretes, aquest punt és determinant per evitar ensurts i perquè el conjunt s’utilitzi amb tranquil·litat.
Com evitar que es vegi petit encara que el saló ho sigui
En espais reduïts, la percepció mana. Un conjunt blanc ajuda, però la posada en escena pot fer que sembli de mida més gran o, al contrari, que es vegi “de pis de lloguer”.
Regles d’estil que funcionen amb aquest tipus de conjunt
- Repeteix dos o tres materials: fusta clara, negre i vidre, per exemple, perquè tot es vegi coherent.
- Redueix el soroll visual: poques peces a la balda i més caixes iguals a l’estanteria.
- Deixa aire: una balda plena i una vitrina saturada empetiteixen el saló.
- Il·luminació: una làmpada de peu a prop de la vitrina pot elevar el conjunt sense afegir mobles.
Aquesta combinació BAGGEBO no triomfa per prometre miracles, sinó per resoldre el que més es complica en salons petits: concentrar emmagatzematge i zona de TV amb poc fons i amb un disseny net. Quan el conjunt encaixa en paret i en ús real, el saló guanya ordre sense demanar metres extra.