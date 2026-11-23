Roser s’ha fet a ella mateixa després de molts anys de trajectòria en la indústria de la música. La de Canet de Mar produeix el musical Hola Rafaella, un homenatge a la cantant italiana que protagonitza i en la que treballa amb el seu marit. Tot queda a casa, tenint en compte que ara també ha fitxat el seu fill perquè es tregui uns dinerons mentre estudia. Ara que està preparant una gira amb el cartell d’entrades exhaurides, ha concedit una entrevista molt sincera en la que confessa que ha arribat a perdre molts diners al llarg d’aquests anys.
L’artista catalana s’ha hagut “d’hipotecar” per poder pagar la seva carrera, assegura, però pot presumir de viure de la seva feina: “He passat moments d’autèntica merda… he tocat el més fons i no sabia com podria aixecar-me després d’allò“. Ha viscut moments complicats en els que el telèfon no sona i no ha estat fàcil de gestionar: “Et desesperes i plores molt, és el moment en el que t’entren les inseguretats per molt segura que siguis“, explica a Diez Minutos.
Moltes vegades l’han mirat per sobre de l’espatlla, quan l’han infravalorat i han minimitzat la feina que fa. Mai no ha hagut de tenir un pla B per si deixava de poder treballar en la música, però sí que ha tingut etapes complicades: “Quan era jove, em van fer pensar que la meva vida acabaria si no tenia el meu disc i omplia estadis. Em va costar molt de temps lluitar amb el meu ego, fins que vaig caure”. La Roser confessa, de fet, que s’ha caigut “cinc o set vegades” sobretot perquè ha confiat en qui no devia confiar: “Aquesta indústria té molt fantasma i arriben a jugar amb les teves il·lusions“.
Les declaracions de Roser sobre el seu matrimoni
En aquesta entrevista, Roser també ha parlat del seu matrimoni. Joel és el seu director artístic, un marit a qui l’uneix una història d’amor de 23 anys: “No hi ha hagut cap infidelitat en tot aquest temps, però sí que hem parlat que ens podem sentir atrets per altres persones. Les línies han d’estar clares i la nostra relació sempre s’ha basat en l’amistat”. Diu que ha tingut molta sort perquè li ha tocat un company de viatge “estupendo“. Junts són pares d’un nen d’onze anys que la “reclama” molt: “Ara s’encarrega d’ordenar la roba dels ballarins. Li dono 5€ per cada funció i així se sent útil“. Li agrada el teatre, però creu que no li interessa el món del cant i el ball.
Roser es descriu a si mateixa com una dona “molt intensa i sensible”. Que tingui tant de caràcter ha fet que li costi processar moltes coses de la seva vida, així que l’ajuda de la teràpia li ha anat molt bé: “Els psicòlegs m’han donat eines per poder continuar en aquesta indústria i per conèixer”. Una altra curiositat? Que, en cas de no ser cantant, precisament li hauria agradat ser psicòloga.
Ara no tornaria a presentar-se a un concurs de televisiu diu, sobretot perquè ja no té la innocència que tenia en el seu moment. Una Roser amb un espectacle molt potent que l’està fent tocar el cel després de molts anys en la música.