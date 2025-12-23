Problemes econòmics per a Elsa Pataky, forçada a tancar una de les empreses

Elsa Pataky ha triomfat, durant molts anys, en la seva faceta de model i actriu. Estar casada amb una estrella de Hollywood com Chris Hemsworth l’ajuda a tenir una economia certament envejable, però no tot llueix tant com sembla. De fet, acaba de saber-se que s’ha vist forçada a tancar una de les empreses que tenia amb seu a Espanya. La culpa? Que estava en números vermells des de feia temps. Ens referim a la societat Inguz Society, vinculada a la gestió de la seva imatge, activitats creatives i projectes relacionats amb la comunicació, producció i benestar. Ha estat el mitjà digital Vanitatis qui ha accedit a l’últim butlletí oficial del Registre Mercantil en el qual es publica la dissolució de l’empresa, feta per la mateixa Elsa Pataky com a administradora única.
La cosa és que aquesta, i una altra empresa similar, arrosseguen resultats negatius des de fa temps. Tampoc no és que tinguessin una activitat econòmica massa extensa, uns números vermells que l’han obligat a prendre mesures dràstiques perquè estava perdent diners. Ella converteix en or tot el que toca o, si més no, era així fins ara. En aquests moments, està centrada en el llançament d’un producte que ha fet en col·laboració a un laboratori espanyol que ajuda les dones durant la menopàusica. Aquí està triomfant, però no tant amb les seves empreses amb seu a Madrid.
L’empresa d’Elsa Pataky a Espanya, en números vermells
Com dèiem, s’ha vist obligada a tancar aquesta empresa perquè els números no quadraven. El 2023 el va acabar amb pèrdues i també ho havia fet l’any anterior. El seu actiu no era gaire ampli, tampoc, ja que només havia declarat 45.000 €. “L’escassa activitat i el desequilibri financer, amb un patrimoni net negatiu en 70.000 €, s’havia prolongat en el temps“, expliquen.
Després d’aquest tancament, a l’Elsa només li queda una empresa al seu nom a Espanya. Aquesta, que es dedica a la postproducció cinematogràfica i televisiva, està “pràcticament inactiva” i no ha registrat cap ingrés durant el 2024. Les pèrdues no són elevades, ja que es queden en 500 €, així que sembla que la mantindrà una mica més mentre es planteja com actuar.
La seva marca personal funciona, d’això no hi ha dubte, però aquesta faceta empresarial no acaba d’engegar. La dissolució d’aquesta societat podria respondre a una reorganització, per això, o a la idea que tots els seus negocis acabaran marxant fora i deixant de banda els seus orígens.