Problemas económicos para Elsa Pataky, obligada a cerrar una de las empresas

Elsa Pataky ha triunfado, durante muchos años, en su faceta de modelo y actriz. Estar casada con una estrella de Hollywood como Chris Hemsworth le ayuda a tener una economía ciertamente envidiable, pero no todo brilla tanto como parece. De hecho, acaba de saberse que se ha visto obligada a cerrar una de las empresas que tenía con sede en España. ¿La culpa? Que estaba en números rojos desde hacía tiempo. Nos referimos a la sociedad Inguz Society, vinculada a la gestión de su imagen, actividades creativas y proyectos relacionados con la comunicación, producción y bienestar. Ha sido el medio digital Vanitatis quien ha accedido al último boletín oficial del Registro Mercantil en el cual se publica la disolución de la empresa, hecha por la misma Elsa Pataky como administradora única.

La cuestión es que esta, y otra empresa similar, arrastran resultados negativos desde hace tiempo. Tampoco es que tuvieran una actividad económica muy extensa, unos números rojos que la han obligado a tomar medidas drásticas porque estaba perdiendo dinero. Ella convierte en oro todo lo que toca o, al menos, era así hasta ahora. En estos momentos, está centrada en el lanzamiento de un producto que ha hecho en colaboración con un laboratorio español que ayuda a las mujeres durante la menopausia. Aquí está triunfando, pero no tanto con sus empresas con sede en Madrid.

La empresa de Elsa Pataky en España, en números rojos

Como decíamos, se ha visto obligada a cerrar esta empresa porque los números no cuadraban. El 2023 lo terminó con pérdidas y también lo había hecho el año anterior. Su activo no era muy amplio, tampoco, ya que solo había declarado 45.000 €. «La escasa actividad y el desequilibrio financiero, con un patrimonio neto negativo en 70.000 €, se había prolongado en el tiempo«, explican.

Tras este cierre, a Elsa solo le queda una empresa a su nombre en España. Esta, que se dedica a la postproducción cinematográfica y televisiva, está “prácticamente inactiva” y no ha registrado ningún ingreso durante el 2024. Las pérdidas no son elevadas, ya que se quedan en 500 €, así que parece que la mantendrá un poco más mientras se plantea cómo actuar.

Elsa Pataky no está obteniendo buenos resultados en su empresa | Europa Press

Su marca personal funciona, de eso no hay duda, pero esta faceta empresarial no acaba de despegar. La disolución de esta sociedad podría responder a una reorganización, por eso, o a la idea de que todos sus negocios terminarán yéndose fuera y dejando de lado sus orígenes.