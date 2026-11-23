La sala penal i civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit no retirar les qüestions prejudicials presentades davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) pels dubtes en l’aplicació de l’amnistia de Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, els números dos d’Oriol Junqueras quan el president d’ERC era vicepresident del Govern, acusats de malversació. En una interlocutòria, del passat 19 de novembre, de 4 pàgines i a la que ha tingut accés El Món, els magistrats Jesús Maria Barrientos, Fernando Lacaba i Carlos Ramos, han decidit no fer cas a les resolucions aportades per la defensa de Jové i Salvadó d’aplicació de l’amnistia pel delicte de malversació tant del Tribunal Constitucional com de la sala penal del Tribunal Suprem i mantenir les qüestions prejudicials.
El TSCJ va demanar el passat mes de juliol que les parts presentessin un informe sobre la decisió del TJUE d’avalar la llei d’amnistia conforme el dret europeu. Una sentència que responia les qüestions prejudicials presentades pel Tribunal de Comptes -amb una quarantena de processats- i del cas de l’operació Judes. La resolució sobre el Tribunal de Comptes va tenir una resposta semiautomàtica per part del poder jurisdiccional espanyol que va aprovar diverses amnisties amb resolucions que van tenir el punt culminant en la del 6 d’octubre passat del Tribunal Constitucional amb què obligava al Suprem a aplicar la llei als condemnats per malversació Dolors Bassa, Raül Romeva, Oriol Junqueras i Jordi Turull. Una resolució ha servit també per aplicar l’amnistia aquest dilluns als membres de l’exili Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. El mes de setembre, el TSJC va decidir mantenir les qüestions prejudicials i no aplicar l’amnistia.
Un llarg procés
El passat 9 de novembre, la defensa de Jové i posteriorment amb l’adhesió de Salvadó, van demanar de nou, -com havien fet al juliol- retirar les qüestions prejudicials aportant les sentències del Tribunal Suprem i del TC. La fiscalia va informar, a través del tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, Pedro Ariche, que si bé no veia “identitat” entre la malversació amnistiada de facto pel TJUE i pel Suprem, deixava en mans del TSJC mantenir o retirar les prejudicials.
La nova interlocutòria persisteix en mantenir-les al·legant que no s’ha fet un “judici d’identitat” entre les resolucions aportades i el cas concret de Jové i Salvadó. A més, els magistrats deixen entreveure que ha presentar la petició d’un nou judici d’identitat al TJUE i no, com ha fet, davant del TSJC, aportant la “transposició” de les resolucions estatals sobre la malversació.