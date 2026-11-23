La sala penal y civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido no retirar las cuestiones prejudiciales presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas en la aplicación de la amnistía de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, los números dos de Oriol Junqueras cuando el presidente de ERC era vicepresidente del Gobierno, acusados de malversación. En una interlocutoria, del pasado 19 de noviembre, de 4 páginas y a la que ha tenido acceso El Món, los magistrados Jesús Maria Barrientos, Fernando Lacaba y Carlos Ramos, han decidido no hacer caso a las resoluciones aportadas por la defensa de Jové y Salvadó de aplicación de la amnistía por el delito de malversación tanto del Tribunal Constitucional como de la sala penal del Tribunal Supremo y mantener las cuestiones prejudiciales.

El TSJC pidió el pasado mes de julio que las partes presentaran un informe sobre la decisión del TJUE de avalar la ley de amnistía conforme al derecho europeo. Una sentencia que respondía las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal de Cuentas -con una cuarentena de procesados- y del caso de la operación Judas. La resolución sobre el Tribunal de Cuentas tuvo una respuesta semiautomática por parte del poder jurisdiccional español que aprobó diversas amnistías con resoluciones que tuvieron el punto culminante en la del 6 de octubre pasado del Tribunal Constitucional con la que obligaba al Supremo a aplicar la ley a los condenados por malversación Dolors Bassa, Raül Romeva, Oriol Junqueras y Jordi Turull. Una resolución ha servido también para aplicar la amnistía este lunes a los miembros del exilio Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín. El mes de septiembre, el TSJC decidió mantener las cuestiones prejudiciales y no aplicar la amnistía.

El TSJC niega de nuevo la amnistía a Jové y Salvadó/QS

Un largo proceso

El pasado 9 de noviembre, la defensa de Jové y posteriormente con la adhesión de Salvadó, pidieron de nuevo, -como habían hecho en julio- retirar las cuestiones prejudiciales aportando las sentencias del Tribunal Supremo y del TC. La fiscalía informó, a través del teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Cataluña, Pedro Ariche, que si bien no veía «identidad» entre la malversación amnistiada de facto por el TJUE y por el Supremo, dejaba en manos del TSJC mantener o retirar las prejudiciales.

La nueva interlocutoria persiste en mantenerlas alegando que no se ha hecho un «juicio de identidad» entre las resoluciones aportadas y el caso concreto de Jové y Salvadó. Además, los magistrados dejan entrever que hay que presentar la petición de un nuevo juicio de identidad al TJUE y no, como ha hecho, ante el TSJC, aportando la «transposición» de las resoluciones estatales sobre la malversación.