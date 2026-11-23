Raphael acaba de rebre l’alta hospilària després d’un altre problema de salut que l’ha forçat a cancel·lar el concert que tenia programa a A Corunya. Faltava poca estona per a l’inici de l’actuació quan els organitzadors van anunciar que, lamentablement, s’hauria de suspendre perquè el cantant havia hagut d’acudir a l’hospital. Als 83 anys, l’artista hauria patit un episodi de taquicàrdies i una pujada de tensió que li va impedir pujara l’escenari. El van acompanyar a l’hospital i, allà, els metges van decidir que seria millor que passés la nit en observació.
L’artista va rebre l’alta mèdica l’endemà i ja ha pogut tornar a Madrid, on les càmeres dels mitjans de comunicació l’han captat entrant al seu domicili. Visiblement tranquil i amb un somriure, en una imatge que ha servit per transmetre calma als seus seguidors després de les hores d’incertesa.
Com es troba Raphael després de l’últim ensurt de salut?
Un cop a Madrid, la seva filla també ha volgut tranquil·litzar tothom sobre l’estat del cantant. En declaracions davant dels micròfons d’Europa Press, ha tret ferro a l’episodi i ha assegurat que no havia estat res greu: “Cap ensurt, cap ensurt… tot dins del que li pot passar a qualsevol persona”, ha assegurat.
La restauradora també ha insistit que la situació estava controlada i que el seu pare es trobava bé: “Està tot sota control i tot bé“. A més, ha desmentit que Raphael hagués demanat l’alta voluntària i ha aclarit que simplement no es trobava en condicions de pujar a l’escenari. “Amb la indisposició que tenia, no podia actuar”, ha assenyalat.
El mateix Raphael també ha volgut adreçar-se als seus seguidors a través de les xarxes socials. En un comunicat, ha confirmat que havia rebut l’alta després de passar la nit en observació i que les revisions mèdiques havien estat favorables: “Afortunadament, després de les revisions mèdiques, tot està bé i ja em trobo molt millor“, ha escrit. També ha agraït les mostres d’afecte rebudes i ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat: “Estic bé”.
Un altre problema de salut per a Raphael
Aquest nou contratemps arriba gairebé dos anys després d’un dels episodis de salut més complicats que ha viscut el cantant. El desembre del 2024, Raphael va haver de ser ingressat després de patir un episodi neurològic mentre participava en la gravació d’un especial de Nadal de La Revuelta. Les proves mèdiques van acabar revelant que patia un limfoma cerebral primari, pel qual va rebre tractament abans de reprendre progressivament la seva activitat professional.
El 2025 va tornar als escenaris amb la gira Raphaelísimo, amb la qual ha recorregut diferents ciutats d’Espanya i també d’Amèrica. Ara, aquest nou ensurt torna a posar el focus sobre la seva agenda de concerts. De moment, no s’han anunciat noves cancel·lacions i el pròxim compromís del cantant continua previst per al dissabte 28 de novembre a Màlaga. La seva evolució mèdica serà clau per saber si podrà complir aquests compromisos.
Així doncs, Raphael ja es troba a casa, acompanyat de la seva família i recuperant-se d’aquest últim episodi. Un ensurt que, segons han explicat tant ell mateix com el seu entorn ha evolucionat favorablement.