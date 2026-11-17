Dulceida ha promocionat els Premis Ídolo, els que ella mateixa ha creat per premiar la feina del influencers, en una entrevista que ha retornat l’humor i el bon rotllo a La Revuelta. L’abella reina de les creadores de contingut ha aparegut al plató de David Broncano acompanyada de les dues presentadores de la gala, Paula Vázquez i Carolina Iglesias. I, com no podia ser d’una altra manera, han acabat parlant de temes tan íntims com la freqüència de les seves relacions sexuals. Totes tres han estat molt sinceres i no els ha fet vergonya reconèixer que no són tan actives com ho eren al passat.
Per exemple, ha fet gràcia que Dulceida reconegués que la seva dona, Alba Paul, li hagi demanat que mentís: “L’última vegada que vaig venir vaig donar una dada molt bona perquè ens havíem posat les piles a propòsit, però aquesta vegada amb la feina dels Ídolo, que soc mare… Doncs et diré que hem anat de cap de setmana romàntic a Venècia i només ho hem fet una vegada. Una vegada en tot el mes, que no és la nostra xifra habitual però és la realitat d’aquest mes“.
No volen mantenir relacions sexuals si tenen la filla a prop i creu que té a veure amb el trauma que arrossega de quan era adolescent i va enxampar els seus pares en ple acte sexual: “Jo tindria uns 15 anys. Estàvem estiuejant en un càmping, vaig anar al lavabo a la nit i no recordo què volia però recordo entrar a la seva habitació… i no et diré el que vaig veure, pobreta la meva mare. Però sí, sí, recordo perfectament el que vaig veure“. La mare va cridar el seu nom, ella va tancar ràpidament la porta i diu que mai més no van parlar-ne: “Alguna vegada després li he dit que els vaig enxampar, però ells també em van enxampar a mi”.
Paula Vázquez, per la seva banda, ha reconegut que ella ha passat per una època complicada sexualment parlant: “He estat premenopàusica amb la libido a zero. Ara, però, em poso les polseres als canells i he descobert què és el canibalisme. Tenia la libido a terra i ara en tinc moltes ganes“. I Carolina Iglesias? Ella reconeix estar “molt estressada”: “Només m’ha vingut de gust amb una persona i no ha pogut donar-se… I mira que em fa vergonya perquè l’última vegada que vaig venir també et vaig dir que no havia mantingut relacions aquell mes i això no pot ser“.
Paula Vázquez confessa que ha descobert que els seus pares són cosins llunyans
En un altre moment de l’entrevista, Paula Vázquez ha acaparat tota l’atenció quan ha tret a la llum que ha descobert que els seus pares són cosins llunyans. El titular és molt cridaner, certament, però com ha estat? Estaven parlant de la casualitat que tant ella com Jesús Vázquez i Carolina Iglesias siguin gallecs: “Potser sou tots familiars”.
I, arran d’aquí, la icònica presentadora ha reconegut que no seria tan estrany: “Em vaig sotmetre a una prova genètica i, en aquest test d’ADN, sortia que els meus pares havien de ser cosins quarts o cinquens. Estem tots bé, però“, ha dit entre riures.
Un trio de presentadores que ha reglat una estona més distesa després de tantes entrevistes polítiques carregades de malestar i també crítiques.