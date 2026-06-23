Kira Miró ha deixat sense paraules a David Broncano en la seva intervenció a La Revuelta, la que ha fet gràcia per la manera amb la que ha intentat evitar les preguntes clàssiques del programa. És habitual que els convidats hagin de respondre quants diners tenen al banc i el nombre de relacions sexuals que han mantingut l’últim mes. En el cas de l’actriu canària, no ha tingut problema a fer una d’aquestes confessions… però l’altra, se l’ha volgut reservar per a la seva intimitat.
La idea era que promocionés la nova sèrie en la que actua amb Pablo Chiapella i Fernando Tejero, Olivia, però ha acabat cridant l’atenció tot el que ha comentat sobre la seva vida personal. La idea era intentar descobrir quin patrimoni té. Ella no ha volgut entrar al drap, encara que en un principi semblava que donaria alguna dada concreta: “Jo sé que hi ha gent que et dona una forquilla de diners. Puc fer-ho? Puc donar-te una forquilla?”.
El presentador ha acceptat, ja que li està bé que li diguin que tenen entre x i y milions. En aquest cas, però, no s’esperava per on sortiria la convidada: “Mira, té, una forquilla“. I no era una metàfora, sinó que li donava una agulla de ganxo per als cabells per fer el joc de paraules.
“No m’esperava això per res, no m’esperava un truc tan barat. Ara bé, és graciós i efectiu alhora”, li ha reconegut un David Broncano totalment superat. Ella li ha assegurat que duia la forquilla a la roba interior des de feia un munt d’estona, fins al punt que s’havia fet un forat al tanga per tenir-la allà enredada.
Kira Miró confessa quantes vegades ha mantingut relacions l’últim mes
Kira Miró sí que ha estat més sincera quan ha tocat parlar de relacions sexuals. Curiosament, ha preferit obrir-se en aquest terreny que en l’econòmic. Dir quants diners té al banc no, però reconèixer que ha follat poc no li ha importat. La seva parella, el còmic Salva Reina, havia acudit a La Revuelta feia poc i això aportava més gràcia a la seva resposta. Què ha dit ella? Doncs que és cert el que va dir, que han tingut poca activitat a les nits últimament: “El dia que va venir al programa vam tenir festa. Llavors, tenim un punt. Això sí, va ser un gran amb xaranga i tot“.
Que ell hagi marxat fora a gravar ha fet que hagin estat separats uns quants dies: “Aquest mes ha estat regular. Alguna cosa ha caigut, però poc”. Això sí, ha afegit un escenari nou a l’equació: “La videotrucada compta?”, ha deixat anar de sobte. I és que, des de la distància, haurien recorregut al sexe telefònic en alguna ocasió per mantenir la flama. El que l’actriu no s’esperava era que aquest titular obriria un debat a plató sobre la seguretat de fer això: “Ves amb compte que et haquegen el mòbil“.
Kira Miró està molt contenta amb la feina en aquest últim projecte, ja que li ha permès interpretar un personatge canari i això vol dir que pot fer servir el seu accent: “Fa 25 anys que no el feia servir mentre actuava. Fer-ho ara ha estat fàcil, però també difícil perquè he estat actuant sempre amb accent neutre”. Ha trobat molt maco tornar a les seves arrels, això sí: “Visca el canari“.