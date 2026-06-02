Maxi Iglesias ha tornat a La Revuelta només un mes després de la seva última visita, però és que ara havia de promocionar la pel·lícula que protagonitza amb Margarida Corceiro. El primer que ha fet ha estat demanar que la gent vagi al cinema, ja que els números no acompanyen. Sorprenentment, el seu al·legat ha inclòs una clatellada sonora a Bad Bunny que ha tancat els dotze concerts a Madrid amb totes les entrades venudes: “Seria increïble que tothom anés al cinema, que és molt més barat que anar a veure un concert de Bad Bunny“. Després va intentar arreglar-ho, tot aplaudint que hagi ajudat a Puerto Rico… però allà ha quedat la picada d’ullet.
A més a més, ha volgut destacar que tots aquells que vagin a veure el seu film gaudiran de la seva millor versió: “Aquesta és l’única pel·lícula en la qual m’han il·luminat perquè sortís guapo i surto increïble. M’entren ganes de fer-me petons amb mi mateix“, ha acabat reconeixent entre riures. Ell que sempre ha vist el seu nom en les llistes d’intèrprets més guapos del país, ha fet riure de valent David Broncano amb aquesta afirmació.
Quantes relacions íntimes ha mantingut Maxi Iglesias l’últim mes?
Com és habitual en aquest programa, els convidats sempre han de respondre a les preguntes clàssiques sobre el sexe i els diners. Maxi Iglesias ja havia passat per aquest tràngol el mes passat, quan va dir que no havia tingut una vida sexual massa activa, però això no ha evitat que el presentador tornés a interessar-se pel mateix. I què ha dit l’actor? Sembla que no ha millorat molt la cosa: “Qualsevol ximpleria que digui m’enfonsarà… Prefereixo quedar d’ensopit avorrit que passar-me de frenada. Només et diré que acabo de tornar d’un rodatge i no he tingut massa temps. Potser una mica com el mes passat, continuo regular. M’encantaria dir-te una altra cosa”, ha dit. I David Broncano ha ficat el dit a la ferida: “Preocupació a Espanya per Maxi Iglesias, que és el segon mes que punxa“.
La seva companya de pel·lícula no ha volgut mullar-se i simplement li ha “agraït” l’interès. Tots dos han coincidit a retreure-li que continuï fent aquest tipus de preguntes perquè els consideren “de mala educació”.
El dia que va trencar-se la roba de Maxi Iglesias en un programa en directe
En un altre moment de l’entrevista, ha fet gràcia sentir els dos actors reconèixer que havien viscut una experiència similar -i vergonyosa- quan gravaven un programa en directe. Tots dos han estat concursants del concurs Baila con las estrellas, que força els famosos a preparar-se coreografies increïbles. Ell ho va fer a la versió americana, mentre que ella va fer-ho molt bé a la televisió portuguesa. Curiosament, ambdós van acabar patint quan va trencar-se la roba que duien.
En el cas de Maxi Iglesias, la culpa la va tenir un pantaló massa ajustat: “Els vaig dir que no me’l posessin… i va acabar trencant-se“. I la Margarida? A ella se li va trencar la faldilla en una de les actuacions i no va ser agradable, és clar.