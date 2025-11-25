Sovint és difícil no pensar en el mític Amador Rivas de La que se avecina quan es pensa en Pablo Chiapella. La sèrie d’humor espanyola ha estat un dels formats d’entreteniment més estimats per moltes generacions que s’han fet un fart de riure amb les seves escenes surrealistes i uns veïns cadascú més peculiars que l’anterior. Un d’ells, Amador, també conegut com a Capitán Salami per les seves intervencions esbojarrades l’interpreta l’actor Pablo Chiapella, que aquest estiu ha fet el salt com a presentador del programa de cites de TVE, Algo que declarar. Allà els espectadors l’han vist en una peculiar missió de celestina o de cupido, disfressat de pilot d’avió i amb un equip de tripulació que vol ajudar els solters a trobar parella. Ara bé, quina és la recepta de l’amor que ha funcionat en la seva relació?
Pablo Chiapella se sincera sobre l’amor, la fama i la seva relació
Pablo Chiapella fa gairebé dues dècades que comparteix la seva vida amb Natalia Puente, a qui va conèixer gràcies a la sèrie que l’ha convertit en un dels actors més coneguts a Espanya. Ella era estilista a la ficció i els platós de La que se avecina van ser l’escenari del seu amor. De la seva relació va néixer la seva filla Valentina, qui omple bona part de les publicacions a les xarxes socials de Chiapella.
Sobre la fama, la família i els secrets per mantenir una bona relació ha parlat en una entrevista amb la revista Lecturas en què ha donat detalls de la seva recepta perfecta per a l’amor. Per a ell “la sinceritat és essencial”, però quins altres ingredients són necessaris? Chiapella en destaca uns quants com el sentit de l’humor o la paciència. “Que hi hagi connexió on tots dos riguin des d’un lloc comú, i després la paciència. Perquè l’amor duri, des de la meva experiència, cal ser molt pacient. I acceptar molt a l’altra persona”, ha explicat en aquesta entrevista amb la citada revista.
Tot això, per tant, ho ha posat en pràctica per a la seva relació amb Natalia Puente? L’actor admet que sí, i dona molta importància al paper que ocupa la seva filla Valentina en la seva vida. “Hem volgut compartir-la en comú el màxim temps possible i que conegui per què és aquí”, confessa. A més a més, admet que la seva intenció és que pugui conèixer “in situ perquè es va generar la seva existència”. Tota una declaració d’amor molt tendra.
El seu paper com a presentador i la fama per interpretar Amador a ‘La que se avecina’
Com dèiem, aquest estiu s’ha estrenat a TVE presentant el dating show Algo que declarar, però com ha estat el seu paper fent match entre els participants? Admet que s’ha sorprès molt per les ganes que té la gent “de trobar l’amor real” i que fossin capaços de “confessar-se” sobre alguns secrets o temes personals en la primera trobada. Un dels aspectes que han volgut saber a la revista és la seva experiència lligant quan era més jove i vivia a Albacete. La seva eina secreta era “parlar molt i intentar divertir”.
Tot i que molts els coneixen pel seu paper d’Amador Rivas a La que se avecina, confessa que ja “no el confonen tant” quan va pel carrer a més a més de no sentir-se tan sobrepassat per la fama. “He passat per totes les fases perquè han passat 18 anys des que vaig començar amb el personatge. La gran majoria de la gent és educada, tot i que hi ha qui encara em veu com a Amador, la gent es dirigeix a mi com a Pablo cada vegada més”, revela l’actor. Tot plegat, una manera de conèixer detalls molt personals d’un actor molt estimat pels seus papers esbojarrats.