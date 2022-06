Pablo Chiapella de ‘LQSA’ diu per què no deixa que la filla vegi la sèrie

Pablo Chiapella ha acudit a El Hormiguero aquest dimarts per presentar la nova pel·lícula que protagonitza. L’ha venut estupendament amb un al·legat en què la posa pels núvols, encara que no ha estat això el que més s’ha comentat a la xarxa posteriorment. L’actor de La que se avecina ha reconegut que ha millorat molt físicament en els últims mesos, ja que patir el coronavirus el va afectar molt: “Ara m’he pogut posar les piles amb l’exercici, perquè vaig passar-ho molt malament quan tenia la Covid”.

De fet, reconeix que va tenir símptomes greus: “Tenia febra salvatge i el coronavirus em va deixar fet pols. Vaig perdre l’olfacte i el gust, no podia acabar les frases… De fet, recordo trucar a la meva sogra i adonar-me que parlava malament. Estava al 94-95% de saturació d’oxigen un dia i l’endemà el vaig recuperar. El problema va ser que després, a més a més, em va sortir urticària per tota l’esquena”.

Pablo Chiapella no deixa que la filla vegi La que se avecina

L’actor és famós per interpretar l’Amador Rivas a La que se avecina, un dels personatges més estimats i icònics de la sèrie d’humor de Telecinco. Què ha dit sobre aquesta feina? Que el va servir per conèixer la seva dona i que encara no deixen que la vegi la filla que tenen en comú: “Té set anys i a casa no deixem que vegi la sèrie perquè no vull que em vegi en tanga encara, entre altres coses. En el seu entorn ja hi ha nens que la veuen i li diuen que sóc actor. De fet, ella entén el concepte d’Amador perquè li va dir al professor de piscina que el seu pare és l’Amador”.

La dona treballava en la part de vestuari: “Era l’encarregada de provar-me tota la roba, fins i tot els tangues. Recordo que sortia del camerino en tanga com si fos Lluvia de estrellas i ella em deia si em quedaven bé o malament. Jo, per superar la vergonya, ho convertia tot en una broma i en un acudit”.

L’anècdota més divertida de l’actor amb un fan

Pablo Chiapella és un dels actors de comèdia més famosos de la petita pantalla. L’intèrpret té molts fans, els que l’estimen moltíssim tal com va poder comprovar quan estava allotjat en un hotel de les Illes Canàries: “Estava de gira i vam arribar a l’hotel tot just després de la funció. El cambrer es va mostrar molt entusiasmat en veure’m. Em va convidar a una cervesa, després a una altra, a una altra més… Fins que ens vam acabar el bagul. L’endemà vaig baixar pel matí i vaig veure que el director de l’hotel l’estava esbroncant. Li vaig preguntar poc després què havia passat, em va reconèixer i va començar a treure cerveses fins que vam acabar un altre bagul”.