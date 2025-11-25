A menudo es difícil no pensar en el mítico Amador Rivas de La que se avecina cuando se piensa en Pablo Chiapella. La serie de humor española ha sido uno de los formatos de entretenimiento más queridos por muchas generaciones que se han hartado de reír con sus escenas surrealistas y unos vecinos cada uno más peculiares que el anterior. Uno de ellos, Amador, también conocido como Capitán Salami por sus intervenciones alocadas lo interpreta el actor Pablo Chiapella, que este verano ha dado el salto como presentador del programa de citas de TVE, Algo que declarar. Allí los espectadores lo han visto en una peculiar misión de celestina o de cupido, disfrazado de piloto de avión y con un equipo de tripulación que quiere ayudar a los solteros a encontrar pareja. Ahora bien, ¿cuál es la receta del amor que ha funcionado en su relación?

Pablo Chiapella se sincera sobre el amor, la fama y su relación

Pablo Chiapella lleva casi dos décadas compartiendo su vida con Natalia Puente, a quien conoció gracias a la serie que lo ha convertido en uno de los actores más conocidos en España. Ella era estilista en la ficción y los platós de La que se avecina fueron el escenario de su amor. De su relación nació su hija Valentina, quien llena buena parte de las publicaciones en las redes sociales de Chiapella.

Sobre la fama, la familia y los secretos para mantener una buena relación ha hablado en una entrevista con la revista Lecturas en la que ha dado detalles de su receta perfecta para el amor. Para él «la sinceridad es esencial», pero ¿qué otros ingredientes son necesarios? Chiapella destaca unos cuantos como el sentido del humor o la paciencia. «Que haya conexión donde ambos rían desde un lugar común, y después la paciencia. Para que el amor dure, desde mi experiencia, hay que ser muy paciente. Y aceptar mucho a la otra persona», explicó en esta entrevista con la citada revista.

¿Todo esto, por tanto, lo ha puesto en práctica para su relación con Natalia Puente? El actor admite que sí, y da mucha importancia al papel que ocupa su hija Valentina en su vida. «Hemos querido compartirla en común el máximo tiempo posible y que conozca por qué está aquí», confiesa. Además, admite que su intención es que pueda conocer «in situ por qué se generó su existencia». Toda una declaración de amor muy tierna.

Pablo Chiapella parla com mai de l’amor i la seva parella | Europa Press

Su papel como presentador y la fama por interpretar a Amador en ‘La que se avecina’

Como decíamos, este verano se ha estrenado en TVE presentando el dating show Algo que declarar, pero ¿cómo ha sido su papel haciendo match entre los participantes? Admite que se ha sorprendido mucho por las ganas que tiene la gente «de encontrar el amor real» y que fueran capaces de «confesarse» sobre algunos secretos o temas personales en el primer encuentro. Uno de los aspectos que han querido saber en la revista es su experiencia ligando cuando era más joven y vivía en Albacete. Su herramienta secreta era «hablar mucho e intentar divertir».

Pablo Chiapella en el seu paper d’Amador Rivas a ‘La que se avecina’ | Telecinco

Aunque muchos lo conocen por su papel de Amador Rivas en La que se avecina, confiesa que ya «no lo confunden tanto» cuando va por la calle además de no sentirse tan sobrepasado por la fama. «He pasado por todas las fases porque han pasado 18 años desde que empecé con el personaje. La gran mayoría de la gente es educada, aunque hay quien aún me ve como Amador, la gente se dirige a mí como Pablo cada vez más», revela el actor. En conjunto, una manera de conocer detalles muy personales de un actor muy querido por sus papeles alocados.