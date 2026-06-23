Kira Miró ha dejado sin palabras a David Broncano en su intervención en La Revuelta, la que ha hecho gracia por la manera en la que ha intentado evitar las preguntas clásicas del programa. Es habitual que los invitados tengan que responder cuántos dineros tienen en el banco y el número de relaciones sexuales que han mantenido el último mes. En el caso de la actriz canaria, no ha tenido problema en hacer una de estas confesiones… pero la otra, se la ha querido reservar para su intimidad.

La idea era que promocionara la nueva serie en la que actúa con Pablo Chiapella y Fernando Tejero, Olivia, pero ha acabado llamando la atención todo lo que ha comentado sobre su vida personal. La idea era intentar descubrir qué patrimonio tiene. Ella no ha querido entrar al trapo, aunque en un principio parecía que daría algún dato concreto: «Yo sé que hay gente que te da un rango de dinero. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo darte un rango?».

El presentador ha aceptado, ya que le está bien que le digan que tienen entre x e y millones. En este caso, sin embargo, no se esperaba por dónde saldría la invitada: «Mira, toma, un rango«. Y no era una metáfora, sino que le daba una horquilla para el cabello para hacer el juego de palabras.

La horquilla de Kira Miró para salvarse de hablar de dinero | Instagram

«No me esperaba esto para nada, no me esperaba un truco tan barato. Ahora bien, es gracioso y efectivo a la vez», le ha reconocido un David Broncano totalmente superado. Ella le ha asegurado que llevaba la horquilla en la ropa interior desde hacía un montón de tiempo, hasta el punto que se había hecho un agujero en el tanga para tenerla allí enredada.

Kira Miró confiesa cuántas veces ha mantenido relaciones el último mes

Kira Miró sí que ha sido más sincera cuando ha tocado hablar de relaciones sexuales. Curiosamente, ha preferido abrirse en este terreno que en el económico. Decir cuántos dineros tiene en el banco no, pero reconocer que ha follado poco no le ha importado. Su pareja, el cómico Salva Reina, había acudido a La Revuelta hacía poco y eso aportaba más gracia a su respuesta. ¿Qué ha dicho ella? Pues que es cierto lo que dijo, que han tenido poca actividad en las noches últimamente: «El día que vino al programa tuvimos fiesta. Entonces, tenemos un punto. Eso sí, fue un gran con charanga y todo«.

Que él se haya ido fuera a grabar ha hecho que hayan estado separados unos cuantos días: «Este mes ha estado regular. Algo ha caído, pero poco». Eso sí, ha añadido un escenario nuevo a la ecuación: «¿La videollamada cuenta?», ha soltado de repente. Y es que, desde la distancia, habrían recurrido al sexo telefónico en alguna ocasión para mantener la llama. Lo que la actriz no se esperaba era que este titular abriría un debate en plató sobre la seguridad de hacer esto: «Ten cuidado que te hackean el móvil«.

¿Cuántas relaciones íntimas ha mantenido Kira Miró el último mes? | TVE

Kira Miró está muy contenta con el trabajo en este último proyecto, ya que le ha permitido interpretar un personaje canario y eso significa que puede usar su acento: «Hace 25 años que no lo usaba mientras actuaba. Hacerlo ahora ha sido fácil, pero también difícil porque he estado actuando siempre con acento neutro». Ha encontrado muy bonito volver a sus raíces, eso sí: «¡Viva el canario!«.