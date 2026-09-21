TV3 ha premiat Dulceida pels bons resultats de La gran cita… i de quina manera. La cadena pública acaba d’anunciar que serà ella la presentadora del programa especial del Piromusical de la Mercè, una gran fita que ampliarà la seva trajectòria com a presentadora. D’influencer a una de les cares estrella de la temporada televisiva, pel que sembla, així que ja pot estar contenta. Ella mateixa ha estat l’encarregada de fer l’anunci en un vídeo que han compartit a través de les xarxes socials.
A les imatges, se la veu escoltant Petar-ho d’Oques Grasses i no és casualitat: “M’encanta aquesta cançó. I, aquest any, el Josep Montero ha escollit la música per al Piromusical de la Mercè“. “I saps qui el presenta? Jo!“, esclata encara sense creure-s’ho.
“Estic molt emocionada i, sense dubte, ho petarem. Quines ganes!“, afegeix la catalana en unes imatges que han emocionat molt els seus fans. Fins ara només la podien veure davant la càmera al programa de cites que, ara mateix, està gravant la seva segona temporada. Mentrestant, farà una aturada per anar fins a la platja de la Nova Icària, el nou escenari on se celebrarà aquest final de Festa Major que, enguany, canvia i es farà lluny de Montjuïc.
Com serà el Piromusical de la Mercè d’enguany?
A l’ACN han afegit més detalls del programa, que tindrà lloc a les 22 hores del diumenge 27 de setembre. Com avançàvem, se sap que el cantant i ànima creativa del grup Oques Grasses ha estat l’encarregat de fer la tria musical. I en què consisteix? Pel que han filtrat, serà una proposta “eclèctica“, “oberta a diversos estils” i amb una presència “destacada” de música en català. La barreja musical l’ha preparat Marçal Cruz, tècnic de so i dissenyador de l’estudi Oido, mentre que el disseny dels focs artificials el farà l’empresa Pirotècnia Igual.
La gran majoria de comentaris han estat molt positius per la tria de presentadora, encara que també n’hi ha de crítics que no entenen per què l’han escollit a ella i no a una presentadora de més trajectòria.
I, quan acabi el programa especial, arribarà el torn de Ramon Pellicer i l’estrena de Vèrtex. En unes declaracions a El Món, el presentador ens confessava que és conscient que no és fàcil emetre el primer programa tan tard i després d’un espectacle de focs artificials com aquest. Sigui com sigui, intentaran captar el màxim nombre de teleespectadors amb una proposta nova que vol fer una anàlisi més pausada de l’actualitat amb reportatges a peu de carrer i amb els temes socials al centre.