El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Dulceida presentarà el Piromusical de la Mercè a TV3
  • CA
  • Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Tarragona
  • Tortosa
  • Mataró
  • Vic
  • Vilafranca del Penedès
  • Vilanova i la Geltrú
  • La Seu d'Urgell
  • Puigcerdà
  • Figueres
  • Gandesa
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Sant Carles de la Ràpita
  • Sant Cugat del Vallès
  • Terrassa
  • Sabadell
  • Granollers
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
21/09/2026 12:03

TV3 ha premiat Dulceida pels bons resultats de La gran cita… i de quina manera. La cadena pública acaba d’anunciar que serà ella la presentadora del programa especial del Piromusical de la Mercè, una gran fita que ampliarà la seva trajectòria com a presentadora. D’influencer a una de les cares estrella de la temporada televisiva, pel que sembla, així que ja pot estar contenta. Ella mateixa ha estat l’encarregada de fer l’anunci en un vídeo que han compartit a través de les xarxes socials.

Et pot interessar

A les imatges, se la veu escoltant Petar-ho d’Oques Grasses i no és casualitat: “M’encanta aquesta cançó. I, aquest any, el Josep Montero ha escollit la música per al Piromusical de la Mercè“. “I saps qui el presenta? Jo!“, esclata encara sense creure-s’ho.

Estic molt emocionada i, sense dubte, ho petarem. Quines ganes!“, afegeix la catalana en unes imatges que han emocionat molt els seus fans. Fins ara només la podien veure davant la càmera al programa de cites que, ara mateix, està gravant la seva segona temporada. Mentrestant, farà una aturada per anar fins a la platja de la Nova Icària, el nou escenari on se celebrarà aquest final de Festa Major que, enguany, canvia i es farà lluny de Montjuïc.

Com serà el Piromusical de la Mercè d’enguany?

A l’ACN han afegit més detalls del programa, que tindrà lloc a les 22 hores del diumenge 27 de setembre. Com avançàvem, se sap que el cantant i ànima creativa del grup Oques Grasses ha estat l’encarregat de fer la tria musical. I en què consisteix? Pel que han filtrat, serà una proposta “eclèctica“, “oberta a diversos estils” i amb una presència “destacada” de música en català. La barreja musical l’ha preparat Marçal Cruz, tècnic de so i dissenyador de l’estudi Oido, mentre que el disseny dels focs artificials el farà l’empresa Pirotècnia Igual.

La gran majoria de comentaris han estat molt positius per la tria de presentadora, encara que també n’hi ha de crítics que no entenen per què l’han escollit a ella i no a una presentadora de més trajectòria.

Dulceida, molt emocionada per poder presentar el Piromusical de la Mercè - Instagram
Dulceida, molt emocionada per poder presentar el Piromusical de la Mercè | Instagram

I, quan acabi el programa especial, arribarà el torn de Ramon Pellicer i l’estrena de Vèrtex. En unes declaracions a El Món, el presentador ens confessava que és conscient que no és fàcil emetre el primer programa tan tard i després d’un espectacle de focs artificials com aquest. Sigui com sigui, intentaran captar el màxim nombre de teleespectadors amb una proposta nova que vol fer una anàlisi més pausada de l’actualitat amb reportatges a peu de carrer i amb els temes socials al centre.

Dulceida TV3

Més notícies
Notícia: Tots els detalls de la reboda de Dulceida, en una data i lloc ben curiosos
Comparteix
Les 'influencer' tornaran a donar-se el "sí, vull" en una cerimònia molt comentada
Notícia: La retrobada de Dulceida i Alba Paul després de 100 dies separades
Comparteix
La parella ha enamorat a la gran final de ‘Supervivientes’, on la gironina ha estat a punt d’endur-se la victòria
Notícia: Dulceida denuncia haver perdut dues feines per la seva bisexualitat
Comparteix
La 'influencer' assegura que dues marques "molt potents" no han volgut treballar amb ella quan han sabut quina és la seva orientació sexual
Notícia: Com està Dulceida? Les respostes més sinceres a la curiositat dels fans
Comparteix
La ‘influencer’ se sincera ara que està a punt de retrobar-se amb la dona després de tres mesos separades

Comparteix

Icona de pantalla completa