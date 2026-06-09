Dulceida i Alba Paul es retrobaran, aquest dijous, després de tres mesos separades i sense parlar. Que la influencer gironina marxés a Hondures com a concursant de Supervivientes ha fet que no puguin tenir comunicació, el que ha estat dur tenint en compte que ha coincidit amb el seu trasllat de casa. La presentadora de La gran cita s’ha quedat sola amb la filla que tenen en comú, d’un any i mig, i ara ha reconegut que han estat unes setmanes complicades.
En un exercici de transparència, la creadora de contingut ha ofert la possibilitat als fans que li preguntessin el que volguessin. Els més tafaners han aprofitat, és clar, i gràcies a la seva curiositat hem acabat descobrint com es troba Dulceida ara mateix. Té “massa” ganes de veure la seva dona, és clar: “Mai no havíem estat tant de temps sense veure’ns i molt menys sense parlar. Estic supernerviosa”. La confessió més íntima? Que ha portat “fatal” estar tres mesos sense sexe.
Dulceida estarà a plató el dia de la final, ja que Alba Paul ha aconseguit ser una de les quatre finalistes del concurs de Telecinco. Quan la vegi, sap que li farà “una gran abraçada” i que es dedicarà a escoltar-la perquè sap que aquesta ha hagut de ser una experiència dura. Tres mesos en una illa deserta, amb poc menjar i problemes de convivència deu haver-la afectat: “No sé com tornarà de cansada i a nivell psicològic, així que vull que ella decideixi què fer les primeres setmanes i donar-li el seu espai de calma i amor absolut”.
Com es troba Dulceida? Setmanes regulars sense Alba Paul
Molts dels seus seguidors també s’han interessat per ella. Com es troba realment Dulceida? Doncs ha reconegut que no està massa bé: “Estic regular, la veritat, per què mentir”. Està cansada perquè fa tres mesos que no dorm bé, sobretot després del primer mes sense l’Alba: “Va ser el pitjor, ja que vaig haver de fet el trasllat jo sola i tenia moltíssima feina”. Més enllà que també l’ha afectat veure com ha patit la dona a Hondures: “Em va afectar molt, des de casa es passa fatal”.
A més a més, també diu que ha hagut de renunciar a “moltes feines” perquè estava sola amb la nena: “La setmana que va estar malalta va ser la pitjor, sense cap dubte. Estàvem sense dormir, nerviosa, preocupada…”.
Quins plans professionals té entre mans? En aquests moments, està centrada en preparar les accions que faran en el mes de l’Orgull LGTBI+. De moment, ha avançat que estarà a la carrossa de la manifestació del 4 de juliol i que organitzarà l’esdeveniment Rainbow del 25 de juny: “Em fa especial il·lusió”. Al setembre, s’estrenarà la segona temporada de La gran cita a 3Cat i se celebraran els Premis Ídolo que organitza aquí i a l’Argentina: “En resum, estic molt feliç però també fins a dalt de coses”.