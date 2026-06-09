Dulceida y Alba Paul se reencontrarán, este jueves, después de tres meses separadas y sin hablar. Que la influencer gerundense se fuera a Honduras como concursante de Supervivientes ha hecho que no puedan tener comunicación, lo que ha sido duro teniendo en cuenta que coincidió con su mudanza. La presentadora de La gran cita se ha quedado sola con la hija que tienen en común, de un año y medio, y ahora ha reconocido que han sido unas semanas complicadas.

En un ejercicio de transparencia, la creadora de contenido ha ofrecido la posibilidad a los fans de que le preguntaran lo que quisieran. Los más curiosos han aprovechado, claro, y gracias a su curiosidad hemos acabado descubriendo cómo se encuentra Dulceida ahora mismo. Tiene “muchas” ganas de ver a su esposa, por supuesto: “Nunca habíamos estado tanto tiempo sin vernos y mucho menos sin hablar. Estoy supernerviosa”. ¿La confesión más íntima? Que ha llevado “fatal” estar tres meses sin sexo.

Dulceida estará en el plató el día de la final, ya que Alba Paul ha logrado ser una de las cuatro finalistas del concurso de Telecinco. Cuando la vea, sabe que le dará “un gran abrazo” y que se dedicará a escucharla porque sabe que esta ha debido ser una experiencia dura. Tres meses en una isla desierta, con poca comida y problemas de convivencia deben haberla afectado: “No sé cómo volverá de cansada y a nivel psicológico, así que quiero que ella decida qué hacer las primeras semanas y darle su espacio de calma y amor absoluto”.

La influencer no se corta cuando le hacen preguntas íntimas | Instagram

¿Cómo espera que sea el reencuentro con Alba Paul? | Instagram

¿Cómo se encuentra Dulceida? Semanas regulares sin Alba Paul

Muchos de sus seguidores también se han interesado por ella. ¿Cómo se encuentra realmente Dulceida? Pues ha reconocido que no está muy bien: “Estoy regular, la verdad, ¿para qué mentir”. Está cansada porque lleva tres meses sin dormir bien, sobre todo después del primer mes sin Alba: “Fue lo peor, ya que tuve que hacer la mudanza yo sola y tenía muchísimo trabajo”. Más allá de que también le ha afectado ver cómo ha sufrido su esposa en Honduras: “Me afectó mucho, desde casa se pasa fatal”.

Además, también dice que ha tenido que renunciar a “muchos trabajos” porque estaba sola con la niña: “La semana que estuvo enferma fue la peor, sin ninguna duda. Estábamos sin dormir, nerviosa, preocupada…”.

Dulceida reconoce que no atraviesa su mejor momento | Instagram

¿Qué planes profesionales tiene entre manos? En estos momentos, está centrada en preparar las acciones que harán en el mes del Orgullo LGTBI+. De momento, ha avanzado que estará en la carroza de la manifestación del 4 de julio y que organizará el evento Rainbow del 25 de junio: “Me hace especial ilusión”. En septiembre, se estrenará la segunda temporada de La gran cita en 3Cat y se celebrarán los Premios Ídolo que organiza aquí y en Argentina: “En resumen, estoy muy feliz pero también hasta arriba de cosas”.