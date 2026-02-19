Alba Paul ha sido confirmada como la sexta concursante de la próxima edición de Supervivientes, toda una sorpresa porque esto implica que se alejará de su esposa y la hija de un año para irse unos meses a Honduras. Dulceida se ha mostrado entusiasmada por esta aventura profesional de su pareja, a quien le ha deseado todos los ánimos del mundo: «Te amo para siempre. Lo harás genial y estoy muy feliz por ti«.

La creadora de contenido se suma a la lista de concursantes confirmados hasta ahora, formada por la ex de Bertín Osborne, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Alex de la Croix y Paola Olmedo. En el video de presentación, Alba Paul se ha mostrado muy emocionada con este gran proyecto que permitirá que la conozcan más allá de sus fans y los de su esposa en Instagram: «Hola, soy Alba Paul, creadora de contenido y pequeña empresaria. Sí, soy concursante de Supervivientes. Esta es la locura más grande que viviré, pero es que necesito hacerlo«.

«Soy una persona súper competitiva, una mujer de carácter y quiero ponerme a prueba. Así que nos vemos en Honduras. Espero no defraudaros«, ha añadido muy contenta por haber aceptado una propuesta con la que soñaba desde hace tiempo.

La influencer confiesa que se irá unos meses a Honduras | Instagram

Alba Paul volverá a participar en un reality tras el triunfo en Pekín Exprés

Esta no será la primera vez que Alba Paul participe en un reality, ya que cabe recordar que fue a Time Zone y que resultó la ganadora de Pekín Exprés. En aquel momento, se llevó el premio en una aventura por China que compartió con su cuñado. Si ahora vuelve a convencer tanto como en aquella ocasión, aún es un misterio. Sí que es una chica apañada y con muchos talentos ocultos, lo que podría ayudarla. Si es tan buena en la convivencia con otros famosos en una isla desierta, lo descubriremos pronto.

Después de la experiencia en Pekín Exprés, ahora probará suerte en Supervivientes | Instagram

Aún no hay fecha de estreno de la nueva edición de Supervivientes, de la misma manera que todavía se deben añadir a la lista nombres de otros personajes conocidos. Todos ellos se pondrán a prueba sin comida ni condiciones de higiene básicas, pero con un sueldo jugoso que lo compensa.