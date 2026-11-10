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‘La Revuelta’ ho peta amb un Abascal com a casa i Broncano fent el ridícul
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
10/11/2026 09:06

TVE i David Broncano han quedat més que retratats en una entrevista histriònica en què el presentador ha fet el ridícul i ha acabat quequejant més que mai. El desafiament fatxenda que va llançar a partits que estan fora del marc mental del programa se li ha girat en contra i, amb un horror gens dissimulat, ha acabat veient que Santiago Abascal era rebut a La Revuelta amb crits de “presidente, presidente”. El líder de Vox ha trobat a La 1 un escenari especialment favorable per desplegar el seu discurs d’extrema dreta, amb un públic entregadíssim i un presentador que, lluny de dominar la situació amb el seu habitual sentit de l’humor, ha acabat visiblement descol·locat, amb interrupcions, tartamudejos i moltes dificultats.

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Però és que aquest no és el paper de David Broncano, un humorista a qui havien regalat un programa al prime time per fer la competència a Pablo Motos… amb humor, efectivament, i no amb entrevistes polítiques perquè clarament no és la seva especialitat. La decisió de modificar el públic habitual del programa per adaptar-lo a les preferències del convidat ha acabat condicionant tota l’entrevista, evidentment. Permetre que els assistents fossin seleccionats a través d’una agència i a petició d’Abascal ha estat una concessió que ha tingut conseqüències evidents en el desenvolupament de la conversa: cada vegada que el líder de Vox defensava alguna de les seves posicions més controvertides, des de la immigració fins a la violència masclista, passant pel canvi climàtic, trobava una platea disposada a aplaudir-lo. Increïble a la televisió pública.

La partida televisiva, almenys a nivell d’audiències, la continua guanyant Pedro Sánchez. La seva aparició al sofà de Broncano va congregar el 33% del share a Catalunya, una mica per sobre de les xifres que ha obtingut aquesta. El de Vox es queda amb un 31,9% igualment espectacular, tenint en compte que ha superat el mig milió de teleespectadors. En tercera posició, el duet de Gabriel Rufián i Irene Montero que es queda amb el 24,2%. No ha tingut res a fer la reposició de l’especial d’El Foraster, a TV3, que a la mateixa hora s’havia d’acontentar amb el 14,2% del pastís.

En aquesta, hem vist un David Broncano sense la seva audiència, sense gràcia i davant d’un Santiago Abascal que va tenir el control de la situació i que es va moure amb comoditat en aquell escenari. Ara bé, no tot va ser culpa del públic encara que el presentador intentés justificar-se així.

Un públic entregat que aplaudeix les proclames més polèmiques d’Abascal

La qüestió no va ser només que el públic rebés Abascal amb entusiasme, sinó que el recolzés reiteradament durant les seves intervencions. Quan el líder de Vox ha assegurat que el primer que fa és resar o quan ha ironitzat sobre el feminisme amb frases com “qualsevol cosa és masclista. L’aire condicionat és masclisme”, David  Broncano ha intentat frenar-lo i li ha demanat que no frivolitzés… però la rèplica d’Abascal ha tornat a trobar el suport dels assistents i la bona intenció del presentador no ha servit de res.

El mateix ha passat durant el debat sobre la immigració, l’Agenda 2030 o el canvi climàtic. Abascal ha insistit en el seu discurs sobre el suposat “fanatisme climàtic” i ha restat importància a les conseqüències del canvi climàtic a la televisió públic, insistim. David Broncano ha intentat contradir-lo, sí, i ha qualificat de perillosa la seva posició… però ho ha fet amb una inseguretat que contrastava amb la contundència amb què el convidat ha defensat les seves idees.

L'entrevista més incòmoda per a David Broncano, amb Santiago Abascal - TVE
L’entrevista més incòmoda per a David Broncano, amb Santiago Abascal | TVE

El gran perjudicat televisivament parlant va ser el mateix David Broncano. El presentador, que acostuma a desactivar els convidats amb ironia, espontaneïtat i un humor molt particular, ha estat especialment incòmode durant bona part de l’entrevista. Els acudits han desaparegut pràcticament del programa i el seu discurs s’ha convertit en una successió de preguntes llargues, interrupcions i explicacions que sovint han quedat a mig fer.

Els tartamudejos i els moments de desconcert han estat constants. Broncano no ha trobat la manera de reconduir una conversa en què Abascal ha aprofitat qualsevol dubte o vacil·lació per tornar a prendre la iniciativa. I el problema de fons és que La Revuelta ha acabat renunciant a bona part dels elements que l’han convertit en un dels programes d’entreteniment més reconeixibles de la televisió. Ni les preguntes clàssiques, ni les bromes habituals, ni el ritme desenfadat que caracteritza Broncano han tingut gaire protagonisme. La conversa s’ha convertit en un cara a cara polític, tens i desigual, en què el presentador semblava jugar constantment a la defensiva.

Què han dit els teleespectadors catalans de l’entrevista?

L’entrevista ha encès d’ira bona part dels teleespectadors catalans, que han posat el crit al cel pel que han vist a TVE. Parlen de “vergonya enorme” en una entrevista “terrorífica” perquè “no es pot donar veu a l’extremadreta i menys en les condicions que els han deixat parlar”: “A la televisió pública no poden tindre cabuda discursos d’aquests energúmens“. El tartamudeig nerviós de David Broncano protagonitza la majoria dels comentaris, així com la sensació que la cadena ha comès una “irresponsabilitat” perquè han permès que Santiago Abascal “se’ls mengi amb patates”.

El comiat ha resumit perfectament el desconcert de tota la nit. Quan Broncano li ha dit que no li desitjaria sort, el líder de Vox li ha tornat la frase amb una resposta carregada de sorna: “Doncs jo a tu sí, perquè la necessitaràs”. I encara ha anat a fer més mal quan li ha dit que, de vegades, li surt “un punt de còmic” que, segons ell, Broncano “ha perdut” durant aquella entrevista. La Revuelta no ha estat La Revuelta i el seu presentador, lluny de controlar el joc, ha acabat desbordat en un escenari que des del mateix programa havien contribuït a construir.

TVE

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