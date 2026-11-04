David Broncano ha ofert la mà als líders de tots els partits polítics perquè acudeixen a La revuelta i segueixin l’exemple de Pedro Sánchez, Gabriel Rufián i Irene Montero… o, almenys, això creiem tots. Els tres polítics d’esquerres van mostrar-se més que encantats, simpatiquíssims i han entrat al drap en el joc del presentador. Això els ajudarà a guanyar vots? Potser sí, així que els altres líders estan començant a picar a la porta de la cadena pública per poder seure en aquest sofà tan cotitzat. L’última ha estat Míriam Nogueras, la candidata de Junts a Madrid, que s’ha quedat amb un pam de nas perquè el director de RTVE li ha deixat clar que aquesta invitació no s’estén a ella. Des d’El Món ens hem posat en contacte amb la cadena, que prefereix no fer comentaris al respecte.
La política independentista ha ofert la seva versió en una intervenció a El matí de Catalunya Ràdio, quan ha confessat que s’ha ofert a anar-hi amb una negativa molt inesperada per resposta: “Jo em pensava que hi estàvem convidats tots els candidats, però quan vaig parlar amb el president de RTVE per dir-li que estàvem encantats d’anar-hi i passar una bona estona em van dir que jo no hi anava a La Revuelta… així que no hi vaig perquè no m’hi han volgut“.
Míriam Nogueras no està convidada a La Revuelta
“Jo crec que ens ho hauríem passat bé”, ha lamentat. David Broncano ha dit públicament -i també ho posa així en un post a Instagram- que tots els candidats podien anar-hi. Doncs sembla que era mentida: “A mi no m’han convidat perquè m’han dit que no hi vaig. Evidentment, jo m’havia sentit al·ludida quan van dir que hi podien anar tots els convidats. Però no, em van dir que no, que a mi no m’hi volien“, ha dit en antena.
Davant d’això, Ricard Ustrell ha volgut fer la gràcia i li ha demanat si volia que li fes ell les preguntes de diners i sexe. Míriam Nogueras, és clar, li ha deixat clar que no procedia: “No cal, no cal…“.
Una negativa que deixa en mal lloc al programa de RTVE, que en canvi sí que ha acceptat la presència del líder de VOX. Avui mateix s’ha confirmat l’entrevista a Santiago Abascal, que acudirà al plató de David Broncano el pròxim dilluns. Ell sí, però Míriam Nogueras no? Curiosa l’elecció d’aquest format tan presumptament gamberro.