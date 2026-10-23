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‘La revuelta’, èxit d’audiència i regal a Pedro Sánchez
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
23/10/2026 11:36

Els més malpensats han encertat i TVE ha convertit l’entrevista amb Pedro Sánchez a La Revuelta en una operació de maquillatge, almenys així ho consideren molts dels espectadors, que s’ha de dir que van ser una multitud, amb un èxit aclaparador d’audiència. Ha estat una conversa entre col·legues amb el president del govern espanyol en el programa suposadament rebel de la televisió pública espanyola. Lluny de posar-lo davant les seves contradiccions, les promeses pendents i les qüestions incòmodes que haurien de marcar una conversa amb l’inquilí de La Moncloa, encara que sigui en un registre diferent de l’informatiu, el programa li ha ofert un escenari amable i amb tots els ingredients per reforçar-ne la seva imatge pública.

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Des de casa s’ha vist un Pedro Sánchez crescut, divertit, simpatiquíssim i amb tot a favor per quedar bé. Acudits, riures exagerats, un públic més que entregat que aplaudia fins i tot quan deia “hola”. El cas és que amb l’expectació que s’havia generat, l’audiència ha respost i l’espai s’ha convertit en el més vist de la nit també a Catalunya. El Polònia de TV3, amb l’11,3%, no ha tingut res a fer contra la curiositat que generava veure com respondria el president espanyol a les preguntes de David Broncano. Mai no havien fet un 33% de share a la televisió catalana, amb més de mig milió de teleespectadors de mitjana.

Pedro Sánchez no ha volgut mullar-se amb les preguntes clàssiques sobre els diners al banc perquè “això ho pots buscar, que és públic” i del sexe s’ha limitat a dir que té una vida sexual “activa i sana” amb la seva dona. No acabaríem si haguéssim de fer una llista de totes les maneres en què li han posat fàcil quedar bé. Guanyarà vots després d’aquesta entrevista? Segurament. No tots els dies es veu un president del govern espanyol a televisió amb una xapa a la camisa amb el sobrenom despectiu que fan servir contra ell, “Perro Sanxe“.

Què han dit els teleespectadors sobre l’entrevista de La revuelta a Pedro Sánchez?

El debat que s’ha generat a les xarxes socials després d’aquesta entrevista també era previsible. Hi ha hagut un munt de seguidors fidels del president -i del programa, atenció- que han aplaudit les preguntes que li ha fet David Broncano. Sigui com sigui, són uns quants els missatges favorables al president que consideren que ha fet un paper “increïble” i que deixen clar que el votaran perquè és “el millor president que hem tingut mai“.

Pedro Sánchez i David Broncano han demostrat molta complicitat en una entrevista escandalosa - TVE
Pedro Sánchez i David Broncano han demostrat molta complicitat en una entrevista escandalosa | TVE

A l’altra cara de la moneda, hi ha la part de l’audiència que s’ha posat les mans al cap amb el que ha fet la televisió pública. Opinen que David Broncano i TVE han quedat “retratats” en un xou “lamentable” en el que “no han dissimulat” la seva simpatia cap al seu “cap infiltrat”. No ha agradat veure el públic ple de “palmeros” que aplaudien absolutament cada gest del seu president: “Però què esperava si és el seu programa. Llepada de cul a la televisió pública… qui ho havia de dir”. Del líder del PSOE destaquen que ha tornat a demostrar que és un “trilero professional i un demagog” i els més irònics aplaudeixen que s’hagi notat que no era una entrevista pactada “no, és clar que no”. Els més crítics creuen que David Broncano ha “venut” el seu programa, que forma part d’un “moviment estratègic” que s’ha carregat la seva autenticitat. Aquesta no ha estat una entrevista, lamenten, sinó una “neteja de cara“.

La intervenció de Candela Peña, la cirereta

La cirereta l’ha posat la intervenció de Candela Peña, que ha protagonitzat una mena de gag estrident de falsa crítica, retraient a Sánchez i Broncano que han ”parlat poc de senyores” i preguntant al president espanyol com és que vol repetir en el càrrec després de tots els tràngols que ha passat. Tot i preguntar-li si fa “teràpia” i de dir que es demana si és ”un psicòpata” -cosa a la qual Sánchez no sabia quina cara fer-, ha quedat clar que, lluny de qüestionar-lo, li estava dient valent.

Tot plegat, un programa que no ha passat desapercebut i que sembla que portarà cua.

David Broncano

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