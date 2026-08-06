Revolució majúscula a TVE. La pròxima temporada vindrà acompanyada d’un munt de canvis després d’un ball de cadires que pocs s’esperaven. La marxa de Javier Ruiz està pràcticament confirmada i aquest comiat provocarà, irremeiablement, un efecte dominó. Molts mitjans especialitzats donen per fet el seu fitxatge per La Séptima, el nou canal privat que ha impulsat José Miguel Contreras i un grup d’accionistes enfadats de PRISA.
Si fem cas a la informació que treu a la llum El País, i que ha confirmat EFE, demà divendres 7 d’agost serà l’últim programa de Javier Ruiz al capdavant de Mañaneros 360. Aquestes fonts indiquen que serà Jesús Cintora l’encarregat de substituir-lo, un relleu natural que deixa la cadira buida de Malas lenguas. Això sí, això no ho veurem fins que torni de les vacances a finals d’agost.
Una altra de les sorpreses és que donaran l’oportunitat a Gonzalo Miró per substituir a aquest últim al capdavant d’un programa exitós que ha anat ocupant més i més hores de directe, fins al punt que ara també compta amb una versió nocturna. No ho ha fet malament durant les vacances de Jesús Cintora i confien que continuï rebent bones crítiques com el seu presentador principal de Malas lenguas.
I, per tant, també s’ha d’omplir el forat que deixa Gonzalo Miró a Directo al grano. Aquest programa, que conduïa amb Marta Flich, comptarà amb la incorporació de Martín Berreiro, diuen a Infobae.
Què passarà amb Silvia Intxaurrondo? Torna a La hora de la 1?
Tot un embolic i un munt de canvis als que hem de sumar un dubte. Quin serà el destí de Silvia Intxaurrondo després de la denúncia que va interposar contra la cadena? Continuarà a La hora de La 1? Han passat gairebé dos mesos des que marxés de vacances i, pel que sembla, podria tornar al programa aviat. No tenen previst buscar-li un substitut i tampoc no poden fer-la fora, en aquesta situació, així que tot continuarà com si res no hagués passat.
Pel que fa a la resta de la programació, Aquí la tierra -que ara és de producció pròpia- tancarà les tardes amb Jacob Petrus de dilluns a divendres, mentre que diumenges tindrà a Marc Santandreu al timó.
Una altra novetat? Que el cap de setmana, TVE tindrà un programa d’entreteniment nou que serà similar a Aquí la tierra, però amb alguns canvis i un parell de presentadors que encara no s’han confirmat. La clau és que ocuparà l’espai de tot un clàssic, Cine de barrio, que quedarà relegat a La 2 amb un format nou sense plató ni col·laboradors. Amb tot, una programació amb algunes alteracions i, sobretot, canvis de cara. Aquestes són les primeres filtracions, però de ben segur que tenen preparada alguna sorpresa per a més endavant.