Més moviments a TVE de cara a la pròxima temporada televisiva. La cadena pública espanyola acaba d’anunciar el fitxatge de Yolanda Ramos, una de les humoristes més divertides i hilarants del star-sytem català. I no serà una col·laboradora més, sinó que es convertirà en presentadora del seu propi programa. Ben aviat començaran les gravacions de Me resbala, un concurs nou en aquesta cadena però que ja s’havia emès en d’altres com Telecinco o Antena 3.
El descriuen com un programa d’humor “llegendari”, més que res perquè ha aconseguit ser número 1 en més de 30 països i això no és fàcil. Després de sis temporades a la televisió privada, aterra a la pública com un format d’entreteniment reconegut en el qual reten actors i famosos de tota mena d’àmbits en desafiaments i improvisacions molt boges.
Qui millor que Yolanda Ramos per dirigir un concurs que triomfa gràcies a una fórmula basada en l’humor, la improvisació i l’espectacle. La catalana no és nova a TVE, tenint en compte que l’hem vist com a concursant de Masterchef Celebrity o de Maestros de la costura Celebrity. Ara canvia de paper i passa a l’altra banda, però no seria estrany veure-la participar en alguna de les proves dels concursants sense poder evitar-ho.
Yolanda Ramos debuta com a presentadora en un concurs que ja s’havia emès a Antena 3 i Telecinco
Aquesta serà la seva segona oportunitat com a presentadora, un rol que només ha ocupat una vegada quan Telecinco li va confiar una de les cadires principals d’Hable con ellas. I, d’aquí, a un dels seus papers més aplaudits dels últims temps com ha estat la faceta de col·laboradora al programa de Marc Giró.
Me Resbala ha tingut concursants molt top en les seves vides anteriors. En la seva estrena a la televisió espanyola, que va arribar de la mà d’Antena 3, va tenir Silvia Abril, Carlos Latre, Miki Nadal, Edu Soto o Santi Millán com alguns dels participants. I, després, incorporaria Paz Padilla i Anabel Alonso en l’etapa a Telecinco. Van repetir uns quants dels concursants, però ara que han passat a la pública és probable que canviïn tot l’equip per intentar fer-li una rentada de cara anys després de la seva última emissió.
Encara no hi ha data d’estrena, ja que ni tan sols han començat les gravacions. Per tant, queda pendent que la confirmin i que diguin quins seran els personatges coneguts que acompanyaran Yolanda Ramos en aquesta nova etapa televisiva.