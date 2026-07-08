Tot el que hi ha darrere de La Séptima, la nova televisió privada espanyola

La Séptima ja és una realitat. Després de mesos de rumors i especulacions, finalment s’ha confirmat que el pròxim 5 de novembre començaran les emissions d’un canal privat que tindrà un canal propi a la TDT espanyola. La llicència de televisió no s’ha concedit directament a un gran grup mediàtic, sinó a la societat que va guanyar el concurs públic convocat pel Govern espanyol. I qui hi ha darrere? Analitzem tot el que se sap del nou jugador que entrarà a competir en la batalla de les audiències.
Els principals impulsors són empresaris vinculats a l’accionariat de PRISA, un projecte que ha nascut després de les discrepàncies internes que s’han creat al grup davant la possibilitat de tornar a tenir o no una televisió en obert. El directiu José Miguel Contreras va congregar un grup d’accionistes a favor d’aquesta idea, però el president del grup va negar-s’hi en rotund i això va obrir una escletxa que ha derivat en la marxa de Contreras i la creació d’aquesta cadena al marge de l’empresa.
Parlem, doncs, d’uns propietaris que han estat titllats com “els rebels de PRISA” i que se sap que tenen bones relacions amb la Moncloa. Ells asseguren que es tracta d’un projecte independent i sense interessos polítics… veurem. Quins són els noms oficials al seu darrere, més enllà de Contreras -qui recordem que va ser un dels fundadors de La Sexta-? Hi trobem els accionistes de PRISA Andrés Varela Entrecanales i Diego Prieto, el president de Baleària Adolfo Utor i l’empresari argentí José Luis Manzano.
Què podrem veure a La Séptima? Quin tipus de programes?
Aquest nou canal ha nascut amb la idea de competir “directament” amb Cuatro i La Sexta. En el comunicat, asseguren que apostaran per una audiència de perfil “urbà, comercial i jove“. La proposta editorial la basen en l’actualitat, l’entreteniment i la informació. Tant, que treuen pit d’haver decidit ser l’única cadena espanyola que oferirà el 100% de la seva programació en directe i amb producció original: “Aquesta aposta marcarà la nostra identitat des del principi i anirem ampliant l’oferta de continguts de manera progressiva en els mesos posteriors a l’estrena”. “Tota l’actualitat, tot el dia i en directe“.
El logotip, que també s’ha compartit amb la premsa, utilitza el coral i està format amb set línies obertes perquè “això demostra que no tindrà límits definits”. En el vídeo de presentació, asseguren que volen fer cas a l’audiència perquè “avançar no és pensar igual, sinó saber escoltar-se”. “No ha estat fàcil, però ja som aquí“, insisteixen. De moment, no se sap quins seran els seus grans fitxatges però l’expectació està pels núvols.