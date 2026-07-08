Todo sobre La Séptima, nueva televisión privada española

La Séptima ya es una realidad. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente se ha confirmado que el próximo 5 de noviembre comenzarán las emisiones de un canal privado que tendrá un canal propio en la TDT española. La licencia de televisión no se ha concedido directamente a un gran grupo mediático, sino a la sociedad que ganó el concurso público convocado por el Gobierno español. ¿Y quién está detrás? Analicemos todo lo que se sabe del nuevo jugador que entrará a competir en la batalla de las audiencias.

Los principales impulsores son empresarios vinculados al accionariado de PRISA, un proyecto que ha nacido tras las discrepancias internas que se han creado en el grupo ante la posibilidad de volver a tener o no una televisión en abierto. El directivo José Miguel Contreras reunió a un grupo de accionistas a favor de esta idea, pero el presidente del grupo se negó rotundamente y esto abrió una brecha que ha derivado en la marcha de Contreras y la creación de esta cadena al margen de la empresa.

Hablamos, pues, de unos propietarios que han sido calificados como «los rebeldes de PRISA» y que se sabe que tienen buenas relaciones con la Moncloa. Ellos aseguran que se trata de un proyecto independiente y sin intereses políticos… veremos. ¿Cuáles son los nombres oficiales detrás, más allá de Contreras -quien recordemos que fue uno de los fundadores de La Sexta-? Encontramos a los accionistas de PRISA Andrés Varela Entrecanales y Diego Prieto, el presidente de Baleària Adolfo Utor y el empresario argentino José Luis Manzano.

@la_septima_tv No ha sido fácil, pero ya estamos aquí✨ Toda la actualidad. Todos los días. En Directo. El 5 de noviembre en todas tus pantallas🗓️ ♬ sonido original – la_septima_tv

Este es el logotipo de la nueva televisión española

¿Qué podremos ver en La Séptima? ¿Qué tipo de programas?

Este nuevo canal ha nacido con la idea de competir «directamente» con Cuatro y La Sexta. En el comunicado, aseguran que apostarán por una audiencia de perfil «urbano, comercial y joven«. La propuesta editorial la basan en la actualidad, el entretenimiento y la información. Tanto, que presumen de haber decidido ser la única cadena española que ofrecerá el 100% de su programación en directo y con producción original: «Esta apuesta marcará nuestra identidad desde el principio y ampliaremos la oferta de contenidos de manera progresiva en los meses posteriores al estreno». «Toda la actualidad, todo el día y en directo«.

El logotipo, que también se ha compartido con la prensa, utiliza el coral y está formado con siete líneas abiertas porque «esto demuestra que no tendrá límites definidos». En el vídeo de presentación, aseguran que quieren hacer caso a la audiencia porque «avanzar no es pensar igual, sino saber escuchar». «No ha sido fácil, pero ya estamos aquí«, insisten. De momento, no se sabe cuáles serán sus grandes fichajes pero la expectación está por las nubes.