El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha situat obertament el president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, com la seva opció preferida per agafar el relleu de Pedro Sánchez al capdavant del PSOE en cas que el secretari general dels socialistes decideixi abandonar la primera línia política. Durant la seva intervenció al programa El Show de Marc Giró de La Sexta, el dirigent socialista ha admès obertament la seva debilitat política pel cap de l’executiu català: “M’agrada molt”, ha afirmat Puente en ser preguntat sobre els escenaris de futur i la successió dins del partit.
Puente ha exposar a Giró que Illa seria un perfil ideal per liderar Espanya: “A mi m’agrada molt Salvador Illa. Em sembla un polític especial, un home que per a un país tan tensionat com el nostre no vindria malament”. Tot seguit, el presentador li ha recordat que és català, i el ministre ha afegit que “això seria la quadratura del cercle”. “Per fi un català al capdavant”, ha afegit un dels homes forts de Sánchez que, casualment, es reuneix aquest dijous amb el president de la Generalitat per accelerar el traspàs de l’R1.
#caraalshow @oscar_puente_ se moja, todavía más, y nos cuenta quién, en el improbablísimo caso de que @sanchezcastejon dimitiera, quién sería el sustituto perfecto https://t.co/LVIt8dUXRR— ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) October 21, 2026
Altres noms sobre la taula
Giró també ha posat sobre la taula els noms de Nadia Calviño, Teresa Ribera o Pilar Alegría. “Fixa’t quina plantilla té el PSOE!”, ha comentat Óscar Puente, recordant que la formació socialista compta amb 150 anys d’història i “sempre ha trobat una solució”. Tot i això, demana no precipitar-se amb la successió de Sánchez: “Com a la marxa de Pedro Sánchez li queden encara quatre anys més, no ens precipitem, ves a saber on serem! Jo espero que en un destí meravellós a l’ONU”. D’altra banda, el ministre ha descartat la possibilitat que el vicepresident del govern espanyol, Carlos Cuerpo, sigui un dels noms per agafar el relleu de Sánchez perquè “no és militant del PSOE”. “A mi m’agrada molt Illa”, ha insistit Puente, que s’ha autodescartat de la carrera successòria al partit.