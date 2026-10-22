El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha situado abiertamente al presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, como su opción preferida para tomar el relevo de Pedro Sánchez al frente del PSOE en caso de que el secretario general de los socialistas decida abandonar la primera línea política. Durante su intervención en el programa El Show de Marc Giró de La Sexta, el dirigente socialista ha admitido abiertamente su debilidad política por el jefe del ejecutivo catalán: «Me gusta mucho», ha afirmado Puente al ser preguntado sobre los escenarios de futuro y la sucesión dentro del partido.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reunido con el ministro de Transportes del gobierno español, Óscar Puente. | Rubén Moreno / Govern

Puente ha expuesto a Giró que Illa sería un perfil ideal para liderar España: «A mí me gusta mucho Salvador Illa. Me parece un político especial, un hombre que para un país tan tensionado como el nuestro no vendría mal». A continuación, el presentador le ha recordado que es catalán, y el ministro ha añadido que «eso sería la cuadratura del círculo». «Por fin un catalán al frente», ha agregado uno de los hombres fuertes de Sánchez que, casualmente, se reúne este jueves con el presidente de la Generalitat para acelerar el traspaso del R1.

#caraalshow @oscar_puente_ se moja, todavía más, y nos cuenta quién, en el improbablísimo caso de que @sanchezcastejon dimitiera, quién sería el sustituto perfecto https://t.co/LVIt8dUXRR — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) October 21, 2026

Otros nombres sobre la mesa

Giró también ha puesto sobre la mesa los nombres de Nadia Calviño, Teresa Ribera o Pilar Alegría. «¡Fíjate qué plantilla tiene el PSOE!», ha comentado Óscar Puente, recordando que la formación socialista cuenta con 150 años de historia y «siempre ha encontrado una solución». Aun así, pide no precipitarse con la sucesión de Sánchez: «Como a la marcha de Pedro Sánchez le quedan aún cuatro años más, no nos precipitemos, ¡vete a saber dónde estaremos! Yo espero que en un destino maravilloso en la ONU». Por otro lado, el ministro ha descartado la posibilidad de que el vicepresidente del gobierno español, Carlos Cuerpo, sea uno de los nombres para tomar el relevo de Sánchez porque «no es militante del PSOE». «A mí me gusta mucho Illa», ha insistido Puente, que se ha autodescartado de la carrera sucesoria en el partido.