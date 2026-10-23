Los más malpensados acertaron y TVE ha convertido la entrevista con Pedro Sánchez en La Revuelta en una operación de maquillaje, al menos así lo consideran muchos de los espectadores, que hay que decir que fueron una multitud, con un éxito abrumador de audiencia. Ha sido una conversación entre colegas con el presidente del gobierno español en el programa supuestamente rebelde de la televisión pública española. Lejos de ponerlo frente a sus contradicciones, las promesas pendientes y las cuestiones incómodas que deberían marcar una conversación con el inquilino de La Moncloa, aunque sea en un registro diferente del informativo, el programa le ha ofrecido un escenario amable y con todos los ingredientes para reforzar su imagen pública.

Desde casa se ha visto a un Pedro Sánchez crecido, divertido, simpatiquísimo y con todo a favor para quedar bien. Bromas, risas exageradas, un público más que entregado que aplaudía incluso cuando decía «hola». El caso es que con la expectación que se había generado, la audiencia ha respondido y el espacio se ha convertido en lo más visto de la noche también en Cataluña. El Polònia de TV3, con el 11,3%, no ha tenido nada que hacer contra la curiosidad que generaba ver cómo respondería el presidente español a las preguntas de David Broncano. Nunca habían hecho un 33% de share en la televisión catalana, con más de medio millón de telespectadores de media.

Pedro Sánchez no ha querido mojarse con las preguntas clásicas sobre el dinero en el banco porque «eso lo puedes buscar, que es público» y del sexo se ha limitado a decir que tiene una vida sexual «activa y sana» con su esposa. No acabaríamos si tuviéramos que hacer una lista de todas las maneras en que le han puesto fácil quedar bien. ¿Ganará votos después de esta entrevista? Seguramente. No todos los días se ve a un presidente del gobierno español en televisión con una chapa en la camisa con el apodo despectivo que usan contra él, «Perro Sanxe«.

Ha merecido la pena hacer las Preguntas Clásicas™ todo este tiempo para poder hacérselas al Presidente del Gobierno. #LaRevuelta @sanchezcastejon https://t.co/8gSlnj5KWE — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 22, 2026

¿Qué han dicho los telespectadores sobre la entrevista de La revuelta a Pedro Sánchez?

El debate que se ha generado en las redes sociales después de esta entrevista también era previsible. Ha habido un montón de seguidores fieles del presidente -y del programa, atención- que han aplaudido las preguntas que le ha hecho David Broncano. Sea como sea, son unos cuantos los mensajes favorables al presidente que consideran que ha hecho un papel «increíble» y que dejan claro que lo votarán porque es «el mejor presidente que hemos tenido nunca«.

Pedro Sánchez y David Broncano han demostrado mucha complicidad en una entrevista escandalosa | TVE

En la otra cara de la moneda, está la parte de la audiencia que se ha llevado las manos a la cabeza con lo que ha hecho la televisión pública. Opinan que David Broncano y TVE han quedado «retratados» en un show «lamentable» en el que «no han disimulado» su simpatía hacia su “jefe infiltrado”. No ha gustado ver al público lleno de «palmeros» que aplaudían absolutamente cada gesto de su presidente: «Pero ¿qué esperaba si es su programa? Lameculismo en la televisión pública… quién lo iba a decir». Del líder del PSOE destacan que ha vuelto a demostrar que es un «trilero profesional y un demagogo» y los más irónicos aplauden que se haya notado que no era una entrevista pactada «no, claro que no». Los más críticos creen que David Broncano ha «vendido» su programa, que forma parte de un «movimiento estratégico» que se ha cargado su autenticidad. Esta no ha sido una entrevista, lamentan, sino una «lavado de cara«.

La intervención de Candela Peña, la guinda

La guinda la puso la intervención de Candela Peña, que protagonizó una especie de gag estridente de falsa crítica, reprochando a Sánchez y Broncano que han ”hablado poco de señoras” y preguntando al presidente español por qué quiere repetir en el cargo después de todos los trances que ha pasado. Aunque le preguntó si hace “terapia” y dijo que se pregunta si es ”un psicópata” -cosa a la que Sánchez no sabía qué cara poner-, quedó claro que, lejos de cuestionarlo, le estaba llamando valiente.

Solo Candela podría ser capaz de preguntar al Presidente del Gobierno si es un psicópata 😁 España necesitaba presenciar este encuentro. Cine ✋🏻😐🤚🏻 #LaRevuelta @sanchezcastejon https://t.co/UBgws1N88m — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 22, 2026

En resumen, un programa que no ha pasado desapercibido y que parece que dará que hablar.