¿Quién se imaginaba encontrar Pedro Sánchez en la portada de una revista del corazón? El presidente del gobierno español sigue sorprendiendo, ahora porque ha cambiado de escenario y ha concedido una entrevista más que insólita a Lecturas. La cabecera acostumbrada a hablar de famosos e historias de amor, un escaparate que no está reservado a los políticos. Lejos del discurso institucional y de las disputas parlamentarias, el líder del PSOE se desnuda para mostrarse en una versión mucho más íntima e inesperada: la de un hombre profundamente enamorado. Una entrevista que rompe todos los esquemas y que promete dar mucho de qué hablar, seguramente como una medida desesperada para captar votos también de las típicas lectoras de este tipo de prensa.

En esta aparición, leemos confesiones sobre su infancia «feliz» y una larga lista de alabanzas hacia su esposa. «No me imagino mi vida sin Begoña«, un titular muy llamativo con el que vuelve a insistir en que forman un matrimonio unido y que no los separará ninguna acusación vil o problema judicial. «Begoña es una fuente de inspiración para mí. Por su perseverancia, su profesionalidad, su fortaleza y su humanidad, unos valores que hoy tengo la suerte de ver reflejados en mis hijas. Es un privilegio tenerla a mi lado y aprendo de ella cada día. Nos hemos tomado de la mano en los momentos más difíciles. Y no me imagino mi vida sin ella«, prosigue.

Pedro Sánchez hace historia en la portada de una revista del corazón | Lecturas

Todo lo que cuenta Pedro Sánchez en la revista del corazón y con quién ha hablado

¿Quién le apoya en los peores momentos? Efectivamente, su querida esposa: «Me apoyo en ella, mi hermano y mis hijas. También en los amigos de siempre, claro. Y, por supuesto, en mis padres». Un Pedro Sánchez que repite, una y otra vez, que no puede desconectar nunca del todo: «Un presidente lo es las 24 horas del día, los 365 días del año«. En su tiempo libre, dice que prioriza estar con los suyos, «leer«, «escuchar música» y «hacer deporte«. Hace gracia que diga que está enganchado al ajedrez o que se mantiene al margen de las críticas gracias a «la meditación«, «la bicicleta» y «el running«.

En esta entrevista tan sorprendente, claro está, también ha querido mostrarse como un padre entregado. Dice que compaginar la carrera política y la paternidad no ha sido fácil: «La política exige muchas horas y he tenido que renunciar a muchos momentos con ellas. Intento compensarlo hablándoles a menudo y procurando que siempre sientan que pueden contar conmigo». Viven «con naturalidad» que su padre sea el presidente del gobierno y explica por qué: «Begoña y yo siempre hemos intentado que pudieran crecer, estudiar, tener sus amigos y hacer su vida con la máxima normalidad posible. Proteger su intimidad ha sido y sigue siendo una prioridad. Aún más en estos años en que, por desgracia, algunos no respetan ni eso…«.

Pedro Sánchez se muestra como un hombre cercano con los lectores y las lectoras de Lecturas, un hombre que recuerda una infancia «feliz» en la calle mientras jugaba con su hermano David: «Crecimos juntos, compartiendo juegos, amigos y confidencias. Cuando solo te llevas dos años de diferencia con tu hermano, lo compartes todo, incluso la ropa». Aún conserva amigos de aquella época, dice: «Las relaciones que tejimos en esa etapa son únicas. Nos vemos menos de lo que nos gustaría, como le pasa a todo el mundo, pero siempre encontramos alguna excusa para quedar».

Pedro Sánchez, un hombre enamorado | Europa Press

Bueno, simpático, familiar… ha encontrado tiempo de alabar a sus abuelos «humildes y trabajadores» y a su madre: «Mis padres siempre han sido un ejemplo para mí. De hecho, mi madre y yo estudiamos la carrera a la vez. Verla esforzarse tanto me enseñó que, cuando uno quiere, puede lograrlo. No importa la edad, nunca es tarde. De hecho, yo sigo estudiando, sobre todo inglés».

No es la primera vez que un presidente del gobierno aparece en la portada de una revista del corazón, ya que Adolfo Suárez lo hizo en su momento cuando quedaban pocos días para las elecciones. Él lo hizo en la revista ¡Hola!, mientras que su sucesor se ha decantado por una de catalana con miles y miles de lectores seguramente más de su cuerda. Un movimiento inesperado que confía en que le ayude a mostrarse más cercano a un sector de la población bastante grande.